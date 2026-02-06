Експерти от ADAC предупреждават за опасностите свързани с новите абонаментни услуги в колите

Дните на принципа „получаваш това, което виждаш“ в автомобилния свят официално са напът да приключат. Съвместен пазарен анализ на ADAC и списание c't разкри интересна картина на цифровите абонаменти в автомобилния сектор, която може да постави купувачите на употребявани автомобили, а дори и собствениците на нови автомобили, пред неочаквани пречки. От дистанционно управление на климатизацията до навигация с висока разделителна способност, производителите все по-често прехвърлят основни удобства зад платени бариери. Проучването подчертава ценообразуването, където Nio например, предлага безплатен достъп от разстояние за цял живот, докато BMW започва да таксува около 10 евро на месец след 90-дневен пробен период. Mercedes-Benz пък заема челното място в премиум сегмента, като годишните цифрови пакети достигат до 329 евро след първоначалния тригодишен гратисен период.

Липсата на стандартизация в индустрията създава значителна „липса на прозрачност“ за потребителите. Марки като Volvo и Renault са подложени на критики в доклада за това, че не осигуряват дългосрочна сигурност на разходите, като Volvo според доклада чака до изтичането на пробния период, за да обяви цените за последващо ползване. Това постепенно увеличаване на абонамента е особено опасно за пазара на употребявани автомобили. ADAC предупреждава, че новите употребявани автомобили могат да изглеждат напълно функционални по време на тест драйв, но само за да открие новият собственик, че цифровото ограничение е премахнато седмици по-късно. За да се бори с това, експертите съветва купувачите да изискват писмено потвърждение кои функции са постоянно свързани с VIN и кои са временни цифрови услуги.

За да защити портфейла на потребителите и дългосрочната препродажна стойност на автомобила, ADAC призовава за „Дигитална харта на правата“ в автомобилния сектор, която включва:

Постоянна безопасност: Критичните функции за безопасност и работа на автомобила трябва да останат безплатни през целия живот на автомобила.

Прехвърлима стойност: Абонаментите трябва да са свързани с автомобила, а не с лицето, за да се предотврати „срив на стойността“, когато автомобилът се продава на втори собственик.

Отворени интерфейси: Производителите трябва да бъдат задължени да предоставят стандартизирани интерфейси за данни, които позволяват на приложенията на трети страни да предлагат конкурентни и по-евтини алтернативи на официалните фабрични услуги.

Дългосрочни пътни карти: Купувачите заслужават ясен преглед на разходите за всички такси за цифрови услуги за период от пет до десет години, преди да подпишат договор за покупка.

С превръщането на автомобилите в „софтуерно дефинирани превозни средства“ традиционната механична проверка вече не е достатъчна. Констатациите на ADAC сочат, че ако индустрията не премине към по-прозрачен и удобен за потребителите модел, „удоволствието от шофирането“ скоро може да бъде засенчено от разочарованието от месечните сметки.