"Tesla отрича, но данните показват друго - компанията съкращава пероснал в германската си фабрика"

Докато светът очаква финансовия отчет на Tesla за четвъртото тримесечие на 2025 година, облаците над Gigafactory Berlin в Грюнхайде стават все по-гъсти. Последните данни разкриват сериозно разминаване между официалните изявления на компанията и реалната ситуация в завода, който е единствената производствена мощност на Елон Мъск в Европа.

Въпреки категоричното отричане от страна на Tesla за значителни съкращения на постоянен персонал, цифрите от списъците за предстоящите избори за работнически съвет в началото на март показват друго. Според проучване на германския вестник Handelsblatt, в завода в момента работят 10 703 души. За сравнение, преди две години броят им е бил 12 415. Това означава, че работната сила се е свила с близо 1 700 служители (около 14%) – цифра, която надвишава дори обявените от Мъск глобални съкращения от 10% през 2024 година.

Мениджмънтът на Tesla в Германия, в лицето на Андре Тириг, определя ситуацията като „нормални флуктуации“ и отбелязва, че е намаляла предимно нуждата от временни работници след първоначалната фаза на разширяване. Анализаторите обаче виждат в това прикрит опит да се оправдае ниското натоварване на мощностите. Заводът има капацитет за над 375 000 автомобила годишно, но при срив на продажбите в Европа с 28% през 2025 година, Giga Berlin работи далеч под възможностите си.

Големият удар за Tesla дойде от Волфсбург. През 2025-та Volkswagen официално детронира Tesla като пазарен лидер при електромобилите в Европа, реализирайки над 274 000 единици срещу под 240 000 за американската марка. Докато VW записа ръст от 56%, Tesla отбеляза втора поредна година на спад, а Model Y в Европа все по-често се заменя от по-нови модели на конкуренцията.

За да поддържа работата в Грюнхайде, Tesla прибягна до необичайна тактика – износ на произведени в Германия Model Y за Канада. Това се прави с цел избягване на 25-процентните мита върху американски електромобили и 100-процентните върху китайски. От януари 2026-та, канадските потребители вече могат да поръчат базовия Model Y Standard от Берлин на цена от 49 990 CAD, което е с 15 000 долара по-малко от Premium версията.

Tesla възлага големи надежди на новите държавни стимули за електромобили в Германия, които влизат в сила тази година, за да съживи вътрешното търсене. Същевременно заводът се подготвя за производство на батерийни клетки с капацитет 8 GWh от 2027 година.