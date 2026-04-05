Новата Toyota Celica ще получи турбо двигател с мощност 450 конски сили

След близо двайсетгодишно затишие, легендарното име Toyota Celica е на път отново да разпали страстите по световните асфалтови трасета. Японският гигант подготвя грандиозно завръщане, което не просто ще възроди един култ, а ще пренапише правилата в сегмента на спортните купета. Макар официалните технически карти все още да се пазят под ключ, сигналите от спортното подразделение Gazoo Racing са повече от красноречиви – очаква ни машина, която ще дебютира в Световния рали шампионат още през 2027 година, а малко след това ще се появи и в шоурумите.

Истинското сърце на звяра обаче е това, което кара феновете да затаят дъх. Под ефектната обвивка ще боботи изцяло нов 2.0-литров турбо агрегат с вътрешно означение G20E. Този мотор е истинско технологично чудо, еволюирало от доказани платформи, но калибрирано за екстремни постижения. Говорим за главозамайващите 450 конски сили в серийната му версия – мощност, която буквално изхвърля преките конкуренти от пистата. Още по-впечатляващ е инженерният „марж“: мълви се, че конструкцията е проектирана да издържа натоварвания до 600 коня, без това да застрашава дълголетието на мотора.

Архитектурата на новата Toyota Celica обещава да бъде също толкова радикална. Прототипите, засичани по време на тестове, подсказват за средноразположен двигател и интелигентна система за задвижване на четирите колела. Това директно препраща към златната ера на модела и култовата модификация GT-Four, която някога мачкаше конкуренцията по калните етапи. С подобна конфигурация и разпределение на теглото, автомобилът се цели директно в върха, оставяйки модели като Honda Prelude в огледалото за задно виждане.

Японските инженери очевидно не се задоволяват просто със създаването на бърза кола. Тяхната амбиция е да предложат свръхнадежден и податлив на модификации спортист, който да се превърне в новата икона на дигиталната ера. Ако тези смели планове се реализират в пълния си блясък, новата Toyota Celica няма просто да се завърне на пазара – тя ще го окупира, връщайки на марката короната в света на високите адреналинови преживявания. Остава да видим дали чакането до края на десетилетието ще си заслужава!