Нова цел за автомобилните крадци в Европа (ВИДЕО)

7 Април, 2026 09:45 3 480 13

Жители на Амстердам се оплакват от посягане към скъпоструващите огледала

Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В резултат на новите технологии в автомобилната индустрия, елитните квартали в Амстердам се превърнаха в епицентър на нов и доходен черен пазар за крадците на автомобили. Докато преди години традиционните кражби се насочваха към катализаторите, сега модерните огледала на луксозните автомобили се превръщат в основна цел. В заможните квартали, където имотите за милиони евро често нямат частни гаражи, редица Ferrari-та, Porsche-та и дори автомобили на Tesla, паркирани на улицата, биват оставяни без огледалата си за по-малко от две минути.

Ръстът на кражбите се дължи на огромната концентрация на технологии, които днес се съдържат в едно модерно огледало. Това, което преди беше просто парче стъкло, днес е сложен електронен модул, съдържащ камери с висока разделителна способност, радарни сензори за мъртвата зона, нагревателни елементи и вериги за автоматично затъмняване. Тази концентрация на скъп хардуер ги превръща в основна цел за прекупвачите на сивия пазар и неофициалните сервизи. Едно огледало за BMW 5 Series или Tesla Model 3 например може да се продава на дребно за 1000 евро, докато модулите с няколко камери на Ferrari Purosangue или Aston Martin DBX достигат още по-високи цени на черния пазар.

В резултат на това, все повече жители сега „опаковат“ огледалата си със защитни калъфи. Специализирани решения са се превърнали в стандарт за защита на улицата. Тези калъфи обикновено са изработени от UHMWPE (полиетилен с ултрависоко молекулно тегло) и HPPE Level V тъкани, които са материали, подобни на тези, използвани в бронежилетките и ръкавиците, устойчиви на прорязване.

Заключващият механизъм на тези калъфи включва кабел, подсилен със стоманена мрежа, който се закрепва около основата на корпуса на огледалото. Този дизайн принуждава крадеца да отдели значително повече време в опити да пререже стоманата с висока якост и кевлара, вместо просто да счупи пластмасовите скоби на стандартно огледало. Въпреки че тези специализирани чанти се продават на дребно за около 200 евро за чифт, собствениците ги разглеждат като малък разход в сравнение с парите, необходими за пълно прекалибриране на сензорите и подмяна на огледалото.

Макар Амстердам да е в центъра на вниманието в момента, това не е изолиран феномен. Тенденцията повтаря подобен модел, наблюдаван в Ню Йорк и Лондон през предишни години, но версията от 2026 година е още по-сериозна поради широкото внедряване на сензори за автономност от ниво 2+, които вече са стандарт в корпусите на огледалата. Холандската полиция отбелязва, че крадците са силно организирани и често използват „списъци за пазаруване“ за конкретни цветове и конфигурации на камерите, за да изпълнят поръчки от купувачи от чужбина.

 

 


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Буха ха

    28 0 Отговор
    Изостанали са. Огледалата на Мерцедес се крадат у нас от поне10-15 години. Като отидеш да търсиш втора употреба те питат какъв цвят, доставка след една нощ :)

    Коментиран от #7

    09:49 07.04.2026

  • 2 ООрана държава

    13 4 Отговор
    Скоро ще са отживелица тия огледала, някой пройзводители слагат камери за обратно виждане и няма какво да се краде

    Коментиран от #3, #5

    09:50 07.04.2026

  • 3 Трол

    14 0 Отговор

    До коментар #2 от "ООрана държава":

    Как да няма какво да се краде, камерите не са ли за крадене?

    Коментиран от #11

    10:04 07.04.2026

  • 4 Докъде ! Няма !

    7 1 Отговор
    Да Доведе Хората !

    Алчността !

    Но !

    Глупостта !

    Си Е Глупост !

    И Тя !

    Еволюира !

    10:05 07.04.2026

  • 5 Огледалце, огледалце

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "ООрана държава":

    И сега има системи от камери по ъглите на някои модели автомобили, но по интересно е приложението подобно на радар, което показва всички автомобили наоколо при интензивен трафик. Примерно кифла с малолитражка отпред вляво, мутра с жипка отзад вдясно и патрулка катерици на следващата пресечка.

    Коментиран от #12

    10:05 07.04.2026

  • 6 Пурко

    16 1 Отговор
    Карам Дачийката си и тази новина не ме е...бе!

    10:07 07.04.2026

  • 7 Реалист

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "Буха ха":

    Ех, чак пък цвят! Тез за бояджия не са ли чували?

    10:09 07.04.2026

  • 8 От фейсбук ли е тази новина

    6 0 Отговор
    Като знам Амстердам и Лондон как са претъпкани с камери и как безкомпромисно действа полицията, много ме съмнява това да е истина

    11:14 07.04.2026

  • 9 DW смърди

    1 0 Отговор
    Всички инженери, дето ги покани Меркел стоят без работа и глей до какво се стигна...

    11:56 07.04.2026

  • 10 мани беги

    4 0 Отговор
    там коли карат богатите и тия на соц. помощи, останалите читави са на колелета и скутерчета разни ... скъпотия голяма ... проблеми с паркирането ... привнесоха всяква измет от цял свят и тая измет само краде и точи помощи

    12:08 07.04.2026

  • 11 ООрана държава

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    Какво ще напрвиш с тая камерка вградена в купето? Докато я изчоплиш и няма става за нищо вече

    13:00 07.04.2026

  • 12 ООрана държава

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Огледалце, огледалце":

    На теслите даже разпознава патрулки и цивилни такива

    13:01 07.04.2026

  • 13 ПДзцпздпдз

    2 0 Отговор
    А преди години така им изчезваха и фаровете на Порше Панамера май, или нещо подобно.

    Изобщо желанието да имаш автомобил (още повече скъп!), въпреки че трябва спи на улицата е уникална "умнотия", която очевидно се наблюдава не само по нашенските градски и селски села. Да, дори селата са осеяни с паркирани на улицата автомобили, понякога и очевидно скъпи, въпреки че всички имат дворове. Че чак паркират и по тротоари и калищаци, бетер като "у Софията". Уникална умопомраченост се наблюдава в голяма част от населението на планетата.

    14:27 07.04.2026