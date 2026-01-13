Новини
Вижте кои услуги бяха най-търсени в автосервизите у нас през изминалата година

13 Януари, 2026

На първо място, без никаква изненада, се нареждат услугите по поддръжка на ходовата част и окачването

Вижте кои услуги бяха най-търсени в автосервизите у нас през изминалата година - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

През изминалата 2025 година българският автомобилен парк за пореден път доказа, че е сред най-предизвикателните в Европа. Комбинацията от високата средна възраст на колите у нас и все по-сложните технологични системи в по-новите вносни екземпляри превърнаха автосервизите в истински „бойни полета“. Данните от браншовите организации и големите вериги за резервни части очертават интересна картина на това какво най-често изпращаше родния шофьор при механиците.

На първо място, без никаква изненада, се нареждат услугите по поддръжка на ходовата част и окачването

Родните пътища продължават да бъдат безмилостни към шарнири, носачи и амортисьори. Статистиката показва, че почти всеки втори автомобил, влязъл за обслужване, е имал нужда от ремонт по окачването. Интересна тенденция тук е нарастващият дял на рециклирането на въздушни възглавници за премиум сегмента – услуга, която става все по-търсена заради високите цени на новите оригинални компоненти при марки като Mercedes-Benz и BMW.

Вторият голям „хит“ през 2025-а беше свързан с екологичните системи на дизеловите агрегати

Проблемите с DPF филтрите и AdBlue системите буквално задръстиха сервизите. С по-строгите технически прегледи и засиления контрол над пушека от ауспусите, масовото „изкормване“ на филтри започна да отстъпва място на професионалното машинно почистване. Сервизите, предлагащи водородно почистване на двигатели и специализирана диагностика на софтуерни грешки по емисиите, отчитат ръст от над 30% в сравнение с предходната година.

Сензорната революция и електрониката също заеха челно място в списъка

Все повече българи вече шофират автомобили с активни системи за безопасност и асистенти за паркиране. Това доведе до бум в търсенето на калибриране на радари и камери. Ако преди десет години посещението в сервиз беше основно за „смяна на масло и ремъци“, днес огромна част от времето на майсторите преминава в работа с диагностични тестери и отстраняване на досадни „ел. духчета“, които блокират работата на колата.

Не на последно място, 2025-а беше годината на охладителните системи

Климатичните промени и екстремните жеги през лятото доведоха до рекорден брой заявки за профилактика на климатици и промиване на радиатори. Наблюдава се и засилен интерес към специализирани услуги за хибридни и електрически автомобили. Макар все още да са малцинство, нуждата от диагностика на батериите и обслужване на високоволтови системи вече не е екзотика, а необходимост, за която малцина сервизи у нас са напълно подготвени.

В крайна сметка, изминалата година ни показа, че българският шофьор започва да цени превантивната поддръжка малко повече, но все още основният двигател на оборота в сервизите остават ремонтите „по принуда“. Пазарът се професионализира, а механикът с лаптоп в ръка окончателно измести образа на майстора с омазнен гащеризон и чук.


  • 1 Реално

    12 1 Отговор
    Никой няма представа, кои са били най-търсените услуги в автосервизите, защото 80% от тях са в сиво-черния бизнес. В повечето сервизи работят откровено неграмотни хора. Повече от половината ПТП са в резултат на некачествени ремонти, но никой не го интересува това и никой не си праве труда реално да разбере къде, какво се прави и какво се случва след това. В сервизите крадат от оригиналните части на автомобилите, пишат, че уж са сменили консумативи (масло, филтри и тн), които всъщност не са сменени, но се плащат за такива. В автосервизите се извършват откровени престъпления, които са опасни за живота.

    Коментиран от #2

    11:35 13.01.2026

  • 2 Дааа

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Реално":

    Колкото е по лъскав сервиза ,толкова е по опасно за клиентите

    11:51 13.01.2026

  • 3 Мантьор

    2 0 Отговор
    При БМВ най често се налага смяна на зад воланното устройство

    12:10 13.01.2026