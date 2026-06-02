Новите пенсионери няма да получават COVID добавка

Хората, които предстои да се пенсионират, остават без COVID добавка. А тези с пенсия сега – без актуализация на добавката по швейцарското правило от юли. Това одобриха депутатите на извънредно заседание на бюджетната комисия, съобщи бТВ и допълва:
Росица Йоргова от Велико Търново се е пенсионирала и получава минимална пенсия. Изкарала е тежък КОВИД, като близо две седмици била в кома. Не харесва идеята ковид добавката да не се актуализира с пенсията ѝ, защото всеки цент ѝ е нужен.
„Абсолютно не е справедливо. Много, много ни бяха полезни“, казва пенсионерката Росица Йоргова.
Според управляващите орязването на ковид добавката за бъдещите пенсионери и замразяване на актуализацията ѝ за настоящите дава повече справедливост и ще спести по около 5 млн. евро на месец.
„Така наречените ковид добавки бяха въведени като временна кризисна пандемична мярка, като социална помощ, и превръщането им в траен елемент наруши принципа на солидарност, изкривявайки пенсионния модел“, посочват от управляващите.
Според опозицията промените за ковид добавката не са добра идея.
„Това, което вие предлагате от 1 юли – да бръкнем с 2,39 евро в джоба на всеки пенсионер, който и без това не може да си върже сметката в края на месеца, за мен е абсолютен цинизъм и безчувственост, и политически глупаво“, коментира представител на опозицията.
„Едва ли първата мярка, при това извънредно приета, трябва да е насочена към най-уязвимата част от българското население – именно нашите родители, българските пенсионери“, посочва друг представител на опозицията.
„Тези средства наистина са много в момента за хората, когато цените са галопиращи. Когато се отиде на пазара, те не могат да си позволят много неща“, коментира представител на опозицията. „Да орежем пенсиите – прекрасно звучи, реформаторски, кардинално“, коментира още представител на опозицията.
Управляващите обясниха, