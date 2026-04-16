Това е Rolls-Royce Nightingale - електрическата симфония за 10 милиона долара, която ще притежават само малцина избрани

Това е Rolls-Royce Nightingale - електрическата симфония за 10 милиона долара, която ще притежават само малцина избрани

16 Април, 2026 10:48 923 6

Със своята дължина от 5.76 метра той съперничи по габарити на флагмана Phantom

Това е Rolls-Royce Nightingale - електрическата симфония за 10 милиона долара, която ще притежават само малцина избрани - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Британската икона на абсолютния лукс Rolls-Royce отново вдигна летвата в необятния свят на бутиковото автомобилостроене. В рамките на своята изключителна програма Coachbuild, марката представи Nightingale – двуместен кабриолет, който не е просто транспортно средство, а движещо се произведение на изкуството. С начална цена от стряскащите 9,5 милиона долара, този „Славей“ (от англ. Nightingale) е заявка за технологично и естетическо съвършенство, достъпно за едва 100 привилегировани колекционери по целия свят.

Това е Rolls-Royce Nightingale - електрическата симфония за 10 милиона долара, която ще притежават само малцина избрани

Визуалното присъствие на автомобила е внушително – със своята дължина от 5.76 метра той съперничи по габарити на флагмана Phantom, но с грациозността на класическа ветроходна яхта. Предницата е доминирана от масивната, ръчно полирана решетка „Пантеон“ от неръждаема стомана, фланкирана от хищно стеснени LED фарове. Линиите на каросерията преливат в аеродинамичен силует, който завършва с 24-инчови джанти, чийто дизайн напомня корабни витла. Интересното е, че инженерите са постигнали перфектна стабилност без добавянето на външни спойлери, разчитайки изцяло на вградения в каросерията дифузьор.

Това е Rolls-Royce Nightingale - електрическата симфония за 10 милиона долара, която ще притежават само малцина избрани

Под изящните алуминиеви панели на платформата Architecture of Luxury пулсира изцяло електрическо сърце. Макар от Rolls-Royce Motor Cars Pressclub да пазят детайлните технически характеристики в тайна, ясно е, че задвижването е еволюция на системата, позната от купето Spectre. Това превръща Nightingale в най-големия и луксозен електрически кабриолет в историята на индустрията, съчетавайки пълната тишина на движение с брутална мощ.

Това е Rolls-Royce Nightingale - електрическата симфония за 10 милиона долара, която ще притежават само малцина избрани

Интериорът обаче е мястото, където проектът „Славей“ оправдава името си. Двуместният кокпит предлага уникална аудио-визуална атмосфера. Таванът е истинско технологично чудо, съставено от 10 500 оптични елемента. Те са подредени така, че да пресъздават визуалната графика на звуковите вълни от песента на истински славей – детайл, който превръща всяко нощно пътуване в потапяне в природата чрез високите технологии.

Това е Rolls-Royce Nightingale - електрическата симфония за 10 милиона долара, която ще притежават само малцина избрани

За да притежавате една от тези 100 бройки, не е достатъчно просто да имате банкова сметка с осемцифрена сума. Rolls-Royce ще подбере купувачите лично, гарантирайки, че всеки екземпляр ще бъде конфигуриран според най-интимните желания на собственика си. Първите доставки са планирани за 2028 година, което оставя на бъдещите притежатели достатъчно време да мечтаят за своята персонализирана електрическа легенда.

Това е Rolls-Royce Nightingale - електрическата симфония за 10 милиона долара, която ще притежават само малцина избрани


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бабел

    3 0 Отговор
    Не бих си взел ,определено.

    11:02 16.04.2026

  • 2 Българин

    1 1 Отговор
    Българското правителство трябва да отпусне помощи на най-големите бизнисмени у нас, за да могат да се обзаведат според статуса им! Иначе икономическата криза само ще се разраства!

    11:20 16.04.2026

  • 3 Електричестка

    3 0 Отговор
    и симфония в едно изречение.. проява на доста лош вкус. Но 12 цилиндъра и симфония, е съвсем друго нещо.

    11:21 16.04.2026

  • 4 6135

    2 0 Отговор
    Тоя славей по-скоро прилича на юрдек!

    11:33 16.04.2026

  • 5 6135

    0 0 Отговор
    "Двуместният кокпит предлага уникална аудио-визуална атмосфера. "

    А иначе още едно недоразумение!
    Ролс-Ройс е кола, която се купува със професионален шофьор, който те вози а ти си седиш на задната седалка в удобство и си пиеш питието.

    Ако искаш сам да въртиш геврека, това не е кола за тебе!

    11:58 16.04.2026

  • 6 ТИРАДЖИЯТА АЛЕКСИЕВ ША Е ПЪРВИ

    0 0 Отговор
    А ИНАЧЕ РЕВЕ ЗА ПОМОЩИ ЧИ НАФТАТА БИЛА СКЪПИЧКА......

    12:18 16.04.2026