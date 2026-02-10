Новини
Авто »
Най-старата УАЗ-ка продължава да се произвежда и дори получи нова версия

Най-старата УАЗ-ка продължава да се произвежда и дори получи нова версия

10 Февруари, 2026 14:30 1 328 25

  • уаз-
  • уазка-
  • завод-
  • война

Новият модел е оборудван за нуждите на военните медици

Най-старата УАЗ-ка продължава да се произвежда и дори получи нова версия - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В ход, който доказва, че дизайнът на УАЗ-469 е наистина безсмъртен и автомобилите не се нуждаят от повече технологии, а простота, автомобилният завод в Уляновск (УАЗ) представи специализирана версия на своя всъдеход от 72-ра, предназначена строго за фронтовите линии. Новият УАЗ Hunter Evacuation е опростен, специално проектиран „CASEVAC” модел, създаден въз основа на пряката обратна връзка от военни медици, работещи в среда с висока степен на опасност.

Най-старата УАЗ-ка продължава да се произвежда и дори получи нова версия

Най-забележимата визуална промяна е премахването на твърдата задна част. УАЗ е премахнал задните странични панели и традиционния багажник, за да позволи бързото товарене и разтоварване на носилки. За да се защитят пътниците, като се поддържа скоростта по време на евакуацията, стандартният платен покрив е значително увеличен, за да покрива новия заден отвор. Вътрешното пространство е преустроено с оглед на практичността, като седалките за пътници сега се сгъват напълно, за да могат да се настанят както леко, така и тежко ранени войници. С цел по-добро разпределение на теглото и достъп до кабината, резервното колело е преместено от задната врата на монтажна скоба директно зад шофьорското място.

Най-старата УАЗ-ка продължава да се произвежда и дори получи нова версия

Осъзнавайки, че логистичните вериги често се прекъсват в конфликтни зони, УАЗ е пренастроил ветеранския 2,7-литров двигател. Актуализираният двигател сега е специално калибриран да работи с нискокачествено гориво с ниско октаново число, без непосредствен риск от детонация или повреда на двигателя. Мобилността е гарантирана от вложки за движение със спукани гуми. Голяма лебедкавече е стандартно оборудване върху подсилена предна броня.

Най-старата УАЗ-ка продължава да се произвежда и дори получи нова версия

Може би най-съвременната характеристика на тази 54-годишна платформа е новият таван. Над предната част на покрива е заварена товарна платформа, която има двойна функция. Тя е предварително окабелена и подсилена за инсталиране на модули за електронна война (EW), предназначени да заглушават FPV дронове и бавно летящи обекти. Освен това конструкцията е изградена така, че да позволява на пътника да се включи в „бой в движение“, като осигурява стабилна платформа за потискане на огъня, докато превозното средство евакуира ранените.


Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    10 27 Отговор
    Колкото и фейслифтове на измислени руски копия да правят, пак няма да изпреварят западните!

    Коментиран от #14

    14:33 10.02.2026

  • 2 си дзън

    12 22 Отговор
    Джипът на САЩ от ВСВ е по-добър.

    14:34 10.02.2026

  • 3 Две мнения няма

    11 21 Отговор
    Роснаците са напред в автоморгастроенето

    14:35 10.02.2026

  • 4 Диктор

    6 16 Отговор
    Тази кола отива в Украйна на сражение срещу украинската армия. Уазката ще бъде унищожена от украински дронове, колата даже не е безопасна.

    14:35 10.02.2026

  • 5 Да са живи и здрави

    5 13 Отговор
    Американците! Иначе нямаше да има никакви УАЗКИ!

    14:35 10.02.2026

  • 6 М21

    6 2 Отговор
    ГАЗ 69 е по-добър. По-здрав и по-висока проходимост.

    14:36 10.02.2026

  • 7 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    5 18 Отговор
    Поредният таралясник, който искам да го унищожа с моите дронове.

    14:38 10.02.2026

  • 8 Гост

    24 5 Отговор
    Гледал съм с очите си, как подобна Уазка дърпа и спасява от родопските снегове затънали прехвалени съвременни джипове - тойоти, хонди и проччее.

    Коментиран от #23

    14:40 10.02.2026

  • 9 Служител на СБУ

    3 12 Отговор
    "Осъзнавайки, че логистичните вериги често се прекъсват в конфликтни зони, УАЗ е пренастроил ветеранския 2,7-литров двигател. Актуализираният двигател сега е специално калибриран да работи с нискокачествено гориво с ниско октаново число, без непосредствен риск от детонация или повреда на двигателя. Мобилността е гарантирана от вложки за движение със спукани гуми. Голяма лебедкавече е стандартно оборудване върху подсилена предна броня".

