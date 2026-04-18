Какво знаем за най-новата китайска марка, която ще се появи в Европа и ще я видим ли в България?

Chery се готви да лансира четвъртата си самостоятелна марка на испанския пазар като част от мащабната си продуктова офанзива в Европа. След успешното представяне на OMODA и Jaecoo, както и предстоящото пускане на кросоувъра от субпремиум сегмента Lepas по-късно през тази година, китайският автомобилен гигант потвърди, че Exlantix ще дебютира в Испания през първата половина на 2027 година. Позициониран като „технологичния флагман“ на групата, Exlantix (известен като Exeed на другите световни пазари) ще се фокусира върху ултралуксозни и високопроизводителни превозни средства на нова енергия, за да се конкурира с утвърдените европейски премиум играчи.

Първата европейска офанзива ще се фокусира върху два тежки играча в E-сегмента, и двата с дължина над 4,9 метра. Exlantix ES – елегантен електрически седан – се очаква да поведе атаката с батерия от 97,7 kWh, докато SUV-то Exlantix ET ще предложи преживяване на „мобилно убежище“. Макар и двата модела да бъдат пуснати като чисто електрически автомобили (BEV), Exlantix планира бързо да възпроизведе европейската стратегия на BYD, като въведе версии с плъг-ин хибридни (PHEV) и с удължен пробег (EREV) скоро след първоначалното пускане на пазара, за да отговори на регионалните притеснения относно инфраструктурата за зареждане.

Технологичните амбиции на марката ще бъдат представени на Автомобилното изложение в Пекин, където наш екип ще бъде гост. Очаква се там да видим Exlantix ES GT, високопроизводителен шутинг брейк, проектиран с изцяло карбонова външност и интегрирани спортни седалки, докато Exlantix EX8 е пълноразмерен шестместен SUV, който дава приоритет на „удобството“ с централен екран с регулируеми граници и дифузно осветление. И двата модела от следващото поколение се очаква да се присъединят към европейска гама през 2027 година, след първоначалното пускане на ES и ET.

Това разширяване идва в момент, в който другите марки на Chery укрепват позициите си; кросоувърът Lepas L4 е планиран да се появи в европейските шоуруми в средата на 2026 година с целева цена под 30 000 евро, служейки като достъпна входна точка към премиум амбициите на Chery. Що се отнася до появата на бранда в България, то за момента няма официална информация за неговото навлизане, но съдейки по това, че останалите марки от портфолиото на Chery стъпват на българския пазар, то изобщо няма да е изненада, ако Exlantix също се присъедини в рамките на следващата година.