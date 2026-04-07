Новини
Авто »
Ето как би изглеждало възроденото 6er, ако BMW реши да зарадва феновете

Ето как би изглеждало възроденото 6er, ако BMW реши да зарадва феновете

7 Април, 2026 10:40 1 005 1

  • bmw 6 series-
  • neue klass-
  • bmw-
  • 6 series

Подобен модел за момента не е одобрен от баварците

Ето как би изглеждало възроденото 6er, ако BMW реши да зарадва феновете - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Докато BMW преминава в ерата на „Neue Klasse“ и както вече ви разкрихме, пенсионира най-красивия си модел в гамата, виртуалният творец Sugar Design представи своята визия за купе от 6-та серия Neue Klasse. Това е автомобил, който технически не съществува в производствения план на BMW, но представя как би изглеждало луксозното купе в модерното бъдеще на марката.

Ето как би изглеждало възроденото 6er, ако BMW реши да зарадва феновете

Този проект се появява като виртуален почит към 50-годишнината на оригиналната 6 Series E24 от 1976 година. Концепцията отговаря на често срещана критика към настоящия пейзаж на електромобилите с дълъг капак на луксозното купе. Визията на Sugar Design се отклонява от изправените, вертикални бъбреци, наблюдавани при предстоящия iX3, като вместо това залага на широка, хоризонтална интерпретация на лицето на Neue Klasse. Предната маска включва ниско разположен въздухозаборник, съчетан с ултратънки LED фарове, интегрирани директно в осветените бъбречни решетки, създавайки профил, далеч по-агресивен от този на серийния i3.

Ето как би изглеждало възроденото 6er, ако BMW реши да зарадва феновете

Задната част на концепцията заимства много от ултра-лимитирания BMW Skytop, с 3D-изваяни калници и тънки LED задни светлини, които обгръщат дискретен спойлер тип „патешка опашка“. Въпреки електрическата си основа, дигиталният модел запазва класическата си ориентация с изчистени страни. Докато тази конкретна 6-ца остава цифрова мечта, Музеят на BMW в Мюнхен в момента е домакин на специална изложба, посветена на 50-годишното наследство на модела, което допълнително подхранва надеждите на ентусиастите за истинско възраждане.

Ето как би изглеждало възроденото 6er, ако BMW реши да зарадва феновете

Актуалната пътна карта на BMW за 2026-та остава фокусирана върху моделите от серията Neue Klasse с голям обем и високопроизводителните варианти M. Остава да се види дали серийната 6er в крайна сметка ще се присъедини към новата продуктова офанзива, за да се изправи срещу Mercedes-Benz CLE. Носят се носят слухове, че предстоящото Concorso d’Eleganza Villa d’Este през май ще бъде домакин на две световни премиери от BMW, като тези събития често служат като трамплин за дизайнерски проучвания, които в крайна сметка оказват влияние върху серийните модели или се появяват в силно лимитирани бройки.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вчера

    4 1 Отговор
    дори писахте, че 6-та и 8-ма серия ги спират.. Днес, сте извадили боба и сте го хвърлили

    10:51 07.04.2026