    Такива свойства пак са пропаганда от страна на Русия. Ако е с нискокачествено гориво, той ще се развали за кратки минути. Независимо какъвто двигател да бъде. Дори и със спукани гуми пак няма шанс да избяга от нашите дронове. Миналата година УАЗ-452 бил унищожен от украински дрон и повреден на пътя, при опит да избяга от украинската армия.

    Коментиран от #12

    14:43 10.02.2026

  • 10 Чебурашка

    3 9 Отговор
    То вече Васката я правят китайчетата. Добре сме се подредили, защото сме заприличали на балхарските дебили. И клечка за уши не можем да произведем сами.

    14:43 10.02.2026

  • 11 провинциалист

    11 1 Отговор
    Газка модел от 70-те - върви. При нас самолети модел от 70-те - не летят. Даже срещнах новина, че сме кихнали 20 милиона за ремонт на миг-овете ни.

    14:44 10.02.2026

  • 12 провинциалист

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Служител на СБУ":

    "Ако е с нискокачествено гориво, той ще се развали за кратки минути." - оф пък ти! Няма да се развали, но не търпи компресия като при съвременните двигатели.

    14:46 10.02.2026

  • 13 морски

    8 3 Отговор
    А първите лади -Нива още се произвеждат , и стотици от тях сега се изнасят в Европа с ферибот от Грузия през Бургас !!

    Коментиран от #21

    14:48 10.02.2026

  • 14 няма западнал

    13 8 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    джип по-надежден и проходим от тази уазка!!! но когато не разбираш а само тролиш така става пишеш аблосютни глупости…

    Коментиран от #16

    14:52 10.02.2026

  • 15 Кажи честно ... 🤣

    5 3 Отговор
    "Може би най-съвременната характеристика на тази 54-годишна платформа е новият таван. Над предната част на покрива е заварена товарна платформа"
    🤣🤣🤣 🤣🤣🤣🤣🤣

    14:53 10.02.2026

  • 16 ха хах

    6 11 Отговор

    До коментар #14 от "няма западнал":

    освен това трябва да е удобен. Само който не се е возил в това жалко подобие на автомобил, само той го хвали. В него ще ти паднат всички пломби от зъбите и бъбреците ти се качват в гърлото.

    Коментиран от #20

    14:56 10.02.2026

  • 17 ДВЕ ГОДИНИ СЪМ СЕ ВОЗИЛ НА ТАКВОЗ НЕЩО!!

    7 12 Отговор
    Когато бях войник 1976-1978 г служих на границата…бях кльонист…член на тревожна група, която отиваше на мястото на задействие на кльона с те такова щуковина!!! Тогава бях сигурен, че от тоз джип по-добър няма. Е младостта и глупостта вървят ръка за ръка. После опознах джи класата на Мерцедес, разни тойоти. Ако някой в този форум мисли че този автомобил е добър, нека провери къде го изнасят…е такива държави като Куба, Монголия и други от този род, не се броят!

    Коментиран от #24

    14:57 10.02.2026

  • 18 Механик

    6 0 Отговор
    На това возило през 90-те му слагахме дизелов двигател от Мерцедес 200Д и пасваше 1:1 към руската скоростна кутия, само завиваш болтовете и си готов. УАЗ-ката с дизелака на Мерц ставаше уникална :D

    15:02 10.02.2026

  • 19 Смешки ​

    4 4 Отговор
    Пак ли за руските глупости?

    15:04 10.02.2026

  • 20 Анджо

    4 3 Отговор

    До коментар #16 от "ха хах":

    Това друса и на най гладкият асфалт, да не говорим ,че като слезнеш от тая кола все едно съм мъкнал цял ден цимент. Пълна кочина.

    15:08 10.02.2026

  • 21 Анджо

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "морски":

    На кой му требва Лада Нива, това е толкова шумна вътре като се возиш ,че даже нямам думи да опиша тази кочина. Тази кола е направена само за в гората , е аз не живея там.

    15:12 10.02.2026

  • 22 В една война

    3 1 Отговор
    Практичността е много важна! Всякакви сложни технологий се развалят бързо и изискват голяма подръжка!

    15:13 10.02.2026

  • 23 Ти иди на лекар

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    Очен

    15:16 10.02.2026

  • 24 Така е

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "ДВЕ ГОДИНИ СЪМ СЕ ВОЗИЛ НА ТАКВОЗ НЕЩО!!":

    Аз също в казармата съм карал такъв джип.
    Постоянно чупеше деференциалите и повреди в мотора.
    Накрая му сложехме двигател от Волга и се крохна малко.
    Но си е голямо дърво.

    15:17 10.02.2026

  • 25 Уазката е за фронта

    0 0 Отговор
    Не е за безказармени еераси

    15:23 10.02.2026