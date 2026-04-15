BMW пенсионира iX в САЩ

BMW официално прекратява производството на най-противоречивия си електрически флагман на американския пазар. BMW North America потвърди, че от 15 април прекратява поръчките на BMW iX в САЩ след моделната 2026 година. Макар че високотехнологичният SUV едва наскоро се появи, моделът се изтегля от пазара в САЩ, за да се отвори път за офанзивата „Neue Klasse“ на марката.

Решението бележи края на четиригодишния цикъл на iX, който дебютира през 2022 година като витрина за технологията на електромобилите от пето поколение и радикално нова дизайнерска посока. Макар автомобилът успешно да въведе функции като самовъзстановяващата се решетка и извития панорамен дисплей, продажбите му в САЩ се борят да поддържат инерцията си. След като достигнаха връх от над 17 000 бройки през 2023 година, продажбите спаднаха значително, като през първото тримесечие на 2026-та се наблюдава спад от 50,7% в сравнение със същия период на миналата година.

На мястото на iX застава изцяло новият BMW iX3, първият серийно произвеждан модел, изграден върху изцяло новата платформа Neue Klasse. Този модел представлява огромен скок в техническите възможности, преминавайки към 800-волтова архитектура, която поддържа скорости на бързо DC зареждане до 400 kW. Благодарение на новата технология eDrive от шесто поколение и цилиндричните батерийни клетки, iX3 се стреми към подобрен пробег, за който BMW е уверена, че ще надмине очакванията на клиентите.

Макар iX ефективно да приключва своя цикъл в Америка, той ще продължи да се произвежда и продава на европейските и азиатските пазари поне до 2027 година. За американските купувачи този ход сигнализира за окончателен разрив с преходния етап на BMW в областта на електромобилите. Производствените площи в Спартанбърг, Южна Каролина, вече се преоборудва, за да поемат следващото поколение местни електрически SUV-ове, включително предстоящите iX5, iX6 и iX7, които се очаква да започнат да излизат от производствената линия през втората половина на 2026-та.