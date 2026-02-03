Новини
Продава се рядка Волга с автоматична трансмисия

3 Февруари, 2026 15:04 841 4

  • волга-
  • продажба-
  • автоматична трансмисия

Колата е изцяло реставрирана

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Феновете на класически руски автомобили бяха развълнувани през последните дни, след като в интернет пространството се появи истински „еднорог“. Става въпрос за ранен модел GAZ M-21 Волга, оборудван с рядка, фабрично произведена тристепенна автоматична скоростна кутия. Предлаган за продажба в Екатеринбург за невероятната цена от 7 милиона рубли, този седан от 1959 година представлява почти забравена глава от съветската автомобилна история, в която инженерите от Горки се опитаха да внесат американския лукс в елита на СССР.

Въпреки че Волга първоначално е бил замислен като модел „първо с автоматична скоростна кутия”, суровата реалност на съветската инфраструктура от 50-те години на миналия век – включително липсата на специализирани смазочни материали и сервизи – в крайна сметка принудила завода да се откаже от проекта, след като са сглобени само около 700 бройки.

Конкретният автомобил, който се продава, принадлежи към още по-рядката „Първа серия“, известна с голямата си хромирана решетка и централната звезда. Под капака работи оригиналния 2,4-литров четирицилиндров двигател, съчетан с трансмисия, разработена на базата на архитектурата Ford-O-Matic. Тъй като тези агрегати са били много сложни за епохата, много от първоначалните собственици са ги заменили с по-надеждни ръчни скоростни кутии, което прави автентичната „автоматична“ трансмисия със съвпадащи номера ценна находка за сериозните колекционери. Продавачът твърди, че автомобилът е претърпял щателна реставрация, включваща монтиран на кормилната колона превключвател, съответстващ на епохата, и редки, исторически точни материи за тапицерията на интериора.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Варна 3

    5 1 Отговор
    Наричайте го Ford Mainline, а не Волга

    15:09 03.02.2026

  • 2 Диктор

    5 1 Отговор
    Пресъздадена от САЩ кола с модела Волга. Сравнете го с Форд Мейнлайн и ето оригинала на Форд.

    15:12 03.02.2026

  • 3 Волгата

    6 3 Отговор
    е много здрава машина и вози хубаво а дивана на първия ред е нещо което няма да го има никога вече...

    15:16 03.02.2026

  • 4 ТИГО

    1 3 Отговор
    Перка и крила да сложат зенитна картечница също, не могат да маскират СССР безсилието да правят собствени коли ! Нито беше качествена нито удобна двигателят се чупеше моят беше заваряван на блока отстрани ,имах Командирска УАЗ със съшият мотор и ръчна кутия ,двойно амбриране луфт във волана 30 градуса ,колко харчеше не питайте накрая блокираха "жапките" на окачването и се обърнах на една нива после заядоха спирачките и я направих на кокошарник ! Купих мотор от ЕЛЕНЧЕто и така си умряха заедно !

    15:31 03.02.2026