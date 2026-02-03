Производството на новия Cayenne започна в Словакия

Porsche започна серийно производство на изцяло новия Cayenne Electric в своя завод в Братислава. В стратегически ход, четвъртото поколение електрически SUV се произвежда на същата поточна линия като своите събратя с двигатели с вътрешно горене и хибридни двигатели. Тази гъвкава производствена структура позволява на Porsche да променя производствените обеми в реално време в зависимост от това дали пазарът е гладен за електромобили или за високооктаново гориво.

За да реализира това, Porsche не само обнови фабриката, а я преобрази. Огромна нова производствена зала в квартал Девинска Нова Вес сега е дом на роботи, които се занимават с 90% от каросерията, използвайки лазерна заваръчна технология и 300 метра специализирано структурно лепило за свързване на алуминиево-стоманената рамка. Голямата, новост, обаче е, че за първи път Porsche произвежда свои собствени батерийни модули, гарантирайки, че сърцето на Cayenne отговаря на безкомпромисните стандарти на марката за високопроизводително термично управление.

Както вече ви разказахме при нашата първа среща с модела, повече за която може да видите тук , показателите за производителност на този нов флагман са на изключително високо ниво. Cayenne Turbo Electric официално претендира за титлата на най-мощния серийно произвеждан Porsche в историята, развивайки зашеметяващите 850 kW (1156 к.с.) с Launch Control. Това се превръща в спринт от 0 до 100 км/ч за 2,5 секунди. За да управлява топлината, генерирана от такава огромна мощност, Porsche дебютира с първата в света двустранна охладителна система, която поставя батерийните клетки между две охладителни плочи, поддържайки перфектна температура дори при многократни високоскоростни спринтове.

За ежедневните шофьори, базовият Cayenne Electric предлага солидни 300 kW (408 к.с.), които скачат до 325 kW (442 к.с.) при overboost. И двата модела са оборудвани с батерия с капацитет 113 kWh (бруто), осигуряващ пробег от над 600 km (WLTP). Благодарение на 800V архитектурата и скоростта на DC зареждане до 400 kW, 10-минутна спирка може да добави 325 км пробег.