Това е Rolls-Royce Nightingale - електрическата симфония за 10 милиона долара, която ще притежават само малцина избрани

Британската икона на абсолютния лукс Rolls-Royce отново вдигна летвата в необятния свят на бутиковото автомобилостроене. В рамките на своята изключителна програма Coachbuild, марката представи Nightingale – двуместен кабриолет, който не е просто транспортно средство, а движещо се произведение на изкуството. С начална цена от стряскащите 9,5 милиона долара, този „Славей“ (от англ. Nightingale) е заявка за технологично и естетическо съвършенство, достъпно за едва 100 привилегировани колекционери по целия свят.

Визуалното присъствие на автомобила е внушително – със своята дължина от 5.76 метра той съперничи по габарити на флагмана Phantom, но с грациозността на класическа ветроходна яхта. Предницата е доминирана от масивната, ръчно полирана решетка „Пантеон“ от неръждаема стомана, фланкирана от хищно стеснени LED фарове. Линиите на каросерията преливат в аеродинамичен силует, който завършва с 24-инчови джанти, чийто дизайн напомня корабни витла. Интересното е, че инженерите са постигнали перфектна стабилност без добавянето на външни спойлери, разчитайки изцяло на вградения в каросерията дифузьор.

Под изящните алуминиеви панели на платформата Architecture of Luxury пулсира изцяло електрическо сърце. Макар от Rolls-Royce Motor Cars Pressclub да пазят детайлните технически характеристики в тайна, ясно е, че задвижването е еволюция на системата, позната от купето Spectre. Това превръща Nightingale в най-големия и луксозен електрически кабриолет в историята на индустрията, съчетавайки пълната тишина на движение с брутална мощ.

Интериорът обаче е мястото, където проектът „Славей“ оправдава името си. Двуместният кокпит предлага уникална аудио-визуална атмосфера. Таванът е истинско технологично чудо, съставено от 10 500 оптични елемента. Те са подредени така, че да пресъздават визуалната графика на звуковите вълни от песента на истински славей – детайл, който превръща всяко нощно пътуване в потапяне в природата чрез високите технологии.

За да притежавате една от тези 100 бройки, не е достатъчно просто да имате банкова сметка с осемцифрена сума. Rolls-Royce ще подбере купувачите лично, гарантирайки, че всеки екземпляр ще бъде конфигуриран според най-интимните желания на собственика си. Първите доставки са планирани за 2028 година, което оставя на бъдещите притежатели достатъчно време да мечтаят за своята персонализирана електрическа легенда.