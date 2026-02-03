Продава се рядка Волга с автоматична трансмисия

Феновете на класически руски автомобили бяха развълнувани през последните дни, след като в интернет пространството се появи истински „еднорог“. Става въпрос за ранен модел GAZ M-21 Волга, оборудван с рядка, фабрично произведена тристепенна автоматична скоростна кутия. Предлаган за продажба в Екатеринбург за невероятната цена от 7 милиона рубли, този седан от 1959 година представлява почти забравена глава от съветската автомобилна история, в която инженерите от Горки се опитаха да внесат американския лукс в елита на СССР.

Въпреки че Волга първоначално е бил замислен като модел „първо с автоматична скоростна кутия”, суровата реалност на съветската инфраструктура от 50-те години на миналия век – включително липсата на специализирани смазочни материали и сервизи – в крайна сметка принудила завода да се откаже от проекта, след като са сглобени само около 700 бройки.

Конкретният автомобил, който се продава, принадлежи към още по-рядката „Първа серия“, известна с голямата си хромирана решетка и централната звезда. Под капака работи оригиналния 2,4-литров четирицилиндров двигател, съчетан с трансмисия, разработена на базата на архитектурата Ford-O-Matic. Тъй като тези агрегати са били много сложни за епохата, много от първоначалните собственици са ги заменили с по-надеждни ръчни скоростни кутии, което прави автентичната „автоматична“ трансмисия със съвпадащи номера ценна находка за сериозните колекционери. Продавачът твърди, че автомобилът е претърпял щателна реставрация, включваща монтиран на кормилната колона превключвател, съответстващ на епохата, и редки, исторически точни материи за тапицерията на интериора.