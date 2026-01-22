"Tesla отрича, но данните показват друго - компанията съкращава пероснал в германската си фабрика"

Докато светът очаква финансовия отчет на Tesla за четвъртото тримесечие на 2025 година, облаците над Gigafactory Berlin в Грюнхайде стават все по-гъсти. Последните данни разкриват сериозно разминаване между официалните изявления на компанията и реалната ситуация в завода, който е единствената производствена мощност на Елон Мъск в Европа.
Въпреки категоричното отричане от страна на Tesla за значителни съкращения на постоянен персонал, цифрите от списъците за предстоящите избори за работнически съвет в началото на март показват друго. Според проучване на германския вестник Handelsblatt, в завода в момента работят 10 703 души. За сравнение, преди две години броят им е бил 12 415. Това означава, че работната сила се е свила с близо 1 700 служители (около 14%) – цифра, която надвишава дори обявените от Мъск глобални съкращения от 10% през 2024 година.
Мениджмънтът на Tesla в Германия, в лицето на Андре Тириг, определя ситуацията като „нормални флуктуации“ и отбелязва, че е намаляла предимно нуждата от временни работници след първоначалната фаза на разширяване. Анализаторите обаче виждат в това прикрит опит да се оправдае ниското натоварване на мощностите. Заводът има капацитет за над 375 000 автомобила годишно, но при срив на продажбите в Европа с 28% през 2025 година, Giga Berlin работи далеч под възможностите си.
Големият удар за Tesla дойде от Волфсбург. През 2025-та Volkswagen официално детронира Tesla като пазарен лидер при електромобилите в Европа, реализирайки над 274 000 единици срещу под 240 000 за американската марка. Докато VW записа ръст от 56%, Tesla отбеляза втора поредна година на спад, а Model Y в Европа все по-често се заменя от по-нови модели на конкуренцията.
За да поддържа работата в Грюнхайде, Tesla прибягна до необичайна тактика – износ на произведени в Германия Model Y за Канада. Това се прави с цел избягване на 25-процентните мита върху американски електромобили и 100-процентните върху китайски. От януари 2026-та, канадските потребители вече могат да поръчат базовия Model Y Standard от Берлин на цена от 49 990 CAD, което е с 15 000 долара по-малко от Premium версията.
Tesla възлага големи надежди на новите държавни стимули за електромобили в Германия, които влизат в сила тази година, за да съживи вътрешното търсене. Същевременно заводът се подготвя за производство на батерийни клетки с капацитет 8 GWh от 2027 година.
1 Не разбрах
А В статията
"Това означава, че работната сила се е свила с близо 1 700 служители (около 14%) – цифра, която надвишава дори обявените от Мъск глобални съкращения от 10% през 2024 година."
Кое от двете е вярното? Тесла отрекла ли е или е планирала 10% за 2024, А в момента сме 2026 и от 2024 досега са 14% след планираните 10% само за 2024?
Кликбейт?
Коментиран от #2
11:06 22.01.2026
2 таксиджия 🚖
До коментар #1 от "Не разбрах":Означава, че и 2024 и 2025 е имало съкращения.
Коментиран от #6
11:16 22.01.2026
3 таксиджия 🚖
Хехехе всичките ботчета ютюберчета пъмпърчета ще го усетите хехехехе
11:18 22.01.2026
4 таксиджия 🚖
11:21 22.01.2026
5 Госあ
Коментиран от #7
11:56 22.01.2026
6 Така е
До коментар #2 от "таксиджия 🚖":Планирани 10% през 2024 могат спокойно да стигнат И 14% в реалността. При Тесла никога нищо не е сигурно. Така че новината нищо не казва, освен лъжата, че не било обявено.
И даже не е нужно да обявява каквото и да било , защото онези 10% бяха съкратени буквално на следващия ден след новината. А след това остават 4% за следващите две години? Това за Тесла е доста плавно. Пък и нищо не ги бърка защото нямат синдикати които да им се пречкат.
11:58 22.01.2026
7 Още един
До коментар #5 от "Госあ":Който си е продал акциите на Тесла и е купил китайски?
Поне така твърди отбора на обратните за всеки който кажи някакъв факт. За тях да говориш истината означава да ти плащат. И се кълнат че те лъжат напълно безплатно!
11:59 22.01.2026
8 Слънчасалия
Коментиран от #9
12:15 22.01.2026
9 Така е
До коментар #8 от "Слънчасалия":Tesla възлага големи надежди на новите държавни стимули за електромобили в Германия, които влизат в сила тази година, за да съживи вътрешното търсене. Същевременно заводът се подготвя за производство на батерийни клетки с капацитет 8 GWh от 2027 година.
12:17 22.01.2026
10 Дай боже до края на годината
12:25 22.01.2026