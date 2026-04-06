BMW разкри кога започва производството на революционната „тройка“

BMW потвърди, че до края на следващата година ще превърне основния си завод в Мюнхен в производствена база, предназначена изцяло за електромобили. Този преход, подкрепен с инвестиция от 650 млн. евро, включва преместването на цялото производство на двигатели с вътрешно горене в Хамс Хол във Великобритания и Щаер в Австрия. Заводът също така ще служи като централна точка за ерата Neue Klasse, като се очаква серийното производство на дългоочаквания i3 да започне там през август тази година.

i3 Sedan, който наскоро направи своя дебют, както вече ви разказахме подробно, е сърцето на тази нова стратегия. Към този флагмански електрически седан ще се присъедини i3 Touring (комби) не по-късно от юли 2027-ма, разширявайки електрическата линия на „Серия 3“ с формат, отдавна предпочитан от европейските купувачи и ентусиастите.

Стратегическата цел на BMW е електромобилите (BEV) да съставляват поне 50% от глобалните продажби до 2030-та. i3 и предстоящият iX3 са основните „бестселъри“ на BMW. Чрез електрифицирането им първи, марката очаква да види сериозен скок в броя на доставките. Очаква се преустройството в Мюнхен да намали производствените разходи с 10% до 20% в сравнение с настоящото поколение, благодарение на метода на сглобяване „Pack-to-Open-Body“, при който батериите се свързват директно с пода на шасито.

Въпреки че BEV вече съставляват близо 25% от продажбите на BMW в Европа, компанията признава, че пазарите в САЩ и Китай може да преминат към електромобилите по-постепенно, което изисква „технологично неутрален“ подход, който продължава да предлага луксозни хибриди и алтернативи с двигатели с вътрешно горене.

В по-широката гама за 2027-ма, BMW ще представи електрически модел в почти всеки основен сегмент, от компактния iX1 до ултралуксозния Rolls-Royce Spectre. Успехът на този залог на Мюнхен на стойност 650 милиона евро обаче зависи от това дали семейството i3 ще успее да улови същия културен дух като оригиналната 3 Series.