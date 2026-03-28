Продава се една от любимите коли на покойния Кен Блок

Продава се една от любимите коли на покойния Кен Блок

28 Март, 2026 10:30 1 320 13

Escort-ът е специално направен за Gymkhana

Продава се една от любимите коли на покойния Кен Блок - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Една от най-личните и уникални машини от гаража на покойния Кен Блок официално беше пусната в продажба. Става въпрос за Ford Escort Mk2 RS от 1978 година, известен като първият модел на Блок със задно задвижване, създаден за Gymkhana.

Първоначално закупен от Блок през 2008 година като проект за рали, той е превърнат от Quick Motorsport във Великобритания в автомобил за Gymkhana. Автомобилът е толкова значим за автомобилната култура, че наскоро беше представен като централен експонат в изложбата на Petersen Automotive Museum за 2025 година, посветена на влиянието на Блок върху спорта.

Продава се една от любимите коли на покойния Кен Блок

Под матово черния Rocket Bunny комплект се крие механична конфигурация, проектирана за зрелищни изпълнения. Сърцето на машината е специално изработен 2,5-литров четирицилиндров двигател Millington Diamond, който развива 333 к.с. и разполага с индивидуални дросели, които позволяват развъртането до 9000 об/мин. Мощността се управлява чрез шестстепенна секвенциална трансмисия Sadev, която предава въртящ момент изключително към задните колела, рядко отклонение от обичайните 4WD конфигурации на Блок. Благодарение на карбонов спойлер, поликарбонатни прозорци и олекотен интериор със състезателни седалки Recaro, този Escort тежи едва 906 кг.

Продава се една от любимите коли на покойния Кен Блок

Екстериорът запазва емблематичната си окраска, с матово черно покритие и дискретна графика на американското знаме по капака. Ентусиастите ще забележат и подписа на самия Кен Блок върху панела на шофьорската врата, детайл, който вероятно допринася значително за настоящата лудост по наддаването. Освен славата си в YouTube от филми като Gymkhana Six, този Escort е напълно функционална състезателна машина, разполагаща с изработена по поръчка задна част с окачване в стил WRC и тристепенно регулируеми амортисьори. За колекционерите продажбата включва подробен албум с документи, исторически сувенири и резервни части.


  • 1 Лопата Орешник

    15 1 Отговор
    Много яка визия! Ретро стил, чисти линии! Блок беше ценител и истински майстор! Мир на душата му!

    10:34 28.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Асд

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Б Машалов":

    Някой памак явно е открил телевизията и се е превъзбудил.

    11:13 28.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ония с фордо

    3 7 Отговор
    И защо трябва някой да се впечатляват и закупува автомобил който е бил собственост на лузъра Блок (Бог да го прости) ? Във WRC го няма въобще в ранг листата на успешните пилоти . А пък Форд са само участници за калабалък по пистите.
    Стига си писал и преписвак задокеснски статии за някакви локални "величия" в рали спорта.

    11:30 28.03.2026

  • 6 чукча писател

    2 0 Отговор
    Галинчо, друг Форд участва в Gymkhana Six, не този Ескорт, ама важното е да се пише.

    12:04 28.03.2026

  • 7 Мдаа

    2 0 Отговор
    Явно не правиш рамлика между шоу-дрифтъджия и рали пилот. Брус Лий също не беше истински боец.

    12:07 28.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Жоро

    1 0 Отговор
    Шкодата.

    13:47 28.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.