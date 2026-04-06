BMW ще запази "ръчката", но какво ще струва това на клиентите?

6 Април, 2026 11:51 984 6

Компанията се опитва да се справи с инженерните предизвикателства

Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В официално съобщение от Мюнхен, подразделението BMW M потвърди, че все още не е готово да подпише смъртната присъда на шестстепенната ръчна скоростна кутия. Въпреки по-ранните коментари на изпълнителния директор на M Франк ван Меел относно присъщото инженерно превъзходство на автоматичните скоростни кутии – по-специално способността им да понасят по-високи въртящи моменти – подразделението активно работи върху „техническо решение“, което да запази конфигурацията с три педала. Според Силвия Нойбауер, вицепрезидент по въпросите на клиентите и марката за BMW M, дивизията признава, че търсенето от страна на глобалната общност от ентусиасти остава достатъчно силно, за да оправдае инженерните главоболия, свързани с адаптирането на ръчната скоростна кутия към все по-мощните двигатели.

Основното препятствие, пред което са изправени инженерите на BMW, е таванът на въртящия момент на настоящата шестстепенна кутия. Тъй като редовият шестцилиндров двигател S58 с двойна турбина навлиза все по-далеч в диапазона от 500 конски сили, ръчната скоростна кутия е достигнала структурния си лимит. Това вече доведе до разлика в представянето в настоящата гама; например, моделите BMW M3 и M2 от 2026 година, оборудвани с ръчна скоростна кутия, са електронно ограничени до 550 Нм въртящ момент, докато вариантите с осемстепенна автоматична скоростна кутия могат да развиват до 650 Нм. „Обещаното решение“ на Нойбауер вероятно включва комбинация от подсилени вътрешни компоненти и усъвършенствано софтуерно управление, което би позволило на ръчната скоростна кутия да съжителства със следващото поколение хибридни задвижващи системи, без да се жертва дългосрочната издръжливост.

Освен това ръчната скоростна кутия е изправена пред вторична заплаха от емисионните норми „Евро 7“. Тъй като автоматичните трансмисии могат да бъдат програмирани да превключват точно в милисекундата, необходима за минимизиране на емисиите на CO₂ по време на лабораторни тестове, те по своята същност постигат по-чист резултат, отколкото шофьор, който превключва предавките ръчно. На европейския пазар, където производителите се сблъскват с тежки глоби за всеки грам CO₂, надвишаващ лимита, ръчната скоростна кутия се превърна в регулаторно бреме, което BMW трябва да компенсира с по-високи продажби на своите електрически модели „Neue Klasse“.

Както отбеляза Франк ван Меел в неотдавнашен брифинг, макар ръчната скоростна кутия да не изглежда логична от финансова гледна точка, тя остава „най-емоционалната връзка“, която шофьорът може да има с машината – чувство, което засега поддържа производствените линии в Динголфинг да работят с три педала.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Нямам носталгия към ръчката!

    6 15 Отговор
    Особено в градско движение,в условия на задръстване и трафик,ръчката е голяма досада и неудобство...!

    Коментиран от #3, #4

    12:08 06.04.2026

  • 2 авто маниак

    13 1 Отговор
    Верно е досада ръчката в градски условия , но иначе си е ОК . Говорил съм с механик , човека цял живот това е учил , това е работил , дори е бил в екип на спортни автомобили .Няма да казвам повече ,че ще се познае . Той винаги казва .Бензин , атмосферен , ръчна скоростна кутия

    12:14 06.04.2026

  • 3 Освен това...

    4 9 Отговор

    До коментар #1 от "Нямам носталгия към ръчката!":

    ...в градско и трафик,на съединителя,му се разказва играта...!
    Щях да забравя...- и на левият крак...

    12:27 06.04.2026

  • 4 Сър Мастър Бейтс

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Нямам носталгия към ръчката!":

    Шофирам градско (София) в час пик сутрин и вечер. Никога не съм си помислял да си сменя колата с такава с автоматична ск. кутия. По-принцип за задръствания автоматика е по-удобен. Но ние не сме Ню Йорк или ЕлЕй, София е 20 км дълга от край до край. Може би Пловдив и Варна имат някакъв трафик, но там разстоянията са дори по-малки, a останалите БГ градове имат по 5 светофара. Не смятам, че автоматика е задължителен по никакъв начин, да не говорим, че голяма част от автоматиците не стават - и като надеждност и като начин на функциониране.

    Коментиран от #5

    13:55 06.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Бскдйфн

    3 0 Отговор
    Автоматик горе-долу става ако е от класическите такива с хидро трансформатор. При тях обаче не им излиза пасианса с икономията и емисиите. Затова слагат разни перверзии като СВТ, двойни съединители и роботизирани незнам си какво, които са "ела ме ритни" от ден до пладне.

    20:55 06.04.2026