Новият флагман на Great Wall Motor пренаписва правилата при хибридните всъдеходи

Докато светът се оглежда за следващото поколение електрически кросоувъри, китайският гигант Great Wall Motor реши да покаже какво означава истинска мощ в тежка категория. На 30 март 2026 година официално стартират предварителните продажби на обновения Tank 700 Hi4-Z – автомобил, който не просто изглежда агресивно, а буквално доминира пространството около себе си. Председателят на компанията, Вей Джианджун, лично застана зад волана в Шанхай, за да демонстрира възможностите на своя флагман в реално време.

Визуално новият Tank 700 Hi4-Z е истинско „чудовище“ в добрия смисъл на думата. Дизайнерите са заложили на естетиката на „девствената земя“, съчетана с модерни технологични акценти. Предната част е получила масивна мрежеста решетка и нов капак с функционални въздухозаборници, които подсказват за сериозния потенциал под него. Ексклузивният цвят „Dunhuang Green“ допълнително подчертава премиум амбициите на модела, а разширените арки на калниците и огромните 21-инчови черни джанти завършват образа на безкомпромисен всъдеход.

Под обвивката обаче се крие истинската революция. Технологията Hi4-Z е сърцето на този колос. Хибридната система съчетава 2,0-литров турбобензинов двигател с мощност 248 к.с. и високоефективна електрифицирана трансмисия. Голямата новина е огромната батерия с капацитет 59,05 kWh. За сравнение – това е капацитет, който често срещаме при изцяло електрически градски коли, но тук той служи за осигуряване на впечатляващите 190 км пробег само на електричество (по цикъла WLTC). Това прави Tank 700 идеален за безшумно придвижване в града, докато средният разход от 8,45 л на 100 км е повече от приличен за машина с дължина над 5 метра и тегло, способно да тегли 2,5-тонно ремарке.

Интериорът е класическо съчетание между дигитална ера и офроуд практичност. Докато водачът разполага с огромен централен дисплей и последно поколение лидар на покрива за автономно шофиране, за важните функции са запазени физически бутони – детайл, който всеки истински почитател на офроуда ще оцени. Пътниците отзад пък се радват на „самолетен“ комфорт с екран на тавана и регулируеми облегалки, превръщайки дори най-тежкия терен в уютно място за пътуване.

С междуосие от 3000 мм и увеличен пътен просвет, Tank 700 Hi4-Z заявява ясно: той не се страхува от калта, но предпочита да бъде паркиран пред входа на петзвезден хотел. проблемът за европейците и съответно за родните фенове на GWM е, че на този етап китайците няма да предлагат това "луксозно чудовище" в Европа, но пък има шанс други от новите модели от марката Tank да стъпят на родна земя.