Първи официален поглед към интериора на новата C-Class

Mercedes-Benz официално открехна завесата към следващата си голяма премиера, като разкри интериора на предстоящата електрическа C-Class само няколко дни преди световната ѝ премиера. Германският автомобилен производител потвърди, че електрическият седан ще бъде високотехнологично отражение на наскоро пуснатия GLC с EQ Technology, като акцентът ще бъде поставен върху луксозно преживяване, ориентирано към цифровите технологии. Пълното представяне, което ще разкрие подробности за производителността и пробега, е насрочено за този понеделник, 20 април, в Южна Корея.

Централният елемент в кабината е изборът между две масивни екранни архитектури. Купувачите могат да изберат MBUX Hyperscreen – единна 56-инчова стъклена повърхност от колона до колона, която използва изкуствен интелект за показване на „Zero-Layer“ менюта, или MBUX Superscreen. Макар и двете да разполагат с три дисплея – един за водача, централен инфоразвлекателен център и специален екран за пътника – Superscreen предлага по-модулен, дискретен вид, видян за първи път в E-Class, като интегрира екраните под стъклен панел без агресивната извивка на Hyperscreen.

Може би най-забележителната визуално характеристика е панорамният покрив Sky Control, който издига стандартното осветление на интериора на ново ниво. Стъкленият покрив разполага със 162 осветени звезди, които се синхронизират с цветовата гама на интериора, създавайки небесна атмосфера по време на нощни пътувания. Това е съчетано с изцяло веган интериорен пакет, сертифициран от The Vegan Society, който използва висококачествени рециклирани материали за спортните седалки „Twisted Diamond“ и таблото.

Освен естетиката, Mercedes въвежда пробив в термичното управление. Електрическият C-Class разполага с новоразработена система за автоматичен климатичен контрол, оборудвана с високоефективна термопомпа. Mercedes твърди, че тази система може да отопли интериора два пъти по-бързо от традиционен автомобил с вътрешно горене, дори при минусови температури. Интелигентната климатична технология е проектирана също така да минимизира консумацията на енергия, като изсушава въздуха само колкото е необходимо, предотвратявайки ефекта на „сухи очи“, често причиняван от традиционните отоплителни уреди, като същевременно максимизира общия пробег на автомобила.