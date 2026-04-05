Новата Toyota Celica ще получи турбо двигател с мощност 450 конски сили

След близо двайсетгодишно затишие, легендарното име Toyota Celica е на път отново да разпали страстите по световните асфалтови трасета. Японският гигант подготвя грандиозно завръщане, което не просто ще възроди един култ, а ще пренапише правилата в сегмента на спортните купета. Макар официалните технически карти все още да се пазят под ключ, сигналите от спортното подразделение Gazoo Racing са повече от красноречиви – очаква ни машина, която ще дебютира в Световния рали шампионат още през 2027 година, а малко след това ще се появи и в шоурумите.
Истинското сърце на звяра обаче е това, което кара феновете да затаят дъх. Под ефектната обвивка ще боботи изцяло нов 2.0-литров турбо агрегат с вътрешно означение G20E. Този мотор е истинско технологично чудо, еволюирало от доказани платформи, но калибрирано за екстремни постижения. Говорим за главозамайващите 450 конски сили в серийната му версия – мощност, която буквално изхвърля преките конкуренти от пистата. Още по-впечатляващ е инженерният „марж“: мълви се, че конструкцията е проектирана да издържа натоварвания до 600 коня, без това да застрашава дълголетието на мотора.
Архитектурата на новата Toyota Celica обещава да бъде също толкова радикална. Прототипите, засичани по време на тестове, подсказват за средноразположен двигател и интелигентна система за задвижване на четирите колела. Това директно препраща към златната ера на модела и култовата модификация GT-Four, която някога мачкаше конкуренцията по калните етапи. С подобна конфигурация и разпределение на теглото, автомобилът се цели директно в върха, оставяйки модели като Honda Prelude в огледалото за задно виждане.
Японските инженери очевидно не се задоволяват просто със създаването на бърза кола. Тяхната амбиция е да предложат свръхнадежден и податлив на модификации спортист, който да се превърне в новата икона на дигиталната ера. Ако тези смели планове се реализират в пълния си блясък, новата Toyota Celica няма просто да се завърне на пазара – тя ще го окупира, връщайки на марката короната в света на високите адреналинови преживявания. Остава да видим дали чакането до края на десетилетието ще си заслужава!
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Теслю
Коментиран от #2, #8
10:55 05.04.2026
2 Ице
До коментар #1 от "Теслю":Нафтата стана в Германия 2,50.
Коментиран от #5
10:59 05.04.2026
3 Пича с Москвича
Коментиран от #13
11:03 05.04.2026
4 Брао ама
11:08 05.04.2026
5 От Германия
До коментар #2 от "Ице":Това е факт, но никой не е тръгнал да заменя автомобила си със електрически такъв. Горива има, но дори и много скъпи се продават а недоволството към правителството расте. Скоро са изборите и електрификацията не е цел а ново правителство със ясни цели и евтина руска газ и горива.
Коментиран от #6, #10
11:10 05.04.2026
6 спокойно
До коментар #5 от "От Германия":АзГ няма да види мандат
Коментиран от #11
11:11 05.04.2026
7 Между редовете
Коментиран от #9
11:13 05.04.2026
8 Не задавай въпроси
До коментар #1 от "Теслю":На които не можеш да понесеш отговора. Болното ти антиелектрическо мозъче, не се ли усеща вече че няма какво да каже, освен да се заяжда?
Вярата че това ще е най-продавания автомобил в света, няма да промени реалността и дори ти го знаеш, иначе вече щеше да си отговорил на въпросите за 2030 година.
Колко според тебе ще е пазарният дял на електромобилите през 2030?
Няма да отговориш, точно както 6 години подред мълча кога ще бъде прекъснат 50% ръст на продажбите на Тесла.
Сега на въпроса ще имат ли 50% пазарен гел електромобилите през 2030, ще отговориш през 2030, като твърдиш че съм обещавал 50% пазарен дял щом съм питал.
Хайде отговори да или не?
Ще бъдат ли повече от 50%? Отговорът е само две букви?
Да или не?
Да или не?
До 2030 ще изприказваш минимум 10 000 дълги мнения , ще пишеш глупости от мое име но няма да отговориш.
11:16 05.04.2026
9 смех
До коментар #7 от "Между редовете":Е да Корола и Ярис с 1.0 двг издържат.За повече нямат сили. На самата супра първо поколение скоростите са на зф например.
11:18 05.04.2026
10 от геймония
До коментар #5 от "От Германия":шо не си в пеерушия?
