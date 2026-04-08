Рекорден брой нови "тесли" стоят по паркингите в САЩ

8 Април, 2026 20:08 1 773 14

  • tesla-
  • model 3-
  • model y-
  • model s

Компанията е произвела с над 50 хиляди автомобила повече през първото тримесечие

Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Tesla се сблъсква с най-големия си излишък на автомобили досега, след като към началото на април 2026-та автомобилният производител разполага с около 50 363 непродадени електромобила на паркинги в САЩ. Това логистично затруднение следва изключително продуктивно първо тримесечие, през което глобалните заводи на Tesla произведоха 408 386 бройки – увеличение с 13% спрямо предходната година – докато доставките изоставаха с 358 023 сделки. Тази разлика от над 50 000 автомобила надминава предишния рекорд, поставен в началото на 2024 година, което сигнализира за охлаждане на ентусиазма „купувай на всяка цена“, който някога определяше марката.

Основният катализатор за това забавяне в продажбите изглежда е значителна промяна във федералната политика. След решението на администрацията на Тръмп да отмени федералния данъчен кредит от 7 500 долара за електромобили в края на миналата година, ефективната начална цена за нов Tesla скочи значително за средния потребител. Средната цена на нов електромобил в САЩ се движи около 55 300 долара, а загубата на този стимул накара значителна част от купувачите от „средния пазарен сегмент“ да преосмислят решението си. В резултат на това много купувачи се ориентират към пазара на употребявани автомобили, където продажбите на употребявани електромобили са скочили с 12% тази година, благодарение на средна цена на сделката от около 34 800 долара.

В отговор на този нарастващ натиск, Tesla започна радикално опростяване на своята гама в Северна Америка. На 1 април компанията официално спря да приема нови поръчки за своите дългогодишни флагмански модели, Model S и Model X. С изтеглянето от пазара на тези луксозни модели с нисък обем, Tesla фокусира производствените и маркетинговите си ресурси изцяло върху своите основни източници на приходи – Model 3 и Model Y – наред с продължаващото увеличаване на производството на Cybertruck. Въпреки високата си популярност, Cybertruck остава нишов играч в общия обем, с по-малко от 16 000 доставени бройки през първото тримесечие на годината.

Това стратегическо оттегляне към по-малка, по-фокусирана продуктова гама подсказва, че Tesla се подготвя за „ориентирана към стойността“ ера, в която чувствителността към цената определя обема. С повече автомобили на складовете, отколкото в който и да е друг момент в историята си, компанията е под огромен натиск да изчисти запасите си, преди да започнат циклите на обновяване в средата на годината. Анализаторите наблюдават отблизо дали Tesla ще прибегне до агресивни отстъпки в края на тримесечието или ще разчита на отдавна обещаваната си автономна флота „Robotaxi“, за да абсорбира в крайна сметка този излишен капацитет.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гошко

    10 1 Отговор
    Телефон на старо не купувам.

    Коментиран от #3

    20:39 08.04.2026

  • 2 МЪСК 🏆

    0 3 Отговор
    Не и в Европа. Наличности няма. В България чакаш доставка от Германия и Австрия.

    Коментиран от #13

    20:47 08.04.2026

  • 3 Име

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гошко":

    Дори да му смените батерията с оригинална, нещата се ооравят, но за около 6 месеца максимум, след това нещата пак са като преди смяната.

    20:50 08.04.2026

  • 4 демократ

    2 0 Отговор
    Давайте ги насам бря.

    21:03 08.04.2026

  • 5 Макробиолог

    4 0 Отговор
    Кибертръка прилича на съветска ютия.По редко грозно нещо не е слизало от ничий конвейр.

    Коментиран от #6

    21:09 08.04.2026

  • 6 Прави си

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Макробиолог":

    уникално е грозен! Но има причина да изглежда така. Ако искаш да я разбереш има видео в Ютюб където инжинерите които са го проектирали обясняват защо изглежда толкова ръбат и грозен.
    Само част от тях - 2мм. дебела ламарина Неръждавейка! Сети се коя преса за ламарини е способна да огъва толкова дебела неръждавейка с хиляди бройки на ден, с заоблени или криви форми като на нормална кола, никоя.
    Има форма на триъгълник гледан странично, триъгълника е изключително здрава форма.
    Сами те казват, че са направили БТР за гражданска употреба...

    Коментиран от #8, #14

    21:31 08.04.2026

  • 7 ТеслатА

    1 0 Отговор
    Това не е вярно. Питайте няколко ударени от тока , които коментират тук. Те продължават да оспорват безспорният факт, че без милиардни държавни дотации, ел. автомобилите намаляват пазарен дял. А практиката доказва, че намаляването на всяко едно от различните видове държавни дотации, автоматично се отразява в намаляването на броя на продадени ел.коли в съответната държава.

    21:31 08.04.2026

  • 8 ТеслатА

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Прави си":

    Мааааалка корекция. 16000 за 90 дни,е по малко от 180 броя на ден, това е далеч от хиляда и много, ама много далеч от "Сети се коя преса за ламарини е способна да огъва толкова дебела неръждавейка с хиляди бройки на ден" Простият отговор е - намаляване цената на производство и увеличаване на печалбата.

    21:42 08.04.2026

  • 9 Един месец преди ............

    0 1 Отговор
    През м. януари и февруари 2022г. /един месец преди да започне войната в Украйна/ военният завод Арсенал беше пуснал работниците си в принудителна отпуска поради липса на пазар за военната си продукция. После знаем какво последва. В момента Тесла се намира в своя един месец преди ............

    21:43 08.04.2026

  • 10 тъй шъй

    3 0 Отговор
    Гледам, че току се изсулват собствениците на тази брадва я до Атина, я до Букурещ за някой ремонтче. Съчетаване на екскурзия с автосервиз. Нов вид елремонтен туризъм. Това не е скучен живот.

    21:49 08.04.2026

  • 11 Айде сега

    0 0 Отговор
    Кажете , защо ли или случайно 😂👋

    22:07 08.04.2026

  • 12 Дарвин

    1 0 Отговор
    Не ги мислете карайте си дизелите, вместо да бедствате по пътищата!

    22:53 08.04.2026

  • 13 Пилотът Гошу

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "МЪСК 🏆":

    Е откъде да чакат? От завода в България? 🤣🤣🤣

    23:39 08.04.2026

  • 14 Пилотът Гошу

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Прави си":

    Имало било причина... Глупости на търкалета... Още през 60те имаше такива контейнери... А иначе е копирал неща като АМ Булдог... Като третокласник колко съм рисувал същия дизайн като твоя сайбършит...

    23:43 08.04.2026