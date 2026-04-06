BMW ще запази "ръчката", но какво ще струва това на клиентите?

В официално съобщение от Мюнхен, подразделението BMW M потвърди, че все още не е готово да подпише смъртната присъда на шестстепенната ръчна скоростна кутия. Въпреки по-ранните коментари на изпълнителния директор на M Франк ван Меел относно присъщото инженерно превъзходство на автоматичните скоростни кутии – по-специално способността им да понасят по-високи въртящи моменти – подразделението активно работи върху „техническо решение“, което да запази конфигурацията с три педала. Според Силвия Нойбауер, вицепрезидент по въпросите на клиентите и марката за BMW M, дивизията признава, че търсенето от страна на глобалната общност от ентусиасти остава достатъчно силно, за да оправдае инженерните главоболия, свързани с адаптирането на ръчната скоростна кутия към все по-мощните двигатели.

Основното препятствие, пред което са изправени инженерите на BMW, е таванът на въртящия момент на настоящата шестстепенна кутия. Тъй като редовият шестцилиндров двигател S58 с двойна турбина навлиза все по-далеч в диапазона от 500 конски сили, ръчната скоростна кутия е достигнала структурния си лимит. Това вече доведе до разлика в представянето в настоящата гама; например, моделите BMW M3 и M2 от 2026 година, оборудвани с ръчна скоростна кутия, са електронно ограничени до 550 Нм въртящ момент, докато вариантите с осемстепенна автоматична скоростна кутия могат да развиват до 650 Нм. „Обещаното решение“ на Нойбауер вероятно включва комбинация от подсилени вътрешни компоненти и усъвършенствано софтуерно управление, което би позволило на ръчната скоростна кутия да съжителства със следващото поколение хибридни задвижващи системи, без да се жертва дългосрочната издръжливост.

Освен това ръчната скоростна кутия е изправена пред вторична заплаха от емисионните норми „Евро 7“. Тъй като автоматичните трансмисии могат да бъдат програмирани да превключват точно в милисекундата, необходима за минимизиране на емисиите на CO₂ по време на лабораторни тестове, те по своята същност постигат по-чист резултат, отколкото шофьор, който превключва предавките ръчно. На европейския пазар, където производителите се сблъскват с тежки глоби за всеки грам CO₂, надвишаващ лимита, ръчната скоростна кутия се превърна в регулаторно бреме, което BMW трябва да компенсира с по-високи продажби на своите електрически модели „Neue Klasse“.

Както отбеляза Франк ван Меел в неотдавнашен брифинг, макар ръчната скоростна кутия да не изглежда логична от финансова гледна точка, тя остава „най-емоционалната връзка“, която шофьорът може да има с машината – чувство, което засега поддържа производствените линии в Динголфинг да работят с три педала.