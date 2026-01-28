Новини
Авто »
Руснаци представиха бус в стила на Cybertruck с гаранция от 100 години

Руснаци представиха бус в стила на Cybertruck с гаранция от 100 години

28 Януари, 2026 19:43 808 13

  • cybertruck-
  • русия-
  • ван-
  • p200

Компанията е известна с производството на елементи от стомана

Руснаци представиха бус в стила на Cybertruck с гаранция от 100 години - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Russo-Balt е компания, която оперира в Русия през 19 и 20 век и сега се завръща на пазара с модел, който вече може да бъде видян по улиците на Москва. Легендарната марка, която между 1869 и 1918 година е произвеждала всичко – от луксозни автомобили до железопътни вагони, се възражда за ерата на електромобилите с модела F200. Този бус от неръждаема стомана с плоски страни не крие вдъхновението си от Cybertruck, като се отличава с ръчно заварени, необработени панели и ултраостри ръбове, които дават предимство на индустриалната издръжливост пред традиционните извивки. Далеч от това да бъде просто виртуален продукт, F200 вече е забелязан да преминава реални пътни изпитания, а компанията официално планира да започне доставките към клиентите през януари 2027 година. Макар че суровият метален вид е стандартен, Russo-Balt планира да предлага персонализирани „обвивки“ за собствениците, които искат да заменят естетиката на голия метал с нещо по-цветно.

Руснаци представиха бус в стила на Cybertruck с гаранция от 100 години

Под екстериора, F200 използва монококово шаси, а не традиционна рама, отговаряща на международните класификации L3H3. Той е висок почти 2,6 метра, което осигурява достатъчно вътрешно пространство, за да могат повечето възрастни да стоят изправени, като същевременно може да се похвали с полезен товар от 1000 кг. Задвижването се осъществява от един електромотор с мощност 200 конски сили на предните колела, захранван от батерия с капацитет 115 kWh. Макар че пробегът му от 400 километра е насочен изцяло към градската и регионалната логистика, ванът е ясно проектиран да издържа на най-суровите условия на планетата. С отопляеми седалки, волан и дори отопляеми чистачки на предното стъкло, всичко управлявано чрез 14-инчов инфоразвлекателен център, интегриран с руски цифрови платформи като Yandex и VKvideo, компанията знае къде ще бъде използван техния продукт.

Руснаци представиха бус в стила на Cybertruck с гаранция от 100 години

Може би най-смелото твърдение в спецификацията на F200 е 100-годишната гаранция за панелите от неръждаема стомана – увереност, която вероятно произтича от предишния опит на екипа в индустриалното производство. Очаква се началната цена да е приблизително 82 хиляди евро (6,5 милиона рубли).


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ха ха хааа

    9 3 Отговор
    Смей , ама голем смей ... 🤭😁

    19:53 28.01.2026

  • 2 ГибМелсън

    11 4 Отговор
    Ахахахахахаха!Смятай!Тия тотално изпростяха.Облицовали са една буханка с ламарина и я водят за космически кораб.

    19:57 28.01.2026

  • 3 Смех

    7 3 Отговор
    да се чете 100 дни

    20:01 28.01.2026

  • 4 Пратете тая кошница в Купянск

    6 3 Отговор
    Да видим дали ще издържи и 2 минути
    Ха ха ха

    20:01 28.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тоо

    6 1 Отговор
    Хубуу ама сделано с теслата

    20:05 28.01.2026

  • 7 Ахааа ,

    1 1 Отговор
    Русо , колко па да е русо ... 19-ти век .. 🤭😁

    20:05 28.01.2026

  • 8 Ихаааа

    3 2 Отговор
    Направена е от каски на избити в Украйна. Със сигурност ще издържи ламарината поне 100 години. Като Москвич 407. Но и друго е сигурно.. няма да върви. Двигателя на Московеца е на БМВ. А руснака двигател не може да произведе, ако не го пооткрадне.

    20:06 28.01.2026

  • 9 Цъцъ

    4 1 Отговор
    Колко мъка има по тоя свят🤣

    20:08 28.01.2026

  • 10 да питам

    3 0 Отговор
    Russo-Bait , не можахте ли да го напишете разбираемо , за руснята ... 🤭😁

    20:11 28.01.2026

  • 11 Тов. Членин

    0 0 Отговор
    Таваришчи , май прекаляваме ... 🤭

    20:15 28.01.2026

  • 12 Асенси ,

    0 0 Отговор
    Кой написа това безобразие ?

    20:17 28.01.2026

  • 13 стоян

    0 0 Отговор
    Китайска платформа ,, механика ,, с руска ламарина облякана - колкото москвича е рузки - завода за сглобка на китайските москвичи хубаво гореше днес по ютуб новините на живо - украински шпиони сигурно са го запалили

    20:18 28.01.2026