Най-старата УАЗ-ка продължава да се произвежда и дори получи нова версия

В ход, който доказва, че дизайнът на УАЗ-469 е наистина безсмъртен и автомобилите не се нуждаят от повече технологии, а простота, автомобилният завод в Уляновск (УАЗ) представи специализирана версия на своя всъдеход от 72-ра, предназначена строго за фронтовите линии. Новият УАЗ Hunter Evacuation е опростен, специално проектиран „CASEVAC” модел, създаден въз основа на пряката обратна връзка от военни медици, работещи в среда с висока степен на опасност.
Най-забележимата визуална промяна е премахването на твърдата задна част. УАЗ е премахнал задните странични панели и традиционния багажник, за да позволи бързото товарене и разтоварване на носилки. За да се защитят пътниците, като се поддържа скоростта по време на евакуацията, стандартният платен покрив е значително увеличен, за да покрива новия заден отвор. Вътрешното пространство е преустроено с оглед на практичността, като седалките за пътници сега се сгъват напълно, за да могат да се настанят както леко, така и тежко ранени войници. С цел по-добро разпределение на теглото и достъп до кабината, резервното колело е преместено от задната врата на монтажна скоба директно зад шофьорското място.
Осъзнавайки, че логистичните вериги често се прекъсват в конфликтни зони, УАЗ е пренастроил ветеранския 2,7-литров двигател. Актуализираният двигател сега е специално калибриран да работи с нискокачествено гориво с ниско октаново число, без непосредствен риск от детонация или повреда на двигателя. Мобилността е гарантирана от вложки за движение със спукани гуми. Голяма лебедкавече е стандартно оборудване върху подсилена предна броня.
Може би най-съвременната характеристика на тази 54-годишна платформа е новият таван. Над предната част на покрива е заварена товарна платформа, която има двойна функция. Тя е предварително окабелена и подсилена за инсталиране на модули за електронна война (EW), предназначени да заглушават FPV дронове и бавно летящи обекти. Освен това конструкцията е изградена така, че да позволява на пътника да се включи в „бой в движение“, като осигурява стабилна платформа за потискане на огъня, докато превозното средство евакуира ранените.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Варна 3
Коментиран от #14
14:33 10.02.2026
2 си дзън
14:34 10.02.2026
3 Две мнения няма
14:35 10.02.2026
4 Диктор
14:35 10.02.2026
5 Да са живи и здрави
14:35 10.02.2026
6 М21
14:36 10.02.2026
7 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
14:38 10.02.2026
8 Гост
Коментиран от #23
14:40 10.02.2026
9 Служител на СБУ
Такива свойства пак са пропаганда от страна на Русия. Ако е с нискокачествено гориво, той ще се развали за кратки минути. Независимо какъвто двигател да бъде. Дори и със спукани гуми пак няма шанс да избяга от нашите дронове. Миналата година УАЗ-452 бил унищожен от украински дрон и повреден на пътя, при опит да избяга от украинската армия.
Коментиран от #12
14:43 10.02.2026
10 Чебурашка
14:43 10.02.2026
11 провинциалист
14:44 10.02.2026
12 провинциалист
До коментар #9 от "Служител на СБУ":"Ако е с нискокачествено гориво, той ще се развали за кратки минути." - оф пък ти! Няма да се развали, но не търпи компресия като при съвременните двигатели.
14:46 10.02.2026
13 морски
Коментиран от #21
14:48 10.02.2026
14 няма западнал
До коментар #1 от "Варна 3":джип по-надежден и проходим от тази уазка!!! но когато не разбираш а само тролиш така става пишеш аблосютни глупости…
Коментиран от #16
14:52 10.02.2026
15 Кажи честно ... 🤣
🤣🤣🤣 🤣🤣🤣🤣🤣
14:53 10.02.2026
16 ха хах
До коментар #14 от "няма западнал":освен това трябва да е удобен. Само който не се е возил в това жалко подобие на автомобил, само той го хвали. В него ще ти паднат всички пломби от зъбите и бъбреците ти се качват в гърлото.
Коментиран от #20
14:56 10.02.2026
17 ДВЕ ГОДИНИ СЪМ СЕ ВОЗИЛ НА ТАКВОЗ НЕЩО!!
Коментиран от #24
14:57 10.02.2026
18 Механик
15:02 10.02.2026
19 Смешки
15:04 10.02.2026
20 Анджо
До коментар #16 от "ха хах":Това друса и на най гладкият асфалт, да не говорим ,че като слезнеш от тая кола все едно съм мъкнал цял ден цимент. Пълна кочина.
15:08 10.02.2026
21 Анджо
До коментар #13 от "морски":На кой му требва Лада Нива, това е толкова шумна вътре като се возиш ,че даже нямам думи да опиша тази кочина. Тази кола е направена само за в гората , е аз не живея там.
15:12 10.02.2026
22 В една война
15:13 10.02.2026
23 Ти иди на лекар
До коментар #8 от "Гост":Очен
15:16 10.02.2026
24 Така е
До коментар #17 от "ДВЕ ГОДИНИ СЪМ СЕ ВОЗИЛ НА ТАКВОЗ НЕЩО!!":Аз също в казармата съм карал такъв джип.
Постоянно чупеше деференциалите и повреди в мотора.
Накрая му сложехме двигател от Волга и се крохна малко.
Но си е голямо дърво.
15:17 10.02.2026
25 Уазката е за фронта
15:23 10.02.2026