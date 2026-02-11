Новото BMW X5 тръгва по стъпките на Neue Klasse (ВИДЕО)

В автомобилния свят дуелът между Mercedes-Benz и BMW е вечен, но този път баварският гигант е готов да нанесе един доста тежък удар. Докато Щутгарт подготвя скромна актуализация на GLE, BMW играе ва-банк с изцяло новото, пето поколение на своя флагман X5. Очаква се моделът с вътрешен индекс G65 да се появи на пазара през 2027 година и да се превърне в непоклатим аргумент в битката за клиенти. Слуховете шепнат за дизайн, вдъхновен от смелата концепция Neue Klasse, както и за рекорден избор от двигатели – от традиционни бензинови и дизелови, през хибриди, та чак до изцяло електрически и водородни версии.

X5 е повече от просто SUV за BMW – той е вратата, която отвори марката към света на кросоувърите. През годините дизайнът му е оставал верен на елегантната си сдържаност, избягвайки спорните експерименти, характерни за други модели на баварците. Днес, докато маскирани прототипи кръстосват тестовите полигони, дигитални художници се впускат в предизвикателството да разгадаят бъдещата визия на иконата.

Един такъв неофициален поглед към BMW X5 G65 беше представен от YouTube канала AutoYa. Използвайки шпионски снимки и елементи от Neue Klasse, дизайнерът създава CGI визуализация, която ни дава представа за възможното бъдеще. Фактът, че сегашното поколение G05 дебютира през 2018 г. и получи фейслифт през 2023 г., прави появата на напълно нов модел логична и навременна стъпка.

Виртуалният BMW X5 е с изцяло преработена предна част, където тънки LED фарове се сливат с дневните светлини, създавайки футуристична и технологична визия. Между тях е разположен елегантен черен панел, който скрива компактни, вертикални радиаторни решетки – осезаемо по-дискретни от настоящите „гигантски ноздри“. Предната броня е украсена със сложни геометрични мотиви, които подчертават модерния облик на кросоувъра. Страничният профил запазва познатите пропорции на X5, но без класическите дръжки на вратите. Вместо тях са интегрирани скрити елементи, които сигнализират за прехода към нова дизайнерска ера.

Въпреки че рендери на задната част все още липсват, авторът е обърнал специално внимание на интериора. Вдъхновен от новия BMW iX3, той намеква за силен фокус върху дигитализацията и електрификацията. Виртуалният художник е показал и широка палитра от цветове за каросерията, както и няколко варианта за интериорно облицоване, подчертавайки премиум характера на предстоящия модел. Разбира се, този проект няма официален статут, но дава ценна представа за посоката, в която BMW може да се движи с новия X5. Вижте и видеото.