Първи официален поглед към интериора на новата C-Class

16 Април, 2026 19:10 891 4

Премеирата ще се състои на 20 април

Галин Ганев

Mercedes-Benz официално открехна завесата към следващата си голяма премиера, като разкри интериора на предстоящата електрическа C-Class само няколко дни преди световната ѝ премиера. Германският автомобилен производител потвърди, че електрическият седан ще бъде високотехнологично отражение на наскоро пуснатия GLC с EQ Technology, като акцентът ще бъде поставен върху луксозно преживяване, ориентирано към цифровите технологии. Пълното представяне, което ще разкрие подробности за производителността и пробега, е насрочено за този понеделник, 20 април, в Южна Корея.

Централният елемент в кабината е изборът между две масивни екранни архитектури. Купувачите могат да изберат MBUX Hyperscreen – единна 56-инчова стъклена повърхност от колона до колона, която използва изкуствен интелект за показване на „Zero-Layer“ менюта, или MBUX Superscreen. Макар и двете да разполагат с три дисплея – един за водача, централен инфоразвлекателен център и специален екран за пътника – Superscreen предлага по-модулен, дискретен вид, видян за първи път в E-Class, като интегрира екраните под стъклен панел без агресивната извивка на Hyperscreen.

Може би най-забележителната визуално характеристика е панорамният покрив Sky Control, който издига стандартното осветление на интериора на ново ниво. Стъкленият покрив разполага със 162 осветени звезди, които се синхронизират с цветовата гама на интериора, създавайки небесна атмосфера по време на нощни пътувания. Това е съчетано с изцяло веган интериорен пакет, сертифициран от The Vegan Society, който използва висококачествени рециклирани материали за спортните седалки „Twisted Diamond“ и таблото.

Освен естетиката, Mercedes въвежда пробив в термичното управление. Електрическият C-Class разполага с новоразработена система за автоматичен климатичен контрол, оборудвана с високоефективна термопомпа. Mercedes твърди, че тази система може да отопли интериора два пъти по-бързо от традиционен автомобил с вътрешно горене, дори при минусови температури. Интелигентната климатична технология е проектирана също така да минимизира консумацията на енергия, като изсушава въздуха само колкото е необходимо, предотвратявайки ефекта на „сухи очи“, често причиняван от традиционните отоплителни уреди, като същевременно максимизира общия пробег на автомобила.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    5 5 Отговор
    Абсолютен кич! Да не говорим, че са и на опашката по качество и надеждност!
    По-добре да си дам парите за Дачия - Мерцедес вече копаят дъното и има пожелавам приятна смърт - говоря им го от 5-6 години, за сега съм прав и продажбите и печалбите им падат... като щът да чуват!

    19:14 16.04.2026

  • 2 Пич

    3 3 Отговор
    Абе ти пътя ли трябва да гледаш докато шофираш, или грозни китайски дисплеи, които да се препират с тебе, че и акъл да ти дават...?! Малоумито германско няма край!!! Който иска да се разсейва, да си сложи една красавица на седалката до него! На нея всеки функции за търкане, скролване и лъзгане са и в пъти по забавни!!!

    19:32 16.04.2026

  • 3 Питащ

    4 1 Отговор
    Трябва ли ми чак толкова голям телевизор пред мен докато шофирам?

    Коментиран от #4

    20:17 16.04.2026

  • 4 Трябва ти

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Питащ":

    Разбира се че ти трябва. За да може като изгори един контролер да останеш без табло и да ти вземат 3000 евро за ремонт

    20:50 16.04.2026