След Omoda и Jaecoo, Chery пуска своята премиум марка Exlantix на европейския пазар

Китайската офанзива на Стария континент навлиза още по-амбициозна фаза с европейския дебют на премиум бранда Exlantix. Под шапката на гиганта Chery, които вече успешно продават у нас Omoda и Jaecoo, новата марка избра Полша за своя първи плацдарм в Европейския съюз, хвърляйки ръкавицата директно към установените германски лидери и най-вече към Audi. С два нови модела – елегантния седан ES и внушителния кросоувър ET, китайците дават заявка, че луксът вече говори нов език.

И двете коли стъпват на модерна платформа с триметрово междуосие, което гарантира кралски простор в купето. Exlantix ES привлича погледите с динамичен силует на спортен лифтбек, докато неговият събрат ET залага на по-статусно и футуристично излъчване. Истинският „ас в ръкава“ обаче е иновативната светлинна технология в предната броня на седана, разработена съвместно с италианските експерти от Marelli. Тези панели не са просто декорация, а интелигентна система за комуникация с останалите участници в движението.

В интериора компромиси липсват. Още от базовата си версия Exlantix предлага технологичен пир: огромен 15,6-инчов екран, проекционен дисплей, който превръща предното стъкло в 21-инчов монитор, и аудио система с 23 високоговорителя за потапящо Dolby Atmos изживяване. Масажните седалки, тризоновият климатик и панорамният покрив, откриващ небето над пътниците, превръщат всяко пътуване в първокласно преживяване, гарнирано с фини аромати и амбиентно осветление в стотици нюанси.

Под ламарините се крие мощна електрическа конфигурация с два мотора и 480 конски сили. Благодарение на 800-волтовата архитектура, батерията от 100 kWh се зарежда светкавично – само пет минути на станцията осигуряват енергия за нови 120 км пробег. Седанът ES е истинска ракета с ускорение до 100 км/ч за 3,7 секунди, докато кросоувърът ET изпълнява същото упражнение за 4,8 секунди. Пробегът варира между 556 и 600 км, което е напълно конкурентно на най-добрите в класа.

Ценовата политика в Полша потвърждава, че Exlantix не се бори за масовия купувач – седанът стартира от 78 108 евро, а SUV моделът прехвърля границата от 82 000 евро. За онези, които все още изпитват „пробегна тревожност“, Chery готви и версии с удължен пробег (EREV), способни да изминат до 1500 км с едно зареждане. Това е ясен сигнал, че премиум сегментът в Европа вече няма да бъде същият. В момента се водят преговори за продажбата на продуктите Exlantix и в останалите страни от ЕС, включително и у нас.