KIA подготвя евтината градска кола EV1, която ще пенсионира Picanto

Корейският гигант планира достъпно градско бижу за под 20 000 евро, което ще се изправи срещу новото Renault Twingo и Volkswagen ID.1

Докато светът е вперил поглед в големите електрически лимузини и мощни SUV модели, KIA тихомълком подготвя най-важния си ход за европейския пазар – наследник на легендарното Picanto, захранван изцяло от батерии. Дейвид Хилбърт, шефът на маркетинга за Европа, потвърди, че компанията „си е написала домашното“ за достъпен електрически модел от начално ниво, който най-вероятно ще носи името EV1.

Целта е амбициозна, но критично важна: Автомобилът трябва да се вмести в ценовия диапазон от 20 000. Това не е просто поредната новина, а директен отговор на задаващата се вълна от достъпни малки електромобили. На хоризонта вече са новото Renault Twingo E-Tech, което стартира от малко над 21 000 евро, и предстоящият бюджетен Volkswagen ID.1. Ако KIA иска да запази лидерството си в градския сегмент, EV1 трябва да бъде не само технологичен, но и ценово агресивен.

Според предварителната информация, новият EV1 ще заеме място под наскоро представения кросоувър EV2, чието производство в Словакия стартира в началото на тази 2026 година. Докато EV2 е замислен като по-универсален градски SUV с пробег до 450 км, бъдещият EV1 ще бъде истински „градски хищник“. С дължина от около 3.7 метра, той ще заложи на изключителна маневреност и оптимизирана за кратки пътувания 400-волтова архитектура.

Интересен детайл е вниманието, което KIA отделя на новите регулации в Европейския съюз за категорията M1E (малки достъпни електромобили). Ако EV1 се произвежда на европейска земя – подобно на своя по-голям брат EV2 в Жилина – моделът може да се възползва от сериозни субсидии и облекчения, което ще го направи още по-атрактивен за крайния клиент.

Макар окончателното решение за пускането на пазара да се очаква по-късно, концептуалният модел може да бъде показан още тази година. Едно е сигурно – дните на шумните и вибриращи трицилиндрови двигатели в малките градски коли са преброени. Според корейците бъдещето на града е тихо и чисто.


