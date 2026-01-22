Alpina загатна за първия си проект под шапката на BMW

Както ви разказахме по-рано този месец, BMW официално завърши сделката си с Alpina, но вместо да позволят на марката да лежи на лаврите си, баварците не губят време и загатнаха за първия си нов продукт. Нов кадър, разкриващ преобразена версия на превърналите се в символ на Alpina джанти разкрива нов изпъкнал профил, при който спиците са умишлено насочени навътре към ръба на джантата, придавайки по-елегантен вид.

Под прякото ръководство на BMW, Alpina преминава в нова категория, насочвайки погледа си директно към конкуренти като Mercedes-Maybach и подмарката Horch на Audi. Мисията е да се предостави повече мощност, без да се жертва характерния комфорт на каране. Очаква се бъдещите модели да използват най-висококачествени материали, предлагайки разнообразие от персонализирани опции за ценителите, които намират стандартния флагман за прекалено „обикновен“.

Докато колата на която ще бъдат поставени джантите остава в тайна, в индустрията се появиха слухове за флагмански ултралуксозен седан, който в момента е в процес на разработка. Този предстоящ модел, който се очаква да бъде базиран на най-новата 7 Series, вероятно ще послужи като окончателен еталон за новата ера на BMW Alpina.