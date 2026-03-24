Автомобилните гиганти бият отбой от тоталната електрификация

Автомобилните гиганти бият отбой от тоталната електрификация

24 Март, 2026 11:00

  • електромобили-
  • пазари-
  • тенденции

От Rolls-Royce до Honda – защо индустрията „дръпна ръчната“ на амбициите за батерии и се върна към буталата, и хибридите

Автомобилните гиганти бият отбой от тоталната електрификация - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Мечтата за свят, движен изцяло от тихи електромотори, изглежда се сблъсква с ледената стена на пазарната реалност. Докато до вчера заглавията тръбяха за „края на петрола“, днес Financial Times разкрива една коренно различна картина: най-малко 12 от най-влиятелните автомобилни концерни тихомълком пренаписват бъдещето си, орязвайки плановете за масово производство на електрически превозни средства. В този списък на „скептиците“ личат имената на икони като Mercedes-Benz, Porsche, Audi и дори екзотичните Ferrari и Lamborghini.

Една от най-изненадващите новини дойде от Острова, където Rolls-Royce официално призна, че няма намерение да изпраща бензиновия двигател в историята след 2030 г. Подобен завой направиха и от Bentley, които вече не бързат да стават „изцяло зелени“, залагайки вместо това на plug-in хибридите като златната среда за своите консервативни клиенти. Дори японският технологичен гигант Honda, който беше сред най-гласовитите поддръжници на промяната, се отказа от фикс идеята си да спре агрегатите с вътрешно горене до 2040 г.

В лагера на суперколите ситуацията е не по-малко динамична. Lamborghini замрази проекта за първия си чист електромобил Lanzador поне до края на десетилетието, предпочитайки да се фокусира върху хибридни системи, които запазват емоцията от високите обороти. Ferrari също „намали газта“ по отношение на електрическия си дял, макар и да не спира напълно развойната дейност в тази посока. Очевидно е, че за марките, чието ДНК е изградено върху звука и мощта, преходът се оказва по-трънлив от очакваното.

Причините за този масов „рестарт“ на стратегиите са комплексни, но се свеждат до два основни фактора: упоритото търсене на класически автомобили и рязката промяна в политическия вятър. В САЩ администрацията на Доналд Тръмп разтърси сектора, като премахна данъчните облекчения за купувачи на електромобили и оряза бюджета за зарядна инфраструктура. В Европа пък Брюксел бе принуден да смекчи екологичните си изисквания под натиска на икономическите реалности. В крайна сметка се оказва, че докато зарядните станции не станат толкова масови, колкото бензиностанциите, звукът на работещия двигател ще продължи да доминира по пътищата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 3 Отговор
    Скоро Васик ще ви въведе 15 минутните градове.

    11:02 24.03.2026

  • 2 си дзън

    4 5 Отговор
    Електрификация + съветска власт = комунизъм. Отлага се.

    11:04 24.03.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 11 Отговор
    Бъдещето е на електромобилите,
    но то не е утре, нито след две- три години❗

    11:06 24.03.2026

  • 4 Сега

    3 1 Отговор
    остава да бият отбой и от малолитражките във всичко от "Голф"-класата нагоре.

    11:12 24.03.2026

  • 5 тъй шъй

    10 6 Отговор
    Те нищо не разбират. Да попитат електрическата латерна тук, с комсомолския плам да им обясни колко нищо не знаят. Сега пак ще се появи и ще ни залее с доказателства за това колко функционално неграмотните не разбират от нищо, да не говорим за елкари. Лоши клиенти, зомбирани от двг, пристрастени към двг провалят плановете на зелените тоталитаристи. Ама и тая смешна Хонда как си върти д-то.

    Коментиран от #9

    11:13 24.03.2026

  • 6 Кратко и ясно

    10 5 Отговор
    Този който може да произвежда електромобили с 5 минути зареждане на цената на автомобил с ДВГ , ще може да продава електромобили.

    Останалите ще трябва да продължат да продават ДВГ, за да оцелеят, поне докато има кой да купува ДВГ.

    Това че производителите се отказват от производството на електромобили, не означава че светът се е отказал от тях.

    Коментиран от #18

    11:14 24.03.2026

  • 7 Крематозавър

    7 5 Отговор
    Защото още в началото на пробутването на електричките, хората с акъл в главата казваха, че проблемът не е в технологията, а в инфраструктурата, която за да стане адекватна за нужни трилиони. 4-5 години по-късно тая "пропаганда" или "конспирация" вече се казва официално.

