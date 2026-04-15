Тествахме технологиите под капака на първия плъг-ин хибрид с пробег до 200 км само на ток

След като преди време ви запознахме от първо лице с новия Lynk & Co 08, днес се потапяме дълбоко в неговата „машинна зала“. Тук не става дума просто за поредния плъг-ин хибрид, а за инженерно упражнение по темата „как да заличим страха от пробега“. "Осмицата" на шведско-китайския бранд (част от фамилията Geely) пристига с амбицията да докаже, че преходът към пълна електрификация не трябва да бъде болезнен.

Хибридната революция EM-P

Най-голямото „уау“ в този автомобил е неговата задвижваща система. Докато повечето конкуренти в Европа все още се борят да прехвърлят бариерата от 100 км на ток, Lynk & Co 08 направо „изби рибата“ със своя 200-километров пробег в изцяло електрически режим. Как е постигнато това?

В основата лежи огромна за сегмента 39.8 kWh батерия (NMC), която би изглеждала съвсем на място в един малък градски електромобил. Тя захранва архитектурата EM-P (Electric Mode-Performance), която комбинира три мотора. Отпред откриваме 1.5-литров турбо бензинов двигател с директно впръскване, който работи в тандем с електромотор. Тук инженерите са приложили тристепенна DHT (Dedicated Hybrid Transmission) трансмисия. Тази кутия позволява на колата да избира най-ефективния режим – дали да задвижва колелата директно чрез ДВГ, да го ползва като генератор или да разчита изцяло на батерията. Резултатът? Системна мощност от 345 конски сили и огромен въртящ момент, който буквално ви залепя за седалката.

При директния ни досег със задвижващата конфигурация, най-силно впечатление оставя интелигентният алгоритъм на управление на енергията. В режим „Hybrid“, софтуерът следи в реално време натоварването и чрез прецизен вектор на въртящия момент балансира работата между агрегатите. При рязко ускорение усещането е почти „тесла-подобно“ – липсва каквото и да е забавяне от страна на турбокомпресора, тъй като електрическия мотор запълва „турбо дупката“ мигновено, осигурявайки плавно, но брутално линеен прилив на мощност.

Технологичната магия се допълва от работата на агрегата с вътрешно горене, който използва цикъла на Милър за постигане на термична ефективност от 44.26%. По време на нашия тест забелязахме колко незабележимо се активира двигателят с вътрешно горене – благодарение на тристепенната DHT трансмисия, липсват типичните за други хибриди „тласъци“ при превключване между последователен и паралелен режим. Системата буквално предвижда релефа на пътя чрез навигационните данни, за да реши кога да съхрани енергията в батерията и кога да разгърне пълния потенциал на двата силови агрегата, правейки прехода между тишината и мощта напълно безшевен.

Когато батерията е напълно заредена, Lynk & Co 08 на практика функционира като чист електромобил, поддържайки разход на енергия от около 18-20 kWh на 100 км в смесен цикъл – изключително постижение за SUV с подобни габарити. По време на нашите изпитания, при изтощен капацитет на акумулатора, хибридната система преминава в режим на самозареждане с поразителна ефективност. В тези условия 1.5-литровият агрегат успява да поддържа консумация на гориво в рамките на 5.5 до 6.2 литра на 100 км, което е почти немислимо за машина с близо 600 конски сили. Тази двойствена природа на автомобила позволява да се движите с нулеви емисии в градската джунгла през седмицата, а през уикенда да покривате големи дистанции с икономичността на компактен дизел, без изобщо да спирате за дозареждане.

Окачването

За да овладеят тази мощ, инженерите са заложили на модулната платформа CMA 2.0. Окачването е проектирано така, че да прикрие теглото на масивната батерия. Отпред имаме класически McPherson, но магията се случва отзад с многоточковото независимо окачване (Multi-link).

При нашия втори тест усетихме как амортисьорите с променлива твърдост успяват да филтрират и най-фините неравности по родния асфалт, без да превръщат купето в люлееща се лодка. Шасито е настроено с лек превес към комфорта, но благодарение на ниския център на тежестта (заради батериите в пода), колата стои изключително стабилно в завоите. Сякаш предните колела знаят точно накъде искате да отидете още преди да сте завъртели волана.

Мултимедията Flyme Auto

Влизайки в кабината, първото нещо, което приковава погледа, е 15.4-инчовият централен дисплей с 2.5K резолюция. Но истинското технологично бижу тук е софтуерът – Flyme Auto, разработен в тясно сътрудничество с гиганта Meizu. Забравете за лагването или тромавите менюта, които често срещаме в европейските премиум марки. Тук всичко се случва светкавично.

Инфоразвлекателната система се задвижва от два чипа Antora 1000 Pro, които осигуряват изчислителна мощ, сравнима с модерен геймърски лаптоп. Озвучаването е поверено на Harman Kardon с 23 високоговорителя, които създават 3D акустично поле – все едно сте в операта, но с по-удобни седалки.

Къде е "ахилесовата пета"?

Всяка монета обаче има две страни и Lynk & Co 08 не прави изключение. Макар технологичният пакет да е впечатляващ, голямата батерия носи със себе си сериозно тегло, което се усеща при по-агресивно спиране. Освен това, въпреки че софтуерът Flyme Auto е светкавичен, той е толкова дълбоко интегриран, че липсата на физически бутони за основни функции като климатика и отварянето на "жабката" може да бъде изнервяща по време на движение. И накрая – макар батерията да е голяма, скоростта на зареждане на променлив ток (AC) не е сред най-високите в индустрията, което означава, че пълното зареждане у дома ще отнеме по-дълго време, отколкото бихте искали.

Вердиктът на технократа

Lynk & Co 08 не е просто кола, а сложен цифров органиъм. С пробег от 200 км на ток, тя позволява на средностатистическия потребител да не пали бензиновия двигател със седмици, докато в същото време предлага сигурността на хибрида за дълги ваканционни пътувания като може да измине около 1000 километра, коато е напълно зареден. Това е инженерно решение, което не прави компромиси – нито с динамиката, нито с интелигентността. Спокойно можем да кажем, че бъдещето на хибридите в Европа вече има нов стандарт и той говори с диалекта на китайско-шведските иновации.