Новият семеен SUV на Xiaomi – 990 к.с. и максимална скорост от 300км/ч

Китайското министерство на промишлеността и информационните технологии (MIIT) публикува пълната документация за регистрация на Xiaomi YU7 GT. Този високопроизводителен SUV е вторият основен флагмански модел на марката, създаден с цел да пренесе състезателното ДНК на SU7 Ultra в по-практичен, семеен формат.

Докато стандартният YU7 вече е постигнал огромен успех в Китай – надминавайки Tesla Model Y по месечни продажби през последното тримесечие – вариантът GT е съвсем различно животно. YU7 GT се задвижва от система с двойни двигатели и задвижване на всички колела, която произвежда 738 kW, или приблизително 990 конски сили. Това е огромен скок в сравнение с 681 к.с. при настоящия YU7 Max. Мотор с мощност 288 kW (386 к.с.) задвижва предния мост, докато мотор с мощност 450 kW (603 к.с.) задвижва задния.

Въпреки че официалното време за ускорение от 0 до 100 км/ч все още не е обявено, експертите очакват то да се движи около 2,0 секунди, което потенциално го прави най-бързо ускоряващия се серийно произвеждан SUV на пазара. Xiaomi потвърди максимална скорост от 300 км/ч (186 mph). За да спре теглото си от 2460 кг. GT разполага с преоразмерени спирачни дискове и характерни червени спирачни апарати, за които слуховете сочат, че са високопроизводителни карбон-керамични.

GT използва 101,7 kWh трикомпонентна литиева (NMC) батерия, доставяна от CATL. Въпреки фокуса върху производителността, автомобилът все пак предлага прилични показатели за пробег, макар че разликата между лабораторните и реалните условия на пътя остава фактор.

Официалните данни посочват пробег от 650 км до 705 км по CLTC в зависимост от конфигурацията на колелата. Подобно на новия SU7, YU7 GT е изграден върху високоволтова платформа, която позволява бързо зареждане, като потенциално добавя стотици километри пробег за по-малко от 15 минути.

Визуално YU7 GT запазва пропорциите на стандартния SUV, но добавя спортен привукс. Той е с дължина 5015 мм и ширина 2007 мм, което го прави малко по-голям и по-мускулест от своите събратя. GT разполага с преработена предна броня, по-широки калници, изпъкнал заден дифузьор и опционален спойлер тип „ducktail“. Xiaomi се насочва към ентусиастите, като предлага опционални декоративни елементи за фаровете, различни капачки за огледалата и дори персонализирани стикери за каросерията и цветове на емблемите.

Очаква се YU7 GT да направи своя публичен дебют на Автомобилното изложение в Пекин следващия месец, където наш екип ще бъде гост. Пазарните анализатори оценяват, че цената ще бъде между 450 000 и 500 000 юана (60 000 до 70 000 евро). Очаква се доставките да започнат през втората половина на 2026 година, макар че международните купувачи вероятно ще трябва да изчакат до 2027-ма за евентуално пускане в Европа.