    11:16 24.03.2026

  • 8 Некой си

    11 7 Отговор
    Разтърсил пазара, като премахнал данъчните облекчения за електрокари.
    Тоест държавната субсидия за електрокари е определяща за масовото им купуване.
    Демек, няма пазарна логика за масово купуване на електрокари.
    И да - автомобилът с ДВГ е заменил конския впряг, но едва след като е станал икономически, технически и финансово оправдан заместител. А не, щото некви джензита решили да субсидират двигателя на Ото, а други мушмули решили да забранят конете в населените места.

    Коментиран от #10

    11:16 24.03.2026

  • 9 Писали сме заедно

    7 6 Отговор

    До коментар #5 от "тъй шъй":

    Написах го кратко и ясно. Но пък и ти не ни изненада, как отново си мислиш че бъдещето на автомобилната промишленост се върти около твоето мнение.

    Няма никакво значение какво искам аз или какво искаш ти. Светът се електрифицира и това няма нищо общо с екологията, а с икономиката, геополитиката, независимостта и стабилността. Последните събития го доказват. Все по-малко може да се разчита на изкопаемите горива.

    11:21 24.03.2026

  • 10 Браво

    10 4 Отговор

    До коментар #8 от "Некой си":

    "И да - автомобилът с ДВГ е заменил конския впряг, но едва след като е станал икономически, технически и финансово оправдан заместител"


    Благодаря че споделяш тезата ми, че електромобилите ще изместят ДВГ в момента в който започнат да се зареждат за 5 минути и струват приблизително колкото ДВГ. Това време дойде !

    Най-новата дата която ще се запомни в автомобилната индустрия е 5 март 2026 година, когато започнаха продажбите на МАСОВИ електромобили с пет минути зареждане.

    Също така обявиха изграждането на 20 000 броя мегаватови зарядни станции с 1500 kW мощност на зареждане на всеки конектор до края на 2026.

    Ще изградят и няколко хиляди в Европа.

    Тоест буквално всичките ти условия ще са изпълнени още е до края на годината. Правилата на играта се промениха на 5 март 2026 година.

    Коментиран от #11, #13, #14, #17, #22

    11:28 24.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Антиелектрика

    7 6 Отговор

    До коментар #10 от "Браво":

    Само не разбрах коя е годината за която си писал - "до края на годината". Най-вероятно 2126 имаш в предвид.
    Правилата се промениха на 05.03.2026, но само на приказки. И България разполага с ескадрила от F-16, но и тя е само по документи. Важното е какво на практика се случва.

    11:40 24.03.2026

  • 15 ЦИРК

    7 1 Отговор
    Всъщност на големите пазари като китайския тенденцията въобще не е такава. Истината е доста по-брутално жестока за САЩ и Европа. Първо няма технология, второ няма материали за производството на електрически автомобоили на конкурентна цена.

    Най-голямото предизвикателство за производството на ел. автомобили е батерията. А там китайците държат технологията, материалите и развойната дейност. Та чисто и просто европейските производители изостават и ще продължат да изостават, надеждата е някой да измисли евтин заместител на бензина и дизела което да не скапва ДВГ-то. За 100+ години в тази индустрия, не се вижда да се е намерило някакво устойчиво решение.

    11:43 24.03.2026

  • 16 Да, ама

    2 3 Отговор
    в България, Зулуса изхарчи от бюджета едни милиони за зарядни станции.

    11:48 24.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 хаха

    3 6 Отговор

    До коментар #6 от "Кратко и ясно":

    Електромобили със заряд за 600-700км за 5 мин като ДВГ не може да станат масови много време напред. Проблемът е, че ти трябват примерно 140КВч заряд или 1680КВ/1.7МВ мощност. При 220В това са 7636А, при 10000В са 168А. Някак си всяко зарядно трябва да има далекопровод на 100000В или поне средна мощност(в града до трафопостовете) по 10000В и на всеки примерно 1000 зарядни да има цял блок на АЕЦ да работи. Как ще се построи такава преносна мрежа и примерно 3-4 нови АЕЦа в България да държат 5-6 000 000 автомобила да зареждат редовно?
    В момента технологията е играчка за до 1-2% от колите да са такива. И така вече мрежите издъхват и Щвеция, Швейцария са забранявали зареждане на ЕВ и даже ползване на прахосмукачки и климатици временно. А какво става, ако стане авария като в Испания с няколко дни без ток? Бензин може да сипеш, ама как ще заредиш ЕВ?
    Замислял ли си се, че въпреки постоянното промотиране на ЕВ няма една служебна кола на политик или висш държавен служител да не е ДВГ? Защо така?

