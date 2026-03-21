Главният дизайнер на Jaguar все пак напуска поста си

След месеци наред корпоративни драми и спекулации в бранша, JLR потвърди, че дългогодишният ѝ главен творчески директор Джери Макговърн официално ще напусне компанията в края на март.

Съобщението идва след бурен период за ръководството на дизайнерския екип на британския автомобилен производител. През декември 2025-та, доклади от Autocar India и други големи медии твърдяха, че Макговърн е бил „внезапно и насилствено отстранен“ и ескортиран извън централата на JLR в Гейдън. Макар че JLR издаде внимателно формулирано опровержение по това време – заявявайки, че е „невярно, че сме прекратили“ трудовото му правоотношение – сега изглежда, че съобщението за конфронтацията е сигнализирало началото на отдавна планирана стратегия за напускане.

Престоят на Макговърн в JLR, продължил повече от две десетилетия, се счита за един от най-влиятелните периоди в съвременния автомобилен дизайн. Макговърн беше основната движеща сила зад стратегията „House of Brands“, която раздели JLR на четири отделни стълба: Range Rover, Defender, Discovery и Jaguar. На него се приписва огромният търговски успех на Range Rover Evoque, елегантния Range Rover Velar и изключително успешното преоткриване на Land Rover Defender през 2019-та.

Наскоро той ръководи противоречивото и радикално преобразуване на марката Jaguar, което достигна своята кулминация с концепцията Type 00, представена в Маями в края на 2024 година. Докато кампанията „Copy Nothing“ срещна значителна обществена и вътрешна съпротива, Макговърн остана ревностен защитник на прехода на марката към ултралуксозна електрификация.

Моментът на напускането на Макговърн съвпада с голяма промяна в ръководството на JLR и нейната компания майка, Tata Motors. Напускането идва само няколко месеца след като П.Б. Баладжи, бившият финансов директор на Tata Motors, пое ролята на главен изпълнителен директор на JLR.

В писмо, изпратено до служителите, Баладжи благодари на Макговърн за „значителния му принос“, като заяви, че „визията, енергията и страстта му са оставили незаличим отпечатък върху нашите марки“. В собственото си прощално изявление Макговърн изрази специална благодарност към семейство Tata, отбелязвайки, че за него е било „голяма привилегия“ да работи през две изключителни десетилетия.

Следвайки стъпките на своя бивш колега Иън Калъм, Макговърн обяви планове за създаване на своя собствена независима консултантска фирма в областта на дизайна. Въпреки че автомобилният дизайн остава основната му сила, личните интереси на Макговърн към съвременната архитектура, мебелите и съвременното изкуство подсказват, че новата му фирма може да приеме по-широк фокус.

JLR все още не е обявила пряк наследник. В момента компанията е в процес на масивен преход към изцяло електрическа гама за Jaguar, а следващият шеф на дизайна ще има за задача да превърне концепциите на Макговърн за „модерен лукс“ в производствена реалност на фона на охлаждащия се глобален пазар на електромобили.