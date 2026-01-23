Новини
Авто »
Това са китайските марки, които превзеха Европа през 2025-та

23 Януари, 2026 10:36 585 3

  • saic-
  • mg-
  • geely-
  • китай-
  • европа-
  • продажби

Продажбите са се увеличили с близо 100% в сравнение с 2024-та

Това са китайските марки, които превзеха Европа през 2025-та - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Последният месец на 2025-та разкри не много изненадващи данни, които ще озадачат всеки фен на европейската автомобилна индустрия. След като китайските марки активно навлязоха на Стария континент през изминалите 12 месеца, то през декември, присъствието им е било по-силно от всякога. Данните показват, че общият европейски пазар е постигнал над 13.3 милиона продадени коли, като в тази цифра влизат 6.1% китайски автомобили, което е ръст от близо 100% в сравнение със същия период на 2024-та.

Най-силно представяне направи SAIC, която успя да си осигури над 307 хиляди успешни сделки през 2025-та. MG,които са част от групата и наскоро обявиха навлизането си в България, както вече ви споделихме, официално изпревари някои доказани марки като Fiat и Nissan, завършвайки на 16-то място в класацията за най-продавани автомобили в Европа през изминалата година.

Това са китайските марки, които превзеха Европа през 2025-та

Производител номер едно на електрифицирани автомобили в света, BYD, също се представи достойно, като увеличи резултатите си четири пъти с над 185 хиляди доставки през изминалите 12 месеца. Основна роля тук изигра Seal U, който се превърна и в най-продавания плъг-ин хибрид в Европа.

Chery също се представи убедително, като основна роля тук изиграха Jaecoo и Omoda, които успяха да продадат над 120 хиляди автомобила. Geely Group се представи традиционно силно с Volvo и над 330 хиляди продажби, докато класацията се допълва и от Stellantis и Lеapmotor.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 това е само началото

    2 0 Отговор
    после ще е страшно

    10:43 23.01.2026

  • 2 Костадин

    1 2 Отговор
    ала бала

    10:45 23.01.2026

  • 3 Kaлпазанин

    5 0 Отговор
    Искам ксиоми хибрид ,ай да им е честито на европейските офце ,банани се навдохме ,сега и китайки ще караме ,а ксиомито ако ми го пуснат с китайка на промоция ,ще съм им вечен фен

    10:46 23.01.2026