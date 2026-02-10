Най-старата УАЗ-ка продължава да се произвежда и дори получи нова версия

В ход, който доказва, че дизайнът на УАЗ-469 е наистина безсмъртен и автомобилите не се нуждаят от повече технологии, а простота, автомобилният завод в Уляновск (УАЗ) представи специализирана версия на своя всъдеход от 72-ра, предназначена строго за фронтовите линии. Новият УАЗ Hunter Evacuation е опростен, специално проектиран „CASEVAC” модел, създаден въз основа на пряката обратна връзка от военни медици, работещи в среда с висока степен на опасност.

Най-забележимата визуална промяна е премахването на твърдата задна част. УАЗ е премахнал задните странични панели и традиционния багажник, за да позволи бързото товарене и разтоварване на носилки. За да се защитят пътниците, като се поддържа скоростта по време на евакуацията, стандартният платен покрив е значително увеличен, за да покрива новия заден отвор. Вътрешното пространство е преустроено с оглед на практичността, като седалките за пътници сега се сгъват напълно, за да могат да се настанят както леко, така и тежко ранени войници. С цел по-добро разпределение на теглото и достъп до кабината, резервното колело е преместено от задната врата на монтажна скоба директно зад шофьорското място.

Осъзнавайки, че логистичните вериги често се прекъсват в конфликтни зони, УАЗ е пренастроил ветеранския 2,7-литров двигател. Актуализираният двигател сега е специално калибриран да работи с нискокачествено гориво с ниско октаново число, без непосредствен риск от детонация или повреда на двигателя. Мобилността е гарантирана от вложки за движение със спукани гуми. Голяма лебедкавече е стандартно оборудване върху подсилена предна броня.

Може би най-съвременната характеристика на тази 54-годишна платформа е новият таван. Над предната част на покрива е заварена товарна платформа, която има двойна функция. Тя е предварително окабелена и подсилена за инсталиране на модули за електронна война (EW), предназначени да заглушават FPV дронове и бавно летящи обекти. Освен това конструкцията е изградена така, че да позволява на пътника да се включи в „бой в движение“, като осигурява стабилна платформа за потискане на огъня, докато превозното средство евакуира ранените.