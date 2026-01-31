Genesis пуска конкурент на BMW M5, който е толкова рядък, че едва ли някога ще го видите на живо

Genesis потвърди, че дългоочакваният G80 Magma официално преминава от изложбен модел в Ню Йорк към реалност в производството – макар и с изключително ексклузивен списък с клиенти. В ход, който прилича повече на пускане на колекционерска серия, отколкото на традиционно представяне на продукт, южнокорейският луксозен производител обяви на своята Desert Premiere в ОАЕ, че ще произведе само 20 бройки от G80 Magma Special. За ентусиастите, които се надяват на пореден конкурент на BMW M5, новината не е толквоа добра, тъй като всеки един от тези седани е предназначен за Близкия изток, като се очаква по-голямата част от тях да попаднат в частни колекции в Дубай и Абу Даби.

От механична гледна точка Magma е значително преработена версия на G80. Макар да запазва 3,5-литровия V6 с двойно турбо, инженерите са увеличили мощността до внушителните 525 конски сили – огромен скок от 150 конски сили в сравнение със стандартната версия Sport. Това поставя Magma на крачка от европейския елит, като вероятно ще свали спринта от 0 до 100 км/ч до нивото от 4 секунди. За да се гарантира, че мощността не се изпарява в пустинната жега, шасито е значително укрепено и е поставено върху настроено за висока производителност окачване, което е по-ниско и по-широко. Скоростната кутия е специфична за Magma 8-степенна автоматична, която предава въртящия момент към всички колела.

Външният вид се доминира от разширени калници, вентилиран капак и по-агресивна предна броня с уголемени охлаждащи отвори за захранване на подобрените турбини. Въглеродните влакна са използвани щедро в спойлера, капаците на огледалата и задния дифузьор, а 21-цоловите сатенено сиви джанти крият комплект спирачни апарати Brembo. В интериора луксът е съчетан с голяма доза моторспорт, клиентите ще сядат на кожени седалки Recaro, комбинирани с черна алакантара с магнезиево-оранжева подплата, и нов 27-инчов извит OLED дисплей.

Макар Genesis да не е обявила официално цената на G80 Magma, експерти от бранша предполагат, че тя ще бъде над 150 000 евро (около 550 000 AED), което отразява както високите му характеристики, така и изключителната му рядкост. Решението да се ограничи производството до 20 бройки в един регион подсказва, че Genesis използва Близкия изток като тестово поле, за да провери интереса към новата си подмарка с високи характеристики, преди по-глобалното пускане на пазара на изцяло електрическия GV60 Magma през 2027 година.