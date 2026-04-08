Рекорден брой нови "тесли" стоят по паркингите в САЩ

Tesla се сблъсква с най-големия си излишък на автомобили досега, след като към началото на април 2026-та автомобилният производител разполага с около 50 363 непродадени електромобила на паркинги в САЩ. Това логистично затруднение следва изключително продуктивно първо тримесечие, през което глобалните заводи на Tesla произведоха 408 386 бройки – увеличение с 13% спрямо предходната година – докато доставките изоставаха с 358 023 сделки. Тази разлика от над 50 000 автомобила надминава предишния рекорд, поставен в началото на 2024 година, което сигнализира за охлаждане на ентусиазма „купувай на всяка цена“, който някога определяше марката.
Основният катализатор за това забавяне в продажбите изглежда е значителна промяна във федералната политика. След решението на администрацията на Тръмп да отмени федералния данъчен кредит от 7 500 долара за електромобили в края на миналата година, ефективната начална цена за нов Tesla скочи значително за средния потребител. Средната цена на нов електромобил в САЩ се движи около 55 300 долара, а загубата на този стимул накара значителна част от купувачите от „средния пазарен сегмент“ да преосмислят решението си. В резултат на това много купувачи се ориентират към пазара на употребявани автомобили, където продажбите на употребявани електромобили са скочили с 12% тази година, благодарение на средна цена на сделката от около 34 800 долара.
В отговор на този нарастващ натиск, Tesla започна радикално опростяване на своята гама в Северна Америка. На 1 април компанията официално спря да приема нови поръчки за своите дългогодишни флагмански модели, Model S и Model X. С изтеглянето от пазара на тези луксозни модели с нисък обем, Tesla фокусира производствените и маркетинговите си ресурси изцяло върху своите основни източници на приходи – Model 3 и Model Y – наред с продължаващото увеличаване на производството на Cybertruck. Въпреки високата си популярност, Cybertruck остава нишов играч в общия обем, с по-малко от 16 000 доставени бройки през първото тримесечие на годината.
Това стратегическо оттегляне към по-малка, по-фокусирана продуктова гама подсказва, че Tesla се подготвя за „ориентирана към стойността“ ера, в която чувствителността към цената определя обема. С повече автомобили на складовете, отколкото в който и да е друг момент в историята си, компанията е под огромен натиск да изчисти запасите си, преди да започнат циклите на обновяване в средата на годината. Анализаторите наблюдават отблизо дали Tesla ще прибегне до агресивни отстъпки в края на тримесечието или ще разчита на отдавна обещаваната си автономна флота „Robotaxi“, за да абсорбира в крайна сметка този излишен капацитет.
1 Гошко
20:39 08.04.2026
2 МЪСК 🏆
20:47 08.04.2026
3 Име
До коментар #1 от "Гошко":Дори да му смените батерията с оригинална, нещата се ооравят, но за около 6 месеца максимум, след това нещата пак са като преди смяната.
20:50 08.04.2026
4 демократ
5 Макробиолог
21:09 08.04.2026
6 Прави си
До коментар #5 от "Макробиолог":уникално е грозен! Но има причина да изглежда така. Ако искаш да я разбереш има видео в Ютюб където инжинерите които са го проектирали обясняват защо изглежда толкова ръбат и грозен.
Само част от тях - 2мм. дебела ламарина Неръждавейка! Сети се коя преса за ламарини е способна да огъва толкова дебела неръждавейка с хиляди бройки на ден, с заоблени или криви форми като на нормална кола, никоя.
Има форма на триъгълник гледан странично, триъгълника е изключително здрава форма.
Сами те казват, че са направили БТР за гражданска употреба...
21:31 08.04.2026
8 ТеслатА
До коментар #6 от "Прави си":Мааааалка корекция. 16000 за 90 дни,е по малко от 180 броя на ден, това е далеч от хиляда и много, ама много далеч от "Сети се коя преса за ламарини е способна да огъва толкова дебела неръждавейка с хиляди бройки на ден" Простият отговор е - намаляване цената на производство и увеличаване на печалбата.
21:42 08.04.2026
13 Пилотът Гошу
До коментар #2 от "МЪСК 🏆":Е откъде да чакат? От завода в България? 🤣🤣🤣
23:39 08.04.2026
14 Пилотът Гошу
До коментар #6 от "Прави си":Имало било причина... Глупости на търкалета... Още през 60те имаше такива контейнери... А иначе е копирал неща като АМ Булдог... Като третокласник колко съм рисувал същия дизайн като твоя сайбършит...
23:43 08.04.2026