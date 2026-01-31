Новини
Авто »
Genesis пуска конкурент на BMW M5, който е толкова рядък, че едва ли някога ще го видите на живо

Genesis пуска конкурент на BMW M5, който е толкова рядък, че едва ли някога ще го видите на живо

31 Януари, 2026 13:05 704 3

  • genesis-
  • magma-
  • gv80-
  • bmw-
  • m5

G80 Magma ще се продава само в ОАЕ

Genesis пуска конкурент на BMW M5, който е толкова рядък, че едва ли някога ще го видите на живо - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Genesis потвърди, че дългоочакваният G80 Magma официално преминава от изложбен модел в Ню Йорк към реалност в производството – макар и с изключително ексклузивен списък с клиенти. В ход, който прилича повече на пускане на колекционерска серия, отколкото на традиционно представяне на продукт, южнокорейският луксозен производител обяви на своята Desert Premiere в ОАЕ, че ще произведе само 20 бройки от G80 Magma Special. За ентусиастите, които се надяват на пореден конкурент на BMW M5, новината не е толквоа добра, тъй като всеки един от тези седани е предназначен за Близкия изток, като се очаква по-голямата част от тях да попаднат в частни колекции в Дубай и Абу Даби.

От механична гледна точка Magma е значително преработена версия на G80. Макар да запазва 3,5-литровия V6 с двойно турбо, инженерите са увеличили мощността до внушителните 525 конски сили – огромен скок от 150 конски сили в сравнение със стандартната версия Sport. Това поставя Magma на крачка от европейския елит, като вероятно ще свали спринта от 0 до 100 км/ч до нивото от 4 секунди. За да се гарантира, че мощността не се изпарява в пустинната жега, шасито е значително укрепено и е поставено върху настроено за висока производителност окачване, което е по-ниско и по-широко. Скоростната кутия е специфична за Magma 8-степенна автоматична, която предава въртящия момент към всички колела.

Genesis пуска конкурент на BMW M5, който е толкова рядък, че едва ли някога ще го видите на живо

Външният вид се доминира от разширени калници, вентилиран капак и по-агресивна предна броня с уголемени охлаждащи отвори за захранване на подобрените турбини. Въглеродните влакна са използвани щедро в спойлера, капаците на огледалата и задния дифузьор, а 21-цоловите сатенено сиви джанти крият комплект спирачни апарати Brembo. В интериора луксът е съчетан с голяма доза моторспорт, клиентите ще сядат на кожени седалки Recaro, комбинирани с черна алакантара с магнезиево-оранжева подплата, и нов 27-инчов извит OLED дисплей.

Макар Genesis да не е обявила официално цената на G80 Magma, експерти от бранша предполагат, че тя ще бъде над 150 000 евро (около 550 000 AED), което отразява както високите му характеристики, така и изключителната му рядкост. Решението да се ограничи производството до 20 бройки в един регион подсказва, че Genesis използва Близкия изток като тестово поле, за да провери интереса към новата си подмарка с високи характеристики, преди по-глобалното пускане на пазара на изцяло електрическия GV60 Magma през 2027 година.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ЕстетЪ

    4 1 Отговор
    Е га ти Аудито

    13:14 31.01.2026

  • 3 Късно е булка

    1 2 Отговор
    Няма място за сравнение. 500+ кс е само началото на М вариантите на БМВ, а серията Competition я има и седан и СУв с ускорение под 4с от години, вече. Тааа, къде е новината?

    13:29 31.01.2026