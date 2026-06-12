Новини
България »
Министър Пеев: Когато проблемите са ясни, може да има реалистичен план за „Български пощи“

Министър Пеев: Когато проблемите са ясни, може да има реалистичен план за „Български пощи“

12 Юни, 2026 16:30 789 14

  • български пощи-
  • кт подкрепа-
  • кнсб

Представителите на синдикатите посочиха, че ликвидността е най-големият проблем

Министър Пеев: Когато проблемите са ясни, може да има реалистичен план за „Български пощи“ - 1
Снимка: МТС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Ситуацията в „Български пощи“ е изключително сложна. В момент, когато се подготвя бюджет и финансовата рамка за следващата година, ролята на синдикалните организации е много важна. С тези думи министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев се обърна към представителите на три от синдикалните организации в дружеството – Синдикална федерация на съобщенията към КНСБ, Демократичен синдикат на съобщенията и Федерация „Съобщения“ към КТ „Подкрепа“, които дойдоха на среща в министерството.

„Поканих ви, за да чуя вашия прочит за подобряване на дейността и защо финансовите затруднения се задълбочават. Когато проблемите са ясни, може да има план, който е реалистичен“, заяви министърът.

Представителите на синдикатите посочиха, че ликвидността е най-големият проблем, който води след себе си всички останали. По думите им, за последните 2 години са управлявали няколко различни изпълнителни директори, но не е имало яснота за концепциите, с които са избрани. Липсата на визия и разбиране как трябва да се укрепи и да се развива дружеството, беше посочена като съществен въпрос. Синдикалистите бяха на мнение, че контролът от страна на Министерството на транспорта и съобщенията трябва да се завиши, за да може да се търсят резултати.

„Сега е моментът на една маса да седнат всички, които действително са загрижени за бъдещето на дружеството“, посочи министър Пеев. Той изрази благодарност към работата на служителите в „Български пощи“, които последната година поеха нови и изключително отговорни задачи. Част от тях трябваше за кратко време да придобият умения, сравними с тези на банкови служители, за да осигурят безпроблемното въвеждане на еврото като национална валута. Те се справиха отлично, подчерта той.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    4 0 Отговор
    В офиса на Еконт в нашия квартал има двама служители,
    в офиса на Спиди - също двама.
    В офиса на Изипей - 1 служител, а също може да се плаща за ток, вода, телефони и т.н.
    В офиса на Български пощи - 4 гишета с 4 служителки, които никога не съм ги виждал заедно -
    все някоя е навън и пуши цигари или по магазините наоколо.
    До четирите служителки има шефка, която не работи на гишетата,
    отстрани има друга стая, където се помещават 2 куриерки.
    А на втория етаж, защото този голям по площ офис има и втори етаж,
    та там се помещава началникът на пощенската станция,
    който едва ли знае какво точно работи.
    В Български пощи са нужни големи съкращения.

    16:56 12.06.2026

  • 2 На какво министерство е министър

    4 1 Отговор
    Този Министър. Министър не е титла. Не се научихте. Подмазвате ли се.

    17:11 12.06.2026

  • 3 АГАТ а Кристи

    4 1 Отговор
    Не засачайте "Български пощи" !!!
    Там Svin Ята ще прави магазини за хората... 🤣🤣🤣.
    А сега БО таш /акоf/ e зает с изплитането на някакви кошници /с основен материал от лъжи и заблуда/.... А стадото блее от радостни възгласи от единия и от другия... 😭😭😭

    Коментиран от #7

    17:20 12.06.2026

  • 4 съсипват ги насила

    6 0 Отговор
    с такава база по цялата територия нито пратки доставят нито сметка може да си платиш нормално

    17:22 12.06.2026

  • 5 Друг случай

    2 0 Отговор
    Правилно.По селата в тях плащат и пенсии освен сметки.Но когато днес отидох за телевизията и телефона към Виваком,не можело-ту стария компютър не работи,ту не приемала сметки защото давала пенсии.Но нямаше ни хора,ни опашка.Без това всеки може да плати в близкия град,че и пенсията да си вземе.Няма нужда от тях,а пенсионерите имат деца за всичко.

    17:22 12.06.2026

  • 6 Петър

    1 2 Отговор
    Еконт, Спиди, Изипеу и т.н. би трябвало да са частна дейност със своите функции. Български пощи пък би трябвало да са държавна дейност, но в доста по-намален състав със служители и офиси в населени места. И всички тези компании да работят в услуги на хората, но в своя тиха конкуренция помежду си в цени и дейност. Гръмката Централна поща в центъра на София е излишна за дейност, това е работа на квартални пощи, но не на всяка крачка. И тази глупава дейност да си получаваш пенсията в пощата, на опашка за пенсия от тази до рази дата ?!?! Научете хората, помогнете им да си получават пенсиите директно преведени към лични сметки. Трябва време, бая време за да има такъв резултат. Дотогава ще се крета с камили през пъстиня.

    Коментиран от #9, #10

    17:29 12.06.2026

  • 7 Всезнайко

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "АГАТ а Кристи":

    И какво толкова е било трудно с въвеждането на еврото?Нали са грамотни и с образование.Някои нямат никаква култура на обслужване.Не мога сега,отивай си и т.н.Груби.

    17:30 12.06.2026

  • 8 име

    3 0 Отговор
    Мисля че пощите умишлено се държат в будна кома, за да не са конкуренция на разни пишман доставчици на пощенски услуги, които подписват апетитни договори, но препродават за безпари услугата по доставката на писмата. Както и да не са конкуренция на еконт и спиди. Решенията на новите управляващи ще покажат дали мислят за задравяване на Български пощи или просто искат да запазят статуквото.

    17:36 12.06.2026

  • 9 Първо трябва да научеш Банките !

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Петър":

    Да си вършат работата !

    Както Трябва !

    А Не да ти приберает парите !

    И Да не можеш !

    Да си ги вземеш !

    Въобще Цялата Държава !

    Трябва Да се подпали !

    И Изгори !

    Защото Не са Само Те Проблема !

    17:51 12.06.2026

  • 10 То пък Банките !

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Петър":

    За Всичко искат Пари !

    Машините им Все Не работят !

    И Трябва да прекосиш Града !

    Картите им се повреждат !

    Трябва да чакаш !

    Цяла Седмица !

    Искаш да ти обяснят !

    Излизали в Починка !

    На Дърт Гъ++с !

    Зелен Бъз !

    Докато Не пипна Парите !

    На Никой !

    Не Вярвам !

    18:01 12.06.2026

  • 11 Кори Гофф

    0 0 Отговор
    може да има реалистичен план за „Български нощи с мощи“ .Кльощи.

    18:22 12.06.2026

  • 12 Български пощи

    1 0 Отговор
    Пращаш ракията прясна - пристига отлежала...

    Коментиран от #14

    18:22 12.06.2026

  • 13 78291

    1 0 Отговор
    Нищо смислено не се вижда в транспорта,за пореден път

    18:26 12.06.2026

  • 14 Министър дядо Еконтий

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Български пощи":

    по времето на Кокорий и Киро про100то ги блокира за 2 месеца заради "хакерска атака от Путин". Чаках пратка която престоя 66 дни на митницата заради "атаката". Всички при бай Ставри...

    18:29 12.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове