Автомобилните гиганти бият отбой от тоталната електрификация

Мечтата за свят, движен изцяло от тихи електромотори, изглежда се сблъсква с ледената стена на пазарната реалност. Докато до вчера заглавията тръбяха за „края на петрола“, днес Financial Times разкрива една коренно различна картина: най-малко 12 от най-влиятелните автомобилни концерни тихомълком пренаписват бъдещето си, орязвайки плановете за масово производство на електрически превозни средства. В този списък на „скептиците“ личат имената на икони като Mercedes-Benz, Porsche, Audi и дори екзотичните Ferrari и Lamborghini.
Една от най-изненадващите новини дойде от Острова, където Rolls-Royce официално призна, че няма намерение да изпраща бензиновия двигател в историята след 2030 г. Подобен завой направиха и от Bentley, които вече не бързат да стават „изцяло зелени“, залагайки вместо това на plug-in хибридите като златната среда за своите консервативни клиенти. Дори японският технологичен гигант Honda, който беше сред най-гласовитите поддръжници на промяната, се отказа от фикс идеята си да спре агрегатите с вътрешно горене до 2040 г.
В лагера на суперколите ситуацията е не по-малко динамична. Lamborghini замрази проекта за първия си чист електромобил Lanzador поне до края на десетилетието, предпочитайки да се фокусира върху хибридни системи, които запазват емоцията от високите обороти. Ferrari също „намали газта“ по отношение на електрическия си дял, макар и да не спира напълно развойната дейност в тази посока. Очевидно е, че за марките, чието ДНК е изградено върху звука и мощта, преходът се оказва по-трънлив от очакваното.
1 честен ционист
11:02 24.03.2026
2 си дзън
11:04 24.03.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
но то не е утре, нито след две- три години❗
11:06 24.03.2026
4 Сега
11:12 24.03.2026
5 тъй шъй
Коментиран от #9
11:13 24.03.2026
6 Кратко и ясно
Останалите ще трябва да продължат да продават ДВГ, за да оцелеят, поне докато има кой да купува ДВГ.
Това че производителите се отказват от производството на електромобили, не означава че светът се е отказал от тях.
Коментиран от #18
11:14 24.03.2026
7 Крематозавър
11:16 24.03.2026
8 Некой си
Тоест държавната субсидия за електрокари е определяща за масовото им купуване.
Демек, няма пазарна логика за масово купуване на електрокари.
И да - автомобилът с ДВГ е заменил конския впряг, но едва след като е станал икономически, технически и финансово оправдан заместител. А не, щото некви джензита решили да субсидират двигателя на Ото, а други мушмули решили да забранят конете в населените места.
Коментиран от #10
11:16 24.03.2026
9 Писали сме заедно
До коментар #5 от "тъй шъй":Написах го кратко и ясно. Но пък и ти не ни изненада, как отново си мислиш че бъдещето на автомобилната промишленост се върти около твоето мнение.
Няма никакво значение какво искам аз или какво искаш ти. Светът се електрифицира и това няма нищо общо с екологията, а с икономиката, геополитиката, независимостта и стабилността. Последните събития го доказват. Все по-малко може да се разчита на изкопаемите горива.
11:21 24.03.2026
10 Браво
До коментар #8 от "Некой си":"И да - автомобилът с ДВГ е заменил конския впряг, но едва след като е станал икономически, технически и финансово оправдан заместител"
Благодаря че споделяш тезата ми, че електромобилите ще изместят ДВГ в момента в който започнат да се зареждат за 5 минути и струват приблизително колкото ДВГ. Това време дойде !
Най-новата дата която ще се запомни в автомобилната индустрия е 5 март 2026 година, когато започнаха продажбите на МАСОВИ електромобили с пет минути зареждане.
Също така обявиха изграждането на 20 000 броя мегаватови зарядни станции с 1500 kW мощност на зареждане на всеки конектор до края на 2026.
Ще изградят и няколко хиляди в Европа.
Тоест буквално всичките ти условия ще са изпълнени още е до края на годината. Правилата на играта се промениха на 5 март 2026 година.
Коментиран от #11, #13, #14, #17, #22
11:28 24.03.2026
14 Антиелектрика
До коментар #10 от "Браво":Само не разбрах коя е годината за която си писал - "до края на годината". Най-вероятно 2126 имаш в предвид.
Правилата се промениха на 05.03.2026, но само на приказки. И България разполага с ескадрила от F-16, но и тя е само по документи. Важното е какво на практика се случва.
11:40 24.03.2026
15 ЦИРК
Най-голямото предизвикателство за производството на ел. автомобили е батерията. А там китайците държат технологията, материалите и развойната дейност. Та чисто и просто европейските производители изостават и ще продължат да изостават, надеждата е някой да измисли евтин заместител на бензина и дизела което да не скапва ДВГ-то. За 100+ години в тази индустрия, не се вижда да се е намерило някакво устойчиво решение.
11:43 24.03.2026
16 Да, ама
11:48 24.03.2026
18 хаха
До коментар #6 от "Кратко и ясно":Електромобили със заряд за 600-700км за 5 мин като ДВГ не може да станат масови много време напред. Проблемът е, че ти трябват примерно 140КВч заряд или 1680КВ/1.7МВ мощност. При 220В това са 7636А, при 10000В са 168А. Някак си всяко зарядно трябва да има далекопровод на 100000В или поне средна мощност(в града до трафопостовете) по 10000В и на всеки примерно 1000 зарядни да има цял блок на АЕЦ да работи. Как ще се построи такава преносна мрежа и примерно 3-4 нови АЕЦа в България да държат 5-6 000 000 автомобила да зареждат редовно?
В момента технологията е играчка за до 1-2% от колите да са такива. И така вече мрежите издъхват и Щвеция, Швейцария са забранявали зареждане на ЕВ и даже ползване на прахосмукачки и климатици временно. А какво става, ако стане авария като в Испания с няколко дни без ток? Бензин може да сипеш, ама как ще заредиш ЕВ?
Замислял ли си се, че въпреки постоянното промотиране на ЕВ няма една служебна кола на политик или висш държавен служител да не е ДВГ? Защо така?
Коментиран от #20, #24
11:50 24.03.2026
19 Механик
"Тихи електромотори" го изтъквате като неоспоримо предимство. Обаче още преди няколко години бе решено, че такива тихи МПС-та са опасни за хората, точно защото са тихи и другите учстници в движението не ги чуват. Дето се вика, човек няма очи и на гърба си. Но има уши които чуват "долби съраунд" .
11:53 24.03.2026
20 Не се хаби
До коментар #18 от "хаха":да му обясняваш. Тези са толкова промити, че няма спасение и не си заслужава амперите на клавиатурата.
Коментиран от #23
11:56 24.03.2026
22 Хахахаха
До коментар #10 от "Браво":Мдааа, ама ти не разбираш че на га ньо ще му липсва душата на 4 цилиндровия дизел и свободата която му дава ДВГ, ако има пари да го зареди. Ще му липсва калта, когато ляга да се овъргаля за да смени маслото. Ще му липсват черните ръце, когато сменя ремъка и т. н.
12:08 24.03.2026
23 Кратко и ясно
До коментар #20 от "Не се хаби":Ако днешните автомобили могат да се зареждат на 3000 бензиностанции в цяла България, следователно дори 3000 мегаватови зарядни станции ще са много , защото много от хората ще зареждат в домовете или в офисите си
12:08 24.03.2026
24 ЦИРК
До коментар #18 от "хаха":И да и не...
Проблемът не е в зарядната станция или нейната мощност или мощността която да закараш до нея, това са съвсем преодолими технически предизвикателста. Проблемът е батерията - химическите реакции за насищане на електродите и запазване на енергията не могат да бъдат бързи. Големият ток и съответно голямата мощност на заряд разрушава кристалната решетка на е материала от който е изграден електрода, а високото напрежение води до прескачане на искра и разрушаване на "електролита" (общо казано за това е в кавички) на батерията.
И не е толкова голям проблем инфраструктурата, все пак на всяка бензиностанция вместо бензино колнка може да е зарядна станция все пак земя, разрешително, сгради, площ всичко е построено, единственно трябва мощен трансформатор и дебел кабел до близък далекопровод или подстанция (лесно изпълнимо).
Така или иначе сте прав скоро няма да се появи електромобил който да го зареждате както кола с ДВГ.
12:17 24.03.2026
25 Няма да се хабя
Електромобили със заряд за 600-700км за 5 мин като ДВГ не може да станат масови много време напред.
Как ще се построи такава преносна мрежа и примерно 3-4 нови АЕЦа в България да държат 5-6 000 000 автомобила да зареждат редовно?"
На 5 милиона жители в България Според него се зареждат 6 милиона автомобилът всеки ден за 600-700 км.
Дали си заслужава да си губя времето ?
По-важното ДАЛИ ЩЕ МЕ РАЗБЕРЕ?
Коментиран от #27, #28
12:20 24.03.2026
26 Така е
Но най-плъчевно е положението когато автомобила е пренощувал 24 часа точно до колонката и температурата на батерията е паднала до -20°
Тогава зареждането от 20 до 97% отнема цяла вечност - повече от 11 минути
За инфраструктурата също си прав ето как китайците са сложили осем колонки по 1500 киловата всяка общо 9 MW И щели да строят 20 000 такива само до края на тази година
12:34 24.03.2026
27 Хахахаха
До коментар #25 от "Няма да се хабя":5-6 милиона автомобила да зареждат редовно???? Как се включват в България 5-6 милиона фурни в едно време? Включват се, нали? Или 5-6 милиона бойлера са включени в едно време, нали? Ами на така се включват и електрически коли в едно време, и те се зареждат със същата мощност.
12:41 24.03.2026
28 Хахахаха
До коментар #25 от "Няма да се хабя":Нощно време, когато не са включени 5-6 милиона котлона на хората, защото спат, се включват 5-6 милиона електрически коли, които се зареждат със същата мощност като колоните. Е тогава, каква електрическа мрежа нямаш?
12:43 24.03.2026