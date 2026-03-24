Автомобилните гиганти бият отбой от тоталната електрификация

Мечтата за свят, движен изцяло от тихи електромотори, изглежда се сблъсква с ледената стена на пазарната реалност. Докато до вчера заглавията тръбяха за „края на петрола“, днес Financial Times разкрива една коренно различна картина: най-малко 12 от най-влиятелните автомобилни концерни тихомълком пренаписват бъдещето си, орязвайки плановете за масово производство на електрически превозни средства. В този списък на „скептиците“ личат имената на икони като Mercedes-Benz, Porsche, Audi и дори екзотичните Ferrari и Lamborghini.

Една от най-изненадващите новини дойде от Острова, където Rolls-Royce официално призна, че няма намерение да изпраща бензиновия двигател в историята след 2030 г. Подобен завой направиха и от Bentley, които вече не бързат да стават „изцяло зелени“, залагайки вместо това на plug-in хибридите като златната среда за своите консервативни клиенти. Дори японският технологичен гигант Honda, който беше сред най-гласовитите поддръжници на промяната, се отказа от фикс идеята си да спре агрегатите с вътрешно горене до 2040 г.

В лагера на суперколите ситуацията е не по-малко динамична. Lamborghini замрази проекта за първия си чист електромобил Lanzador поне до края на десетилетието, предпочитайки да се фокусира върху хибридни системи, които запазват емоцията от високите обороти. Ferrari също „намали газта“ по отношение на електрическия си дял, макар и да не спира напълно развойната дейност в тази посока. Очевидно е, че за марките, чието ДНК е изградено върху звука и мощта, преходът се оказва по-трънлив от очакваното.

Причините за този масов „рестарт“ на стратегиите са комплексни, но се свеждат до два основни фактора: упоритото търсене на класически автомобили и рязката промяна в политическия вятър. В САЩ администрацията на Доналд Тръмп разтърси сектора, като премахна данъчните облекчения за купувачи на електромобили и оряза бюджета за зарядна инфраструктура. В Европа пък Брюксел бе принуден да смекчи екологичните си изисквания под натиска на икономическите реалности. В крайна сметка се оказва, че докато зарядните станции не станат толкова масови, колкото бензиностанциите, звукът на работещия двигател ще продължи да доминира по пътищата.