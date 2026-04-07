Ето как би изглеждало възроденото 6er, ако BMW реши да зарадва феновете

Докато BMW преминава в ерата на „Neue Klasse“ и както вече ви разкрихме, пенсионира най-красивия си модел в гамата, виртуалният творец Sugar Design представи своята визия за купе от 6-та серия Neue Klasse. Това е автомобил, който технически не съществува в производствения план на BMW, но представя как би изглеждало луксозното купе в модерното бъдеще на марката.

Този проект се появява като виртуален почит към 50-годишнината на оригиналната 6 Series E24 от 1976 година. Концепцията отговаря на често срещана критика към настоящия пейзаж на електромобилите с дълъг капак на луксозното купе. Визията на Sugar Design се отклонява от изправените, вертикални бъбреци, наблюдавани при предстоящия iX3, като вместо това залага на широка, хоризонтална интерпретация на лицето на Neue Klasse. Предната маска включва ниско разположен въздухозаборник, съчетан с ултратънки LED фарове, интегрирани директно в осветените бъбречни решетки, създавайки профил, далеч по-агресивен от този на серийния i3.

Задната част на концепцията заимства много от ултра-лимитирания BMW Skytop, с 3D-изваяни калници и тънки LED задни светлини, които обгръщат дискретен спойлер тип „патешка опашка“. Въпреки електрическата си основа, дигиталният модел запазва класическата си ориентация с изчистени страни. Докато тази конкретна 6-ца остава цифрова мечта, Музеят на BMW в Мюнхен в момента е домакин на специална изложба, посветена на 50-годишното наследство на модела, което допълнително подхранва надеждите на ентусиастите за истинско възраждане.

Актуалната пътна карта на BMW за 2026-та остава фокусирана върху моделите от серията Neue Klasse с голям обем и високопроизводителните варианти M. Остава да се види дали серийната 6er в крайна сметка ще се присъедини към новата продуктова офанзива, за да се изправи срещу Mercedes-Benz CLE. Носят се носят слухове, че предстоящото Concorso d’Eleganza Villa d’Este през май ще бъде домакин на две световни премиери от BMW, като тези събития често служат като трамплин за дизайнерски проучвания, които в крайна сметка оказват влияние върху серийните модели или се появяват в силно лимитирани бройки.