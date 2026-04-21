Торнадо удари завода на Rivian

Природата поднесе неочаквана изненада на Rivian точно в най-критичния момент от разширяването на производството досега. На 17 април силна буря породи торнадо от категория EF1, което нанесе пряк удар върху производствения комплекс на автомобилния производител в Нормал, Илинойс. С максимална скорост на вятъра от 177 км/ч (110 мили/ч), торнадото прокара 16,6-километрова пътека през региона, като се насочи конкретно към Сграда 2 – разширението от 102 000 квадратни метра, в което се намират цехът за каросерии и логистиката за предстоящия = SUV R2.

Въпреки структурните щети, които включват частично срутен покрив и пробита външна стена в югоизточния ъгъл на съоръжението, за щастие се е разминало без жертви. Изпълнителният директор на компанията потвърди в съобщение до служителите, че в завода не са регистрирани ранени. Докато Сграда 2 остава временно затворена за инспекции по безопасността и укрепване на конструкцията, останалата част от комплекса – включително сглобяващите линии за R1T, R1S и доставните ванове на Amazon – продължава да работи на пълни обороти. От компанията изразиха оптимизъм, че дейностите по логистика и съхранение на части в засегнатата зона могат да бъдат възобновени още тази седмица.

Времето е особено чувствително за финансовите резултати на Rivian. R2 в момента е в последната фаза на валидиране, като първите бройки от серията Performance Launch Edition са планирани за доставка на клиентите в края на юни. Макар да се очаква застраховката да покрие физическите ремонти на приемните докове и складовите помещения, истинският риск се крие в производствения график. С амбициозната цел да бъдат доставени до 25 000 бройки R2 до края на годината, всякакви проблеми с калибрирането на преместените заваръчни роботи или конвейерни системи биха могли да стеснят и без това изключително краткия прозорец за пускане на пазара.