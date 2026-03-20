Новата Toyota C-HR+ дебютира в Европа

Японският технологичен гигант Toyota официално даде старт на нова глава в своята европейска история с премиерата на изцяло електрическия кросоувър C-HR+. Този модел не е просто поредната добавка към портфолиото, а дързък скок напред, който съчетава авангарден дизайн с впечатляваща автономност и динамика, насочени директно към нуждите на модерния градски човек.

Наследявайки успеха на класическата гама C-HR, от която по пътищата на Стария континент вече се движат над милион екземпляра, новият C-HR+ вдига летвата драстично. Инженерите са заложили на две вариации на батериите – компактна 57,7 kWh за версиите с предно предаване и солидна 77 kWh за тези, които търсят повече мощ. Върховата модификация със задвижване на четирите колела е истински "атлет" на пътя със своите 343 конски сили, катапултиращи автомобила до 100 км/ч за едва 5,2 секунди. За постигането на тази ефективност са използвани иновативни SiC полупроводници, които минимизират енергийните загуби.

По отношение на свободата на движение, Toyota C-HR+ поставя нов стандарт за марката с пробег до забележителните 607 км по цикъла WLTP. Притесненията за дългото чакане на зарядната станция също остават в миналото – благодарение на системата за предварително подгряване на батерията и поддръжката на бързо зареждане до 150 kW, капацитетът може да бъде възстановен от 10% до 80% за по-малко от половин час, дори когато навън е мразовито.

Платформата eTNGA, върху която е изграден кросоувърът, осигурява изключително нисък център на тежестта и с 30% по-висока твърдост на каросерията спрямо предходните архитектури. В комбинация с интелигентното векторизиране на въртящия момент при версиите 4x4, автомобилът предлага прецизно управление и стабилност дори върху хлъзгав асфалт, като същевременно запазва способността си да тегли товари до 1500 кг.

Визуално C-HR+ запазва своя емблематичен силует на купе, но с по-мускулести пропорции. Междуосието е разтегнато до 2750 мм, осигурявайки повече простор в интериора, а аеродинамичният коефициент от 0,262 подчертава стремежа към максимална ефективност. Характерната предница тип „чук“, скритите дръжки на вратите и опцията за 20-инчови колела придават на колата излъчване на концептуален модел, готов за серийно производство.

В купето фокусът е върху дигиталното преживяване и екологичната отговорност. Водачът разполага с 14-инчов централен дисплей и 7-инчово цифрово табло, а атмосферата се допълва от 64-цветно амбиентно осветление. В духа на устойчивото развитие, седалките са тапицирани с материали от рециклирани пластмасови бутилки. Практичността също не е пренебрегната – багажното отделение предлага обем до 416 литра с възможност за гъвкави трансформации.

Безопасността е гарантирана от пакета T-Mate и последното поколение системи Toyota Safety Sense, включващи адаптивни светлини, мониторинг на сляпата зона и асистент за поддържане на лентата. Всичко това се управлява лесно през приложението MyToyota или чрез гласовия асистент с командата „Hey Toyota“.

За да вдъхне пълно спокойствие на бъдещите собственици, компанията предлага безпрецедентна гаранция на батерията – до 10 години или невероятния един милион километра пробег. Официалните продажби на Toyota C-HR+ в Европа стартират в края на март 2026 година, обещавайки да превърнат електрическата мобилност в истинско удоволствие.