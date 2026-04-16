Пряка демокрация или защо новият Haval внезапно се превърна в Great Wall

Автомобилният свят често е сцена на неочаквани обрати, но последната новина от лагера на Great Wall Motors (GWM) успя да изненада дори най-опитните наблюдатели. Моделът, който всички познавахме от предварителните кадри като амбициозния SUV Haval HX, всъщност никога няма да стъпи на пазара под това име. Вместо него, на предстоящото изложение в Пекин, къдоте ще присъства и екип на mobile.bg, публиката ще види същия колосален всъдеход, но брандиран като GWM H10.

Тази внезапна метаморфоза не е плод на административна грешка, а резултат от пряка демокрация. От компанията официално обявиха, че решението за промяна на името е взето след широко допитване и гласуване сред китайските шофьори. Интересен детайл в текущите кадри е „кризата на идентичността“ на предсерийните бройки – отпред все още гордо стои емблемата на Haval, докато задната част вече носи абревиатурата GWM.

Но когато говорим за мащаби, H10 е истински левент. С дължина от 5 138 мм и междуосие от точно 3 метра, този SUV влиза директно в тежката категория. Широчината му от над два метра и височината, достигаща почти 1.97 м, му придават внушителна стойка, която трудно може да бъде сбъркана. Дизайнерите са заложили на подчертано ъгловати, почти бруталистични форми. Предната част се отличава с уникална оптика – четири кръгли LED елемента, които придават на машината поглед на високотехнологичен хищник, докато задната врата, отваряща се настрани, подсказва за неговите сериозни офроуд амбиции.

Въпреки че интериорът остава обвита в мистерия зона, наличието на лидарна система върху покрива е ясен сигнал за технологичното ниво. Това подсказва за внедряването на интелигентни асистенти от последно поколение, способни на висока степен на автономност. Гъвкавостта е ключова и при конфигурацията на кабината, която ще се предлага във варианти с 5 или 6 места.

Под масивния капак Great Wall H10 залага на електрифицираната мощ. Моделът ще се предлага изключително като хибрид в две разновидности – с 1,5-литров или 2,0-литров турбобензинов агрегат, подпомагани от електромотори. Макар пълните технически данни все още да се пазят в тайна, документите за регистрация разкриват една впечатляваща цифра: батерията ще позволява изцяло електрически пробег до 180 километра. Това прави H10 не само мощен офроудър, но и практичен избор за градско ежедневие, в което двигателят с вътрешно горене може изобщо да не се включва.

Очаква се новият флагман да се продава през утвърдената мрежа на Haval, въпреки че ще носи името на компанията-майка. Този стратегически ход подчертава амбицията на Great Wall да върне фокуса върху основната си марка чрез модели, които съчетават лукс, мащаб и най-модерните задвижващи системи на пазара. Повече подробности очаквайте след по-малко от седчица, когато ще ви разкажем всичко най-интересно от китайското автомобилно изложение, директно от мястото на събитието.