Новини
Авто »
Tesla отрича, но данните показват друго - компанията съкращава пероснал в германската си фабрика

Tesla отрича, но данните показват друго - компанията съкращава пероснал в германската си фабрика

22 Януари, 2026 10:59 627 10

  • tesla-
  • завод-
  • берлин-
  • gigafactory

Близо 1700 човека по-малко показват данните от 2026-та

Tesla отрича, но данните показват друго - компанията съкращава пероснал в германската си фабрика - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Докато светът очаква финансовия отчет на Tesla за четвъртото тримесечие на 2025 година, облаците над Gigafactory Berlin в Грюнхайде стават все по-гъсти. Последните данни разкриват сериозно разминаване между официалните изявления на компанията и реалната ситуация в завода, който е единствената производствена мощност на Елон Мъск в Европа.

Въпреки категоричното отричане от страна на Tesla за значителни съкращения на постоянен персонал, цифрите от списъците за предстоящите избори за работнически съвет в началото на март показват друго. Според проучване на германския вестник Handelsblatt, в завода в момента работят 10 703 души. За сравнение, преди две години броят им е бил 12 415. Това означава, че работната сила се е свила с близо 1 700 служители (около 14%) – цифра, която надвишава дори обявените от Мъск глобални съкращения от 10% през 2024 година.

Мениджмънтът на Tesla в Германия, в лицето на Андре Тириг, определя ситуацията като „нормални флуктуации“ и отбелязва, че е намаляла предимно нуждата от временни работници след първоначалната фаза на разширяване. Анализаторите обаче виждат в това прикрит опит да се оправдае ниското натоварване на мощностите. Заводът има капацитет за над 375 000 автомобила годишно, но при срив на продажбите в Европа с 28% през 2025 година, Giga Berlin работи далеч под възможностите си.

Tesla отрича, но данните показват друго - компанията съкращава пероснал в германската си фабрика

Големият удар за Tesla дойде от Волфсбург. През 2025-та Volkswagen официално детронира Tesla като пазарен лидер при електромобилите в Европа, реализирайки над 274 000 единици срещу под 240 000 за американската марка. Докато VW записа ръст от 56%, Tesla отбеляза втора поредна година на спад, а Model Y в Европа все по-често се заменя от по-нови модели на конкуренцията.

За да поддържа работата в Грюнхайде, Tesla прибягна до необичайна тактика – износ на произведени в Германия Model Y за Канада. Това се прави с цел избягване на 25-процентните мита върху американски електромобили и 100-процентните върху китайски. От януари 2026-та, канадските потребители вече могат да поръчат базовия Model Y Standard от Берлин на цена от 49 990 CAD, което е с 15 000 долара по-малко от Premium версията.

Tesla възлага големи надежди на новите държавни стимули за електромобили в Германия, които влизат в сила тази година, за да съживи вътрешното търсене. Същевременно заводът се подготвя за производство на батерийни клетки с капацитет 8 GWh от 2027 година.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не разбрах

    0 3 Отговор
    "Tesla отрича, но данните показват друго - компанията съкращава пероснал в германската си фабрика"


    А В статията

    "Това означава, че работната сила се е свила с близо 1 700 служители (около 14%) – цифра, която надвишава дори обявените от Мъск глобални съкращения от 10% през 2024 година."


    Кое от двете е вярното? Тесла отрекла ли е или е планирала 10% за 2024, А в момента сме 2026 и от 2024 досега са 14% след планираните 10% само за 2024?

    Кликбейт?

    Коментиран от #2

    11:06 22.01.2026

  • 2 таксиджия 🚖

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Не разбрах":

    Означава, че и 2024 и 2025 е имало съкращения.

    Коментиран от #6

    11:16 22.01.2026

  • 3 таксиджия 🚖

    2 2 Отговор
    Най-великият ден в историята на зионисткото казино Волстрийт ще бъде денят, в който тесла сток крашне до реалната си стойност от 80-100$ млрд!

    Хехехе всичките ботчета ютюберчета пъмпърчета ще го усетите хехехехе

    11:18 22.01.2026

  • 4 таксиджия 🚖

    3 0 Отговор
    Известния бот тесльо е продал акциите си в тесла, вероятно преди няколко месеца, когато почти стигнаха 500$ и сега е във китайски автопроизводители. И яко ги пъмпва както преди правеше със тесла.

    11:21 22.01.2026

  • 5 Госあ

    3 0 Отговор
    Трябва да си много т@п, при наличието на китайските електромобили да си купиш Тесла и още по т@п, да дотираш краварските б@клуци в Европа и в същото време да въртиш пинизи на китайците.

    Коментиран от #7

    11:56 22.01.2026

  • 6 Така е

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "таксиджия 🚖":

    Планирани 10% през 2024 могат спокойно да стигнат И 14% в реалността. При Тесла никога нищо не е сигурно. Така че новината нищо не казва, освен лъжата, че не било обявено.

    И даже не е нужно да обявява каквото и да било , защото онези 10% бяха съкратени буквално на следващия ден след новината. А след това остават 4% за следващите две години? Това за Тесла е доста плавно. Пък и нищо не ги бърка защото нямат синдикати които да им се пречкат.

    11:58 22.01.2026

  • 7 Още един

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Госあ":

    Който си е продал акциите на Тесла и е купил китайски?

    Поне така твърди отбора на обратните за всеки който кажи някакъв факт. За тях да говориш истината означава да ти плащат. И се кълнат че те лъжат напълно безплатно!

    11:59 22.01.2026

  • 8 Слънчасалия

    1 2 Отговор
    Тесла разширява производството в Германия и наема нови хора.Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 20 милиона електромобила Тесла през 2030 година. Статистически е доказано.

    Коментиран от #9

    12:15 22.01.2026

  • 9 Така е

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "Слънчасалия":

    Tesla възлага големи надежди на новите държавни стимули за електромобили в Германия, които влизат в сила тази година, за да съживи вътрешното търсене. Същевременно заводът се подготвя за производство на батерийни клетки с капацитет 8 GWh от 2027 година.

    12:17 22.01.2026

  • 10 Дай боже до края на годината

    0 0 Отговор
    95%. Да идват в българия да ми лъскат обувките нацистите!!!!Поздрави от Еврейчо.

    12:25 22.01.2026