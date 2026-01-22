Alpina загатна за първия си проект под шапката на BMW

Новини
Очаква се да видим обновената "седмица" с още повече мощност и опции за пероснализиране

Както ви разказахме по-рано този месец, BMW официално завърши сделката си с Alpina, но вместо да позволят на марката да лежи на лаврите си, баварците не губят време и загатнаха за първия си нов продукт. Нов кадър, разкриващ преобразена версия на превърналите се в символ на Alpina джанти разкрива нов изпъкнал профил, при който спиците са умишлено насочени навътре към ръба на джантата, придавайки по-елегантен вид.

Под прякото ръководство на BMW, Alpina преминава в нова категория, насочвайки погледа си директно към конкуренти като Mercedes-Maybach и подмарката Horch на Audi. Мисията е да се предостави повече мощност, без да се жертва характерния комфорт на каране. Очаква се бъдещите модели да използват най-висококачествени материали, предлагайки разнообразие от персонализирани опции за ценителите, които намират стандартния флагман за прекалено „обикновен“.

Докато колата на която ще бъдат поставени джантите остава в тайна, в индустрията се появиха слухове за флагмански ултралуксозен седан, който в момента е в процес на разработка. Този предстоящ модел, който се очаква да бъде базиран на най-новата 7 Series, вероятно ще послужи като окончателен еталон за новата ера на BMW Alpina.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Малко

    им се чудя на БМВ с този ход, освен, че ги спасиха от фалит. Не ми е много ясно все още къде точно ще позиционират моделите на Аппина, предвид че притежат и Ролс-Ройс (конкретно за 7ма серия). Колкото за останалите им модели Б3, Б5.. те май отдавна се позагубиха

    13:16 22.01.2026