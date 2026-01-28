Руснаци представиха бус в стила на Cybertruck с гаранция от 100 години

Russo-Balt е компания, която оперира в Русия през 19 и 20 век и сега се завръща на пазара с модел, който вече може да бъде видян по улиците на Москва. Легендарната марка, която между 1869 и 1918 година е произвеждала всичко – от луксозни автомобили до железопътни вагони, се възражда за ерата на електромобилите с модела F200. Този бус от неръждаема стомана с плоски страни не крие вдъхновението си от Cybertruck, като се отличава с ръчно заварени, необработени панели и ултраостри ръбове, които дават предимство на индустриалната издръжливост пред традиционните извивки. Далеч от това да бъде просто виртуален продукт, F200 вече е забелязан да преминава реални пътни изпитания, а компанията официално планира да започне доставките към клиентите през януари 2027 година. Макар че суровият метален вид е стандартен, Russo-Balt планира да предлага персонализирани „обвивки“ за собствениците, които искат да заменят естетиката на голия метал с нещо по-цветно.

Под екстериора, F200 използва монококово шаси, а не традиционна рама, отговаряща на международните класификации L3H3. Той е висок почти 2,6 метра, което осигурява достатъчно вътрешно пространство, за да могат повечето възрастни да стоят изправени, като същевременно може да се похвали с полезен товар от 1000 кг. Задвижването се осъществява от един електромотор с мощност 200 конски сили на предните колела, захранван от батерия с капацитет 115 kWh. Макар че пробегът му от 400 километра е насочен изцяло към градската и регионалната логистика, ванът е ясно проектиран да издържа на най-суровите условия на планетата. С отопляеми седалки, волан и дори отопляеми чистачки на предното стъкло, всичко управлявано чрез 14-инчов инфоразвлекателен център, интегриран с руски цифрови платформи като Yandex и VKvideo, компанията знае къде ще бъде използван техния продукт.

Може би най-смелото твърдение в спецификацията на F200 е 100-годишната гаранция за панелите от неръждаема стомана – увереност, която вероятно произтича от предишния опит на екипа в индустриалното производство. Очаква се началната цена да е приблизително 82 хиляди евро (6,5 милиона рубли).