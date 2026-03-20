Rolls-Royce също преоценява стратегията си за електромобили

В ход, който отразява променящите се тенденции в сегмента на ултралуксозните автомобили, Rolls-Royce официално се оттегли от амбициозното си обещание да се превърне в изцяло електрическа марка до 2030 година. Производителят, базиран в Гудууд, потвърди, че емблематичния 6,75-литров V12 двигател ще остане в производство за неопределено време, като пренебрегне предишната крайна дата, тъй като глобалният интерес към електромобили отслабва.

Макар Rolls-Royce Spectre да остава в гамата, говорителят на марката призна, че преходът вече ще се определя от търсенето на клиентите, а не от самоналожен краен срок.

Модели като Phantom Series II и Cullinan ще продължат да предлагат безпроблемната, „плавна“ мощност на дванадесетте цилиндъра в обозримо бъдеще. Въпреки промяната в стратегията, Spectre продължава да служи като високотехнологичен тест за марката. Той остава единствения електромобил в гамата, като бъдещите електрически модели сега се „преоценяват“ по отношение на момента на пускането им на пазара.

За разлика от обявеното през 2021 година, Rolls-Royce категорично отказа да определи нова „твърда“ дата за гама състояща се само от електромобили, като вместо това се ориентира към гъвкав модел на „паралелно производство“.

Отстъплението от изцяло електрическото бъдеще се превръща в нов стандарт сред най-ексклузивните автомобилни производители в света. Пазарните анализатори предполагат, че фазата на „ранните привърженици“ на луксозните електромобили е достигнала своя връх. Дори за милиардерите липсата на надеждна инфраструктура за бързо зареждане извън големите градски центрове остава пречка за дългите пътувания.

Силното обезценяване на ранните електромобили от висок клас е направило традиционните колекционери предпазливи, особено в сравнение със запазването на стойността на класическия Rolls-Royce с V12 двигател. Както отбелязват Lamborghini и Ferrari, механичният „театър“ на двигателя с вътрешно горене остава основен фактор за покупка за ентусиастите в този ценови диапазон.

Засега фабриката на Rolls-Royce в Гудууд се подготвя за „мулти-енергийно“ бъдеще. Това включва продължаващото усъвършенстване на V12, за да отговаря на емисионните стандарти Euro 7 до 2030 година и след това, наред с бавното разширяване на електрическата подмарка „Black Badge“.