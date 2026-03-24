Rolls-Royce издига лукса на най-високото ниво в автомобилната индустрия

В решителна стъпка към възвръщането на титлата „най-ексклузивният автомобилен производител в света“ Rolls-Royce официално обяви, колекцията „Coachbuild“. Това не е просто представяне на нов автомобил, а фундаментална промяна в начина, по който марката взаимодейства със своите най-специални клиенти. Отивайки отвъд еднократните поръчки от изминалото десетилетие, като Sweptail и Boat Tail, тази нова програма кани подбрана група от колекционери от цял свят да участват в многогодишно творческо пътешествие, превръщайки притежанието на автомобил в дългосрочна история.

Достъпът до колекцията е строго по покана, отправена чрез мрежата от частни офиси на марката в центрове като Дубай, Сеул, Шанхай, Ню Йорк и родното място на марката в Гудууд. За разлика от предишните проекти по поръчка, при които клиентът често диктуваше дизайна, Coachbuild Collection обръща сценария. Клиентите са поканени да станат свидетели на това, което Rolls-Royce може да създаде, когато му се даде пълна артистична свобода, наблюдавайки процеса от ранното моделиране с глина до тестовете в екстремни условия.

Днешното съобщение е потвърждението, че първият автомобил от тази колекция ще бъде изцяло електрически. Въпреки че се отличава с напълно уникален стил на каросерията, изработен ръчно от отдела Coachbuild, първият автомобил е вдъхновен от платформата Spectre EV. Изпълнителният директор Крис Браунридж подчерта, че настоящите собственици на Spectre са основните поддръжници на тази стъпка, като считат, че почти безшумният електрически задвижващ механизъм издига преживяването с Rolls-Royce до абсолютния му връх. Въпреки своята рядкост и скулптурни качества, всеки автомобил от колекцията ще бъде напълно законен за движение по пътищата и проектиран за шофиране в реални условия.

Мнозина оприличиха програмата на поръчката на шедьовър на висшата мода. Участниците няма просто да получат автомобил, а многогодишен достъп до разработката „зад кулисите“. Това включва ексклузивен достъп до дизайнерските студиа на марката, срещи с майстори занаятчии от съседни луксозни индустрии и специално подбрани събития в глобални дестинации, които отразяват конкретната история зад всяка уникална колекция.

В духа на 120-годишното наследство на марката, единственото ограничение в дизайна е изискването за фиксирани пропорции около предната радиаторна зона. Това гарантира, че дори и най-авангардните и екстравагантни стилове на каросерията остават безспорно Rolls-Royce. В момента компанията завършва разширение на стойност 300 милиона лири, специално за да побере увеличения капацитет за тези елитни операции по изработка на каросерии и поръчкови модели, като се очаква да бъде напълно оперативно до 2029-та.

Официалното представяне на първия автомобил от тази колекция е насрочено за април месец тази година.