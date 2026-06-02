Новите пенсионери няма да получават COVID добавка

Хората, които предстои да се пенсионират, остават без COVID добавка. А тези с пенсия сега – без актуализация на добавката по швейцарското правило от юли. Това одобриха депутатите на извънредно заседание на бюджетната комисия, съобщи бТВ и допълва:

Росица Йоргова от Велико Търново се е пенсионирала и получава минимална пенсия. Изкарала е тежък КОВИД, като близо две седмици била в кома. Не харесва идеята ковид добавката да не се актуализира с пенсията ѝ, защото всеки цент ѝ е нужен.

„Абсолютно не е справедливо. Много, много ни бяха полезни“, казва пенсионерката Росица Йоргова.

Според управляващите орязването на ковид добавката за бъдещите пенсионери и замразяване на актуализацията ѝ за настоящите дава повече справедливост и ще спести по около 5 млн. евро на месец.

„Така наречените ковид добавки бяха въведени като временна кризисна пандемична мярка, като социална помощ, и превръщането им в траен елемент наруши принципа на солидарност, изкривявайки пенсионния модел“, посочват от управляващите.

Според опозицията промените за ковид добавката не са добра идея.

„Това, което вие предлагате от 1 юли – да бръкнем с 2,39 евро в джоба на всеки пенсионер, който и без това не може да си върже сметката в края на месеца, за мен е абсолютен цинизъм и безчувственост, и политически глупаво“, коментира представител на опозицията.

„Едва ли първата мярка, при това извънредно приета, трябва да е насочена към най-уязвимата част от българското население – именно нашите родители, българските пенсионери“, посочва друг представител на опозицията.

„Тези средства наистина са много в момента за хората, когато цените са галопиращи. Когато се отиде на пазара, те не могат да си позволят много неща“, коментира представител на опозицията. „Да орежем пенсиите – прекрасно звучи, реформаторски, кардинално“, коментира още представител на опозицията.

Управляващите обясниха, че всички пенсии ще бъдат увеличени от юли, така че хората няма да загубят покупателна способност, а тези, които имат много ниски доходи, ще бъдат подпомагани целево.

Въпреки острите спорове депутатите успяха и да се пошегуват. „Но съм озадачен, че господин Василев не произнесе крилатата фраза: „Кой разпореди това безобразие?“, каза Горанов. „Кой разпореди това безобразие?“, отговори Василев.

Депутатите намалиха и партийната субсидия на 3 евро на глас и временно оттеглиха текста за нов дълг от 3,8 млрд. евро, като обясниха, че той ще мине през Министерския съвет.

Мерките като орязване на партийната субсидия и на COVID добавките, които депутатите одобриха днес, не са достатъчни, за да се свие дупката в бюджета, посочва Румяна Стоилкова.

„Категорично – не. По време на дебата днес опозицията критикува, че предложените мерки са крайно недостатъчни за справяне с дефицита, а управляващите обясниха, че предлагането на по-пълен пакет от мерки тепърва предстои“.

Данните с днешна дата сочат, че бюджетният дефицит продължава да расте. Към май той вече е 2,5 млрд. евро, или 2% от БВП.

За сравнение, към май миналата година е отчетен дефицит в размер на 1,3 млрд. евро, или 1,1% от БВП, по данни на Министерството на финансите.