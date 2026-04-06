BMW разкри кога започва производството на революционната „тройка“

6 Април, 2026 19:59 1 102 7

Седанът i3 ще бъде последван и от комби версия

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

BMW потвърди, че до края на следващата година ще превърне основния си завод в Мюнхен в производствена база, предназначена изцяло за електромобили. Този преход, подкрепен с инвестиция от 650 млн. евро, включва преместването на цялото производство на двигатели с вътрешно горене в Хамс Хол във Великобритания и Щаер в Австрия. Заводът също така ще служи като централна точка за ерата Neue Klasse, като се очаква серийното производство на дългоочаквания i3 да започне там през август тази година.

i3 Sedan, който наскоро направи своя дебют, както вече ви разказахме подробно, е сърцето на тази нова стратегия. Към този флагмански електрически седан ще се присъедини i3 Touring (комби) не по-късно от юли 2027-ма, разширявайки електрическата линия на „Серия 3“ с формат, отдавна предпочитан от европейските купувачи и ентусиастите.

Стратегическата цел на BMW е електромобилите (BEV) да съставляват поне 50% от глобалните продажби до 2030-та. i3 и предстоящият iX3 са основните „бестселъри“ на BMW. Чрез електрифицирането им първи, марката очаква да види сериозен скок в броя на доставките. Очаква се преустройството в Мюнхен да намали производствените разходи с 10% до 20% в сравнение с настоящото поколение, благодарение на метода на сглобяване „Pack-to-Open-Body“, при който батериите се свързват директно с пода на шасито.

Въпреки че BEV вече съставляват близо 25% от продажбите на BMW в Европа, компанията признава, че пазарите в САЩ и Китай може да преминат към електромобилите по-постепенно, което изисква „технологично неутрален“ подход, който продължава да предлага луксозни хибриди и алтернативи с двигатели с вътрешно горене.

В по-широката гама за 2027-ма, BMW ще представи електрически модел в почти всеки основен сегмент, от компактния iX1 до ултралуксозния Rolls-Royce Spectre. Успехът на този залог на Мюнхен на стойност 650 милиона евро обаче зависи от това дали семейството i3 ще успее да улови същия културен дух като оригиналната 3 Series.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хеми значи бензин

    3 5 Отговор
    да вадиш седан в ерата на сув трябвя да си кре тен

    Коментиран от #6

    20:00 06.04.2026

  • 2 Гост

    7 1 Отговор
    Щели да продават 50% електромобили през 2030?

    Кой ще им търси недоразуменията, след като Toyota си е поставила за цел 30% продажби на електромобили през 2030. 30% изглеждат по-малко от 50%, но това са обещани 3,5 милиона електромобили Toyota през 2030, а щом Toyota го е обещала ще го изпълни!

    20:03 06.04.2026

  • 3 На запад са пострили комунизма

    2 1 Отговор
    Електрификация + Европейска съветска и не дават пари на хората = комунизъм
    Ето пример
    Двигателя на мотора RS 1200 може да се задвижва с водород и да е генератор на ток за захранване на батерията и да се движи както мотоциклет така и автомобил

    20:31 06.04.2026

  • 4 Най-добре

    1 1 Отговор
    никога, ако не мислят да слагат ДВГ.

    21:38 06.04.2026

  • 5 Мишо

    4 0 Отговор
    Изглежда отвратително. Това не е БМВ, а китайски неон. Позорище!

    21:51 06.04.2026

  • 6 Вин Дизел

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хеми значи бензин":

    Ти си точно такъв.

    22:40 06.04.2026

  • 7 Хасан Келеш

    1 0 Отговор
    Само комплексарите ще го купуват това недоразумение.

    22:44 06.04.2026