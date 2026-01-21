Колко дълго всъщност могат да издържат батериите на електромобилите

Електрическите превозни средства печелят пазарен дял по целия свят и все повече хора преминават към този по-екологичен начин на транспорт. Но въпросът колко дълго могат да издържат батериите на електрическите автомобили остава. Сега обаче има отговор.

Канадската компания Geotab, която разработва софтуер за управление на автопарка за логистични компании, държавни агенции и интелигентни градове, анализира деградацията на батериите в електрическите превозни средства от 2020 година. В последното си проучване тя е изследва данни за състоянието на батериите на повече от 22 700 електрически превозни средства от 21 марки и модела в реални условия. така, проучването категорично показа колко дълго всъщност могат да издържат батериите на електрическите превозни средства, пише New Atlas .

Новото проучване на Geotab установи умерен среден процент на деградация на батерията от 2.3% годишно, което не е никак лошо

Компанията твърди, че това съответства на живот на батерията от 13 или повече години, което пък от своя страна означава, че след значителен период на експлоатация на електрическо превозно средство, т.е. над 10 години, можете да очаквате батерията му да запази почти 75% от капацитета си.

Като се има предвид, че проучване от 2024 година на застрахователната компания The Zebra установи, че хората притежават колите си най-дълго, средно около осем години, моге да се заключи, че това прави електрическите превозни средства чудесен вариант за автопаркове и индивидуални собственици. не така обаче стоят нещата в България.

Според изявление на Geotab, нови данни от изследване показват, че скоростта на износване на батерията на електрическо превозно средство варира в зависимост от модела, метода на зареждане, климата и естеството на употреба на превозното средство.

Използването на бързи зарядни устройства за увеличаване на пробега със стотици километри за броени минути има тенденция да ускори разграждането на батерията по-бързо от по-бавното зареждане, тъй като първите повишават температурата на батерията по време на процеса на зареждане.

Интересното е, че същото проучване на компанията от 2024 година установи по-нисък среден темп на износване на батериите за електрически превозни средства – 1.8% годишно. Geotab отдава това на увеличаването на обема на данните, както и на нарастващото използване на бързо зареждане в изследваните превозни средства.