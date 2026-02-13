Над 15 нови Mercedes-а ще дебютират до края на годината

Mercedes-Benz стартира масивна продуктова офанзива, в рамките на която до декември ще дебютират 16 нови или значително обновени модела. След представянето на обновената S-Class в края на януари, автомобилният производител от Щутгарт даде сигнал, че следващите три месеца ще бъдат особено натоварени, като седем премиери са планирани да се появят на световната сцена. Тази агресивна пътна карта, изтекла чрез вътрешни документи на компанията, потвърждава, че докато индустрията се ориентира към електрификацията, Mercedes запазва двигателите с вътрешно горене в центъра на шоурума в обозримо бъдеще.

Сегментът „Top-End” остава основен фокус на марката за постигане на печалба. След стандартния фейслифт на S-Class, се очаква скоро да дебютира обновен Mercedes-Maybach S-Class, който вероятно ще запази статута си на върхов модел в гамата с V12 двигател. Слуховете сочат, че през 2026-та ще се завърне и G-Class Cabriolet. Този Geländewagen се очаква да разполага с прибиращ се покрив и гама от мощни двигатели, включително 577 к.с. (430 кВт) twin-turbo V8. В електрическата част на луксозния сегмент, както EQS, така и EQS SUV ще претърпят значителни промени през тази година, като ще се откажат от спорния „яйцевиден“ силует в полза на по-традиционен, изправен дизайн, който съответства на класическата естетика на S-Class.

В сегмента „Core“ C-Class се подготвя за обновяване, което ще въведе най-новата операционна система на марката, MB.OS, и нов „цифров ключ“ като стандарт. Важно е да се отбележи, че 2026-та бележи появата на първия изцяло електрически седан C-Class. За разлика от предишните модели EQ, този електрически C-Class ще бъде изграден върху специална архитектура, която му позволява да споделя повече стилови елементи със своя събрат с вътрешно горене, ефективно обединявайки дизайна на двете дивизии. Очаква се Mercedes да обнови GLC и GLC Coupe тази година, за да поддържа темпото с новоизлезлия GLC Electric.

Портфолиото на входните модели също претърпява радикална трансформация. Очаква се ново поколение на GLA да бъде представено по-късно тази година, заедно с изцяло електрическа версия с добавката „с EQ Technology“. По-нататък, през 2027 година, A-Class, както го познаваме, ще бъде изтеглен от пазара. На негово място Mercedes разработва „любопитна комбинация“ от миниван и SUV – автомобил в стил кросоувър, предназначен да замести както A-Class, така и B-Class. Този бъдещ модел ще се базира на модулната платформа MMA, която е достатъчно гъвкава, за да поддържа бензинови, хибридни и изцяло електрически конфигурации, като по този начин Mercedes ще остане достъпен за по-младите купувачи, запазвайки своите премиум маржове.