    Коментиран от #20, #24

    11:50 24.03.2026

  • 19 Механик

    1 6 Отговор
    Не ми е ясно как така все още се държите за опорките в рекламата на ел. колите?
    "Тихи електромотори" го изтъквате като неоспоримо предимство. Обаче още преди няколко години бе решено, че такива тихи МПС-та са опасни за хората, точно защото са тихи и другите учстници в движението не ги чуват. Дето се вика, човек няма очи и на гърба си. Но има уши които чуват "долби съраунд" .

    11:53 24.03.2026

  • 20 Не се хаби

    0 4 Отговор

    До коментар #18 от "хаха":

    да му обясняваш. Тези са толкова промити, че няма спасение и не си заслужава амперите на клавиатурата.

    Коментиран от #23

    11:56 24.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Хахахаха

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Браво":

    Мдааа, ама ти не разбираш че на га ньо ще му липсва душата на 4 цилиндровия дизел и свободата която му дава ДВГ, ако има пари да го зареди. Ще му липсва калта, когато ляга да се овъргаля за да смени маслото. Ще му липсват черните ръце, когато сменя ремъка и т. н.

    12:08 24.03.2026

  • 23 Кратко и ясно

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "Не се хаби":

    Ако днешните автомобили могат да се зареждат на 3000 бензиностанции в цяла България, следователно дори 3000 мегаватови зарядни станции ще са много , защото много от хората ще зареждат в домовете или в офисите си

    12:08 24.03.2026

  • 24 ЦИРК

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "хаха":

    И да и не...

    Проблемът не е в зарядната станция или нейната мощност или мощността която да закараш до нея, това са съвсем преодолими технически предизвикателста. Проблемът е батерията - химическите реакции за насищане на електродите и запазване на енергията не могат да бъдат бързи. Големият ток и съответно голямата мощност на заряд разрушава кристалната решетка на е материала от който е изграден електрода, а високото напрежение води до прескачане на искра и разрушаване на "електролита" (общо казано за това е в кавички) на батерията.

    И не е толкова голям проблем инфраструктурата, все пак на всяка бензиностанция вместо бензино колнка може да е зарядна станция все пак земя, разрешително, сгради, площ всичко е построено, единственно трябва мощен трансформатор и дебел кабел до близък далекопровод или подстанция (лесно изпълнимо).

    Така или иначе сте прав скоро няма да се появи електромобил който да го зареждате както кола с ДВГ.

    12:17 24.03.2026

  • 25 Няма да се хабя

    3 1 Отговор
    Защо ми е да обяснявам на някой, който ВЯРВА в такива глупости

    "
    Електромобили със заряд за 600-700км за 5 мин като ДВГ не може да станат масови много време напред.


    Как ще се построи такава преносна мрежа и примерно 3-4 нови АЕЦа в България да държат 5-6 000 000 автомобила да зареждат редовно?"


    На 5 милиона жители в България Според него се зареждат 6 милиона автомобилът всеки ден за 600-700 км.

    Дали си заслужава да си губя времето ?

    По-важното ДАЛИ ЩЕ МЕ РАЗБЕРЕ?

    Коментиран от #27, #28

    12:20 24.03.2026

  • 26 Така е

    3 0 Отговор
    Проблем е наистина! Всичко е чист маркетинг с тези 5 минути. На практика за 5 минути се зареждат само от 10% до 70%. Зареждането от 10% до 97% вече става за цели 9 минути.

    Но най-плъчевно е положението когато автомобила е пренощувал 24 часа точно до колонката и температурата на батерията е паднала до -20°

    Тогава зареждането от 20 до 97% отнема цяла вечност - повече от 11 минути

    За инфраструктурата също си прав ето как китайците са сложили осем колонки по 1500 киловата всяка общо 9 MW И щели да строят 20 000 такива само до края на тази година

    12:34 24.03.2026

  • 27 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Няма да се хабя":

    5-6 милиона автомобила да зареждат редовно???? Как се включват в България 5-6 милиона фурни в едно време? Включват се, нали? Или 5-6 милиона бойлера са включени в едно време, нали? Ами на така се включват и електрически коли в едно време, и те се зареждат със същата мощност.

    12:41 24.03.2026

  • 28 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Няма да се хабя":

    Нощно време, когато не са включени 5-6 милиона котлона на хората, защото спат, се включват 5-6 милиона електрически коли, които се зареждат със същата мощност като колоните. Е тогава, каква електрическа мрежа нямаш?

    12:43 24.03.2026