Нова цел за автомобилните крадци в Европа (ВИДЕО)

В резултат на новите технологии в автомобилната индустрия, елитните квартали в Амстердам се превърнаха в епицентър на нов и доходен черен пазар за крадците на автомобили. Докато преди години традиционните кражби се насочваха към катализаторите, сега модерните огледала на луксозните автомобили се превръщат в основна цел. В заможните квартали, където имотите за милиони евро често нямат частни гаражи, редица Ferrari-та, Porsche-та и дори автомобили на Tesla, паркирани на улицата, биват оставяни без огледалата си за по-малко от две минути.

Ръстът на кражбите се дължи на огромната концентрация на технологии, които днес се съдържат в едно модерно огледало. Това, което преди беше просто парче стъкло, днес е сложен електронен модул, съдържащ камери с висока разделителна способност, радарни сензори за мъртвата зона, нагревателни елементи и вериги за автоматично затъмняване. Тази концентрация на скъп хардуер ги превръща в основна цел за прекупвачите на сивия пазар и неофициалните сервизи. Едно огледало за BMW 5 Series или Tesla Model 3 например може да се продава на дребно за 1000 евро, докато модулите с няколко камери на Ferrari Purosangue или Aston Martin DBX достигат още по-високи цени на черния пазар.

В резултат на това, все повече жители сега „опаковат“ огледалата си със защитни калъфи. Специализирани решения са се превърнали в стандарт за защита на улицата. Тези калъфи обикновено са изработени от UHMWPE (полиетилен с ултрависоко молекулно тегло) и HPPE Level V тъкани, които са материали, подобни на тези, използвани в бронежилетките и ръкавиците, устойчиви на прорязване.

Заключващият механизъм на тези калъфи включва кабел, подсилен със стоманена мрежа, който се закрепва около основата на корпуса на огледалото. Този дизайн принуждава крадеца да отдели значително повече време в опити да пререже стоманата с висока якост и кевлара, вместо просто да счупи пластмасовите скоби на стандартно огледало. Въпреки че тези специализирани чанти се продават на дребно за около 200 евро за чифт, собствениците ги разглеждат като малък разход в сравнение с парите, необходими за пълно прекалибриране на сензорите и подмяна на огледалото.

Макар Амстердам да е в центъра на вниманието в момента, това не е изолиран феномен. Тенденцията повтаря подобен модел, наблюдаван в Ню Йорк и Лондон през предишни години, но версията от 2026 година е още по-сериозна поради широкото внедряване на сензори за автономност от ниво 2+, които вече са стандарт в корпусите на огледалата. Холандската полиция отбелязва, че крадците са силно организирани и често използват „списъци за пазаруване“ за конкретни цветове и конфигурации на камерите, за да изпълнят поръчки от купувачи от чужбина.