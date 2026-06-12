Министър Пеев: Когато проблемите са ясни, може да има реалистичен план за „Български пощи“

Ситуацията в „Български пощи“ е изключително сложна. В момент, когато се подготвя бюджет и финансовата рамка за следващата година, ролята на синдикалните организации е много важна. С тези думи министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев се обърна към представителите на три от синдикалните организации в дружеството – Синдикална федерация на съобщенията към КНСБ, Демократичен синдикат на съобщенията и Федерация „Съобщения“ към КТ „Подкрепа“, които дойдоха на среща в министерството.
„Поканих ви, за да чуя вашия прочит за подобряване на дейността и защо финансовите затруднения се задълбочават. Когато проблемите са ясни, може да има план, който е реалистичен“, заяви министърът.
Представителите на синдикатите посочиха, че ликвидността е най-големият проблем, който води след себе си всички останали. По думите им, за последните 2 години са управлявали няколко различни изпълнителни директори, но не е имало яснота за концепциите, с които са избрани. Липсата на визия и разбиране как трябва да се укрепи и да се развива дружеството, беше посочена като съществен въпрос. Синдикалистите бяха на мнение, че контролът от страна на Министерството на транспорта и съобщенията трябва да се завиши, за да може да се търсят резултати.
„Сега е моментът на една маса да седнат всички, които действително са загрижени за бъдещето на дружеството“, посочи министър Пеев. Той изрази благодарност към работата на служителите в „Български пощи“, които последната година поеха нови и изключително отговорни задачи. Част от тях трябваше за кратко време да придобият умения, сравними с тези на банкови служители, за да осигурят безпроблемното въвеждане на еврото като национална валута. Те се справиха отлично, подчерта той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
в офиса на Спиди - също двама.
В офиса на Изипей - 1 служител, а също може да се плаща за ток, вода, телефони и т.н.
В офиса на Български пощи - 4 гишета с 4 служителки, които никога не съм ги виждал заедно -
все някоя е навън и пуши цигари или по магазините наоколо.
До четирите служителки има шефка, която не работи на гишетата,
отстрани има друга стая, където се помещават 2 куриерки.
А на втория етаж, защото този голям по площ офис има и втори етаж,
та там се помещава началникът на пощенската станция,
който едва ли знае какво точно работи.
В Български пощи са нужни големи съкращения.
16:56 12.06.2026
2 На какво министерство е министър
17:11 12.06.2026
3 АГАТ а Кристи
Там Svin Ята ще прави магазини за хората... 🤣🤣🤣.
А сега БО таш /акоf/ e зает с изплитането на някакви кошници /с основен материал от лъжи и заблуда/.... А стадото блее от радостни възгласи от единия и от другия... 😭😭😭
Коментиран от #7
17:20 12.06.2026
4 съсипват ги насила
17:22 12.06.2026
5 Друг случай
17:22 12.06.2026
6 Петър
Коментиран от #9, #10
17:29 12.06.2026
7 Всезнайко
До коментар #3 от "АГАТ а Кристи":И какво толкова е било трудно с въвеждането на еврото?Нали са грамотни и с образование.Някои нямат никаква култура на обслужване.Не мога сега,отивай си и т.н.Груби.
17:30 12.06.2026
8 име
17:36 12.06.2026
9 Първо трябва да научеш Банките !
До коментар #6 от "Петър":Да си вършат работата !
Както Трябва !
А Не да ти приберает парите !
И Да не можеш !
Да си ги вземеш !
Въобще Цялата Държава !
Трябва Да се подпали !
И Изгори !
Защото Не са Само Те Проблема !
17:51 12.06.2026
10 То пък Банките !
До коментар #6 от "Петър":За Всичко искат Пари !
Машините им Все Не работят !
И Трябва да прекосиш Града !
Картите им се повреждат !
Трябва да чакаш !
Цяла Седмица !
Искаш да ти обяснят !
Излизали в Починка !
На Дърт Гъ++с !
Зелен Бъз !
Докато Не пипна Парите !
На Никой !
Не Вярвам !
18:01 12.06.2026
11 Кори Гофф
18:22 12.06.2026
12 Български пощи
Коментиран от #14
18:22 12.06.2026
13 78291
18:26 12.06.2026
14 Министър дядо Еконтий
До коментар #12 от "Български пощи":по времето на Кокорий и Киро про100то ги блокира за 2 месеца заради "хакерска атака от Путин". Чаках пратка която престоя 66 дни на митницата заради "атаката". Всички при бай Ставри...
18:29 12.06.2026