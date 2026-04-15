Полицейски Huracan е изминал над 350 хиляди километра и продължава службата си

Държавната полиция на Италия доказва, че дори и най-скъпите суперколи могат да се превърнат в надеждни „работни коне“, ако се поддържат с прецизност. Известното Lamborghini Huracan LP610-4, използван от Polizia di Stato, все още е в активна служба, опровергавайки стереотипа за „крехкостта“ с над 358 000 километра на километража си. Първоначално дарена от Lamborghini през 2017-та, тази машина с V10 двигател в средата е прекарала почти десетилетие като специализиран преследвач и спешно медицинско превозно средство, патрулирайки магистралите на страната с темпо, което би извадило от употреба повечето екзотични автомобили в рамките на няколко години.

Макар основната му роля да е свързана с контрол на скоростта при движение, Huracan е най-известен като буквално спасител на човешки живот. Предният багажник на колата е оборудван със специализирана хладилна система и устройство за записване на данни за непрекъснато наблюдение на вътрешните температури. Тази конфигурация позволява на полицията да транспортира органи, кръв и плазма из цяла Италия, когато хеликоптерите не могат да летят поради метеорологични условия или ограничения, свързани с разстоянието. В една известна мисия по време на пандемията полицаите изминаха 500 км от Рим до Падуа за малко повече от три часа, за да доставят бъбрек, поддържайки рекордна средна скорост.

Huracan обаче вече не е единственият „Raging Bull“ във флота. В края на 2023-та Lamborghini достави специално изработен Urus Performante на пътната полиция, за да работи редом със застаряващия Huracán. Този „супер SUV“ внася 666 конски сили от V8 с две турбини, предлагащ максимална скорост от 320 километра в час и значително повече място за съхранение на медицинско оборудване и бронирани кутии за оръжия.

Гаражът на италианските правоохранителни органи продължава да бъде мечтата на всеки ентусиаст, предлагайки редица местни модели с високи характеристики. Наред с Lamborghini, Карабинерите и Държавната полиция използват Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio с 503 к.с. за бърза реакция, докато Карабинерите наскоро добавиха Maserati MC20 към своя парк за спешни медицински излизания. Дори конфискувано Ferrari 458 Italia, което преди е принадлежало на организирана престъпна група, служи като възпиращ фактор по улиците.