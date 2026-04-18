Какво знаем за най-новата китайска марка, която ще се появи в Европа и ще я видим ли в България?

18 Април, 2026 12:00

Exlantix е част от групата на Chery

Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Chery се готви да лансира четвъртата си самостоятелна марка на испанския пазар като част от мащабната си продуктова офанзива в Европа. След успешното представяне на OMODA и Jaecoo, както и предстоящото пускане на кросоувъра от субпремиум сегмента Lepas по-късно през тази година, китайският автомобилен гигант потвърди, че Exlantix ще дебютира в Испания през първата половина на 2027 година. Позициониран като „технологичния флагман“ на групата, Exlantix (известен като Exeed на другите световни пазари) ще се фокусира върху ултралуксозни и високопроизводителни превозни средства на нова енергия, за да се конкурира с утвърдените европейски премиум играчи.

Първата европейска офанзива ще се фокусира върху два тежки играча в E-сегмента, и двата с дължина над 4,9 метра. Exlantix ES – елегантен електрически седан – се очаква да поведе атаката с батерия от 97,7 kWh, докато SUV-то Exlantix ET ще предложи преживяване на „мобилно убежище“. Макар и двата модела да бъдат пуснати като чисто електрически автомобили (BEV), Exlantix планира бързо да възпроизведе европейската стратегия на BYD, като въведе версии с плъг-ин хибридни (PHEV) и с удължен пробег (EREV) скоро след първоначалното пускане на пазара, за да отговори на регионалните притеснения относно инфраструктурата за зареждане.

Технологичните амбиции на марката ще бъдат представени на Автомобилното изложение в Пекин, където наш екип ще бъде гост. Очаква се там да видим Exlantix ES GT, високопроизводителен шутинг брейк, проектиран с изцяло карбонова външност и интегрирани спортни седалки, докато Exlantix EX8 е пълноразмерен шестместен SUV, който дава приоритет на „удобството“ с централен екран с регулируеми граници и дифузно осветление. И двата модела от следващото поколение се очаква да се присъединят към европейска гама през 2027 година, след първоначалното пускане на ES и ET.

Това разширяване идва в момент, в който другите марки на Chery укрепват позициите си; кросоувърът Lepas L4 е планиран да се появи в европейските шоуруми в средата на 2026 година с целева цена под 30 000 евро, служейки като достъпна входна точка към премиум амбициите на Chery. Що се отнася до появата на бранда в България, то за момента няма официална информация за неговото навлизане, но съдейки по това, че останалите марки от портфолиото на Chery стъпват на българския пазар, то изобщо няма да е изненада, ако Exlantix също се присъедини в рамките на следващата година.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Доста е

    8 11 Отговор
    Грозен.

    Коментиран от #3

    12:08 18.04.2026

  • 3 Ко каза, ко?

    13 5 Отговор

    До коментар #2 от "Доста е":

    То и твоя Опел 99-та не е кой знае какъв красавец, ама движиш с него,м?

    Коментиран от #4

    12:12 18.04.2026

  • 4 Грешка

    15 5 Отговор

    До коментар #3 от "Ко каза, ко?":

    Карам Форд Фиеста от 81 година.Ти си купи китаец-много са убави и здрави.

    12:22 18.04.2026

  • 5 Защо днес куиза започна от 18 000 посещения

    6 3 Отговор
    Изглежда доста по добре от много други

    Коментиран от #6

    12:37 18.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 То се знае

    4 1 Отговор
    Ако беше убава, нямаше да я карат у България.

    14:10 18.04.2026

  • 8 УдоМача

    3 2 Отговор
    Не е ли на бензин, не ми го фали!! Като дизайн ме кефи първото, но ако няма бензинов вариант по-скоро ще предпочета американски бензинов автомобил.

    14:35 18.04.2026

  • 9 Пилотът Гошу

    1 1 Отговор
    След дивият пожар в автопарка на BYD ме съмнява, че хората ще заобичат сешоарите повече...

    20:05 18.04.2026

  • 10 Тц, тц, тц,

    1 1 Отговор
    Напрау са чудя къде живея ... Ква най-нова марка , дето щяла да се появи в Европа ... и ква ЕВР-опа ... (имената на всички други континенти започват с буквата "А", при нас ... исключенийце) Ми, "Чери" от много години работи в Беларус. Чудя се Берарус къде е , в Африка, в Азия ... Кво ви става ба ора, за кви се мислите, утре вас ще ви няма, а държави като Беларус и РФ ще оцелеят. Помнете ми думата. Такива ми ти работи. Ма кво са таковам толкус, ми може пък човека просту дъ ни ги знай тес рабути ...

    21:38 18.04.2026

  • 11 Мдаа

    1 1 Отговор
    Всичко хубаво, ама с тия телевизори и таблети вътре интериорите станаха еднакви.

    08:07 19.04.2026

  • 12 Изчаквам

    1 0 Отговор
    До 10-на години Европа икономически ще се предаде пред азиатските държави. Митата ще паднат, квотите за внос ще изчезнат. Технологията на китайските автомобили ще стане много по-надеждна. Които помни, помни! Какво беше КИА когато започнаха да внасят автомобили в Европа и къде е сега.

    20:27 19.04.2026