Bugatti възражда Veyron

Bugatti реши да се върне към корените на модерната си история, за да отпразнува 20-годишнината на модела, който промени всичко. На 22 януари 2026 година марката от Молсхайм ще представи официално уникален „one-off“ шедьовър – директна препратка към легендарния Bugatti Veyron 16.4.

Този нов хиперкар е част от свръхексклузивната програма Solitaire, която позволява създаването на едва два напълно индивидуални автомобила годишно. Новият проект, който според слуховете е на стойност близо 20 милиона долара, черпи вдъхновение от самото начало – шаси номер 001 на оригиналния Veyron. Тийзър кампанията разкрива силует, който плътно следва класическите линии от 2005 година, включително характерните джанти и двуцветната боя в червено и черно, допълнена от изискан бежов интериор.

Въпреки ретро визията, под капака бие сърцето на най-мощната еволюция на 8.0-литровия W16 двигател. С четири турбокомпресора и мощност от 1 600 к.с. (взаимствани от Chiron Super Sport), този Veyron се превръща в най-мощната версия на модела, съществувала някога. Това е своеобразно финално „сбогом“ на 16-цилиндровия шедьовър на инженерната мисъл, преди марката да премине изцяло към новия V16 двигател на Tourbillon.

Официалният дебют е насрочен за четвъртък, точно две десетилетия след като първият сериен Veyron напусна фабриката. След премиерата си автомобилът ще бъде изложен за широката публика на събитието Ultimate Supercar Garage в Париж (29 януари – 1 февруари), провеждащо се паралелно с престижното изложение Retromobile. За колекционера, който вече е придобил този „паметник на колела“, това не е просто покупка, а инвестиция в историята – напомняне за момента, в който бариерата от 1000 конски сили и 400 км/ч бе разбита за първи път.