Продава се една от любимите коли на покойния Кен Блок

Една от най-личните и уникални машини от гаража на покойния Кен Блок официално беше пусната в продажба. Става въпрос за Ford Escort Mk2 RS от 1978 година, известен като първият модел на Блок със задно задвижване, създаден за Gymkhana.

Първоначално закупен от Блок през 2008 година като проект за рали, той е превърнат от Quick Motorsport във Великобритания в автомобил за Gymkhana. Автомобилът е толкова значим за автомобилната култура, че наскоро беше представен като централен експонат в изложбата на Petersen Automotive Museum за 2025 година, посветена на влиянието на Блок върху спорта.

Под матово черния Rocket Bunny комплект се крие механична конфигурация, проектирана за зрелищни изпълнения. Сърцето на машината е специално изработен 2,5-литров четирицилиндров двигател Millington Diamond, който развива 333 к.с. и разполага с индивидуални дросели, които позволяват развъртането до 9000 об/мин. Мощността се управлява чрез шестстепенна секвенциална трансмисия Sadev, която предава въртящ момент изключително към задните колела, рядко отклонение от обичайните 4WD конфигурации на Блок. Благодарение на карбонов спойлер, поликарбонатни прозорци и олекотен интериор със състезателни седалки Recaro, този Escort тежи едва 906 кг.

Екстериорът запазва емблематичната си окраска, с матово черно покритие и дискретна графика на американското знаме по капака. Ентусиастите ще забележат и подписа на самия Кен Блок върху панела на шофьорската врата, детайл, който вероятно допринася значително за настоящата лудост по наддаването. Освен славата си в YouTube от филми като Gymkhana Six, този Escort е напълно функционална състезателна машина, разполагаща с изработена по поръчка задна част с окачване в стил WRC и тристепенно регулируеми амортисьори. За колекционерите продажбата включва подробен албум с документи, исторически сувенири и резервни части.