Колко дълго всъщност могат да издържат батериите на електромобилите

Електрическите превозни средства печелят пазарен дял по целия свят и все повече хора преминават към този по-екологичен начин на транспорт. Но въпросът колко дълго могат да издържат батериите на електрическите автомобили остава. Сега обаче има отговор.
Канадската компания Geotab, която разработва софтуер за управление на автопарка за логистични компании, държавни агенции и интелигентни градове, анализира деградацията на батериите в електрическите превозни средства от 2020 година. В последното си проучване тя е изследва данни за състоянието на батериите на повече от 22 700 електрически превозни средства от 21 марки и модела в реални условия. така, проучването категорично показа колко дълго всъщност могат да издържат батериите на електрическите превозни средства, пише New Atlas .
Новото проучване на Geotab установи умерен среден процент на деградация на батерията от 2.3% годишно, което не е никак лошо
Компанията твърди, че това съответства на живот на батерията от 13 или повече години, което пък от своя страна означава, че след значителен период на експлоатация на електрическо превозно средство, т.е. над 10 години, можете да очаквате батерията му да запази почти 75% от капацитета си.
Като се има предвид, че проучване от 2024 година на застрахователната компания The Zebra установи, че хората притежават колите си най-дълго, средно около осем години, моге да се заключи, че това прави електрическите превозни средства чудесен вариант за автопаркове и индивидуални собственици. не така обаче стоят нещата в България.
Според изявление на Geotab, нови данни от изследване показват, че скоростта на износване на батерията на електрическо превозно средство варира в зависимост от модела, метода на зареждане, климата и естеството на употреба на превозното средство.
Използването на бързи зарядни устройства за увеличаване на пробега със стотици километри за броени минути има тенденция да ускори разграждането на батерията по-бързо от по-бавното зареждане, тъй като първите повишават температурата на батерията по време на процеса на зареждане.
Интересното е, че същото проучване на компанията от 2024 година установи по-нисък среден темп на износване на батериите за електрически превозни средства – 1.8% годишно. Geotab отдава това на увеличаването на обема на данните, както и на нарастващото използване на бързо зареждане в изследваните превозни средства.
1 колкото е гаранцията им
11:56 21.01.2026
2 едва ли могат 30 години
11:57 21.01.2026
3 Кирил
Коментиран от #8
11:58 21.01.2026
4 Догодина
12:04 21.01.2026
5 Анонимен
Коментиран от #7, #9
12:06 21.01.2026
6 Какво значи да издържат?
Притежателите на колите карат малко, очакват колата да им служи дълго и да е винаги като нова. Най-често не са готови да купуват нови коли през 5-6 години. За тях електричките не са подходящи.
Електрическите автомобили се ремонтират. Сменят им се батерии, мотори, елементи по окачването. Не е по-различно от ДВГ. Засега не ги ремонтират в кварталния сервиз.
12:14 21.01.2026
7 Кирил
До коментар #5 от "Анонимен":Цената се формира от маркетинговия похват не производството. Реалната цена сигурно е 20% от крайната, но това няма как да го знаеш, защото си дошъл от горно-нанадолнище да завладяваш софията вместо да наблягаш на мотиката.
12:14 21.01.2026
8 Така е
До коментар #3 от "Кирил":Статията е дезинформативна. Създава нагласи, че деградацията на батерията зависи само от годините, но няма никаква връзка с броя на зарежданията или изминатите километри.
Слага на един кантар един и същ модел с една и съща батерия на два съседа, като единия ходи само на работа по 20 км на ден и зарежда два пъти в месеца а другия върти по 100 хиляди километра годишно и зарежда по два пъти на ден.
Броят ги за едно и също. Само питат на колко години са, все едно говорят за растения или животни.
12:19 21.01.2026
9 Точно обратното е
До коментар #5 от "Анонимен":Най-голяма е деградацията в самото начало при първите цикли. С всеки следващ цикъл деградацията намалява И по едно време си става права линия - почти няма деградация за следващите няколко стотин цикъла.
Под 80% нищо не се променя с капацитета. Просто се повишава вътрешното съпротивление и батерията Не може да отдава онази мощност като нова. Тоест ако автомобилът ти е имал мощност 500 коня като нов, вече има само 200 коня, батерията загрява повече при натоварване и не ускорява за 3 секунди до 100, а вече са ти необходими 5 секунди.
На теория, автомобила вече е за боклука, но на практика все още е по-добър от повечето автомобили с ДВГ като технически параметри с изключение на пробега.
12:25 21.01.2026
10 Така е
Коментиран от #11, #13
12:37 21.01.2026
11 Георги
До коментар #10 от "Така е":дал си €20,000 за да продължиш да си караш същата стара кола?!?!
Коментиран от #14
13:11 21.01.2026
12 Съмнително
Ако батерията е един салам и си режете по 2,5% всеки ден ,няма да ви остане 75% след десет дни,а ще свърши много по-рано.
13:31 21.01.2026
13 Защо се наложи
До коментар #10 от "Така е":Въобще да я сменяш? Каква беше причината?
Каква марка беше автомобила?
От hyundai обичат да искат да за смяна на батерия 80% от цената на нов електромобил, А за смяна на водородна горивна клетка да искат повече отколкото струва самият автомобил като нов.
13:40 21.01.2026
14 Защо не
До коментар #11 от "Георги":Ако е бил супер доволен от автомобила и си заслужава, Защо да не смени батерията? Така автомобилът става като нов.
Масово искат по над 10 000 евро или долара за смяна само на скоростната кутия, а ДВГ си остава същия
13:42 21.01.2026