11:58 05.04.2026
11 Споко
До коментар #6 от "спокойно":Дори спрелите немчуги ще рипнат в един момент. Махалото ще поеме в другата посока. ;)
12:14 05.04.2026
12 Москвч 3
12:19 05.04.2026
13 ТрслатА
До коментар #3 от "Пича с Москвича":Така погледнато и като се замисля, то излиза, че еко активистите( които нямат никаква мисъл за опазване на околната среда, а искат налагане на "зелена енергия" с чисто икономическа цел-печалба за няколко компании свързани с тях) може би са едни от подстрекателите на войната в Украйна и срещу Иран. И двете войни водят до затруднения с доставките ма петрол и газ и съответно повишаване на цените им. И съответно веднага "крясъци" от зелените, да се мине на СИГУРНИ възобновяеми ел. източници. Нищо, че са скъпи, нищо, че са слаби. И лобитата им в ЕС( защото само в ЕС се напрягат за еко простотии) налагат дотиране със стотици милиарди евра на зелените компании.
Коментиран от #15, #16, #17
13:54 05.04.2026
14 Шишо Бакшишо
Коментиран от #18
13:56 05.04.2026
15 Скъпи и слаби
До коментар #13 от "ТрслатА":Ето колко малко произвеждат в момента
ФЕЦ 24,83% 1169.65
Био ЕЦ 0,32% 14.85
Товар на РБ 3831
ССЕЕ - зареждане 1440.21
От слънцето в мрежата в момента влизат повече от мощността на един блок на АЕЦ Козлодуй
А батериите се зареждат С мощност блок и половина и довечера след залез слънце ще върнат тази слънчева енергия в мрежата.
14:10 05.04.2026
16 Скъпи и слаби
До коментар #13 от "ТрслатА":А защо фотоволтаиците така са се скрили и вместо да дават скъпата си енергия на мрежата, я зареждат в батериите
QH 54 13:15 - 13:30 -10.00 3866.2
QH 55 13:30 - 13:45 -9.99 3866.3
QH 56 13:45 - 14:00 -6.28 3887.6
QH 57 14:00 - 14:15 -5.00 3471.9
QH 58 14:15 - 14:30 -3.92 3597.9
QH 59 14:30 - 14:45 -3.92
Упс цената на възобновяемата енергия е толкова скъпа че чак отрицателна. Да помните отрицателни цени от въглища или АЕЦ?
Ех ама как мразите сайтовете на есо и айбекс , защото ви удрят най-големите шамари в реално време на опорните точки.
14:13 05.04.2026
17 Как са цените на горивата
До коментар #13 от "ТрслатА":Ще има ли горива на отрицателни цени? Кога да се наредя на опашката? Или вече за отрицателна цена Ще приемаме спрямо цена от две евро?
При цена 1,90 ще се радваме че цената е минус 10 цента?
Цената на мегаватовите зарядни станции си стои 390 евро за мегават час, А при положение че на борсата е -10 евро за мегават час плюс 30 евро транспорт, как мислиш, ще я вдигат ли скоро или ще я свалят?
Коментиран от #19
14:16 05.04.2026
19 ТеслатА
До коментар #17 от "Как са цените на горивата":Виждам , че те е ударил тока. Ако няма държавни дотации няма зелена енергия. Никой няма да набие милиарди в нещо , което има ниска или никаква възвращаемост. А и при съвременните технологии( включени и следващите 20г.) трябва да покриеш цялата Земя с панели и перки, за да стигнеш нивото само на АЕЦ. И прочети ти. САМО ЕС се напъва за зелена енергия. Тоест 5,5% от световно население, 3% от площта. 17% от БВП.
Коментиран от #20, #21
15:39 05.04.2026
20 Я погледни през терасата
До коментар #19 от "ТеслатА":Че антиелектриците така виждате реалността.
Колко фотоволтаици виждаш? Поне половината от това което виждаш покрито ли е? За да очакваш да се покрие и другата половина на България?
Защото фотоволтаиците в България вече произвеждат повече от половината от това което произвежда АЕЦ Козлодуй, А сега благодарение на батериите за които частни инвеститори хвърлят милиарди като луди, максимум до една-две години слънцето ще произвежда повече от АЕЦ Козлодуй.
От 40 години никой не иска да инвестира собствени пари или държавни пари в АЕЦ Белене , Защо мислиш че само за батерии само за тази година ще хвърлят средства колкото да се построи един атомен блок, който дори да имаш парите ще се изгради за 20 години?
Хилядите плюнки които хвърляш многословно не струват и пукната пара срещу цифрите и фактите.
16:36 05.04.2026
21 Само за справка
До коментар #19 от "ТеслатА":Последните субсидии за големи фотоволтаични паркове или преференциални цени бяха през 2018 година , но очевидно си с 8 години назад и си мислиш че държавата ги строи тези фотоволтаични паркове?
Точно обратното е - дават рушвети за да им позволят въобще да ги построят. Държавата им пречи, а не им помага. Изграждат ги ВЪПРЕКИ държавата, точно както хилядите зарядни станции за електромобили - въпреки държавата, която не помага а пречи
16:38 05.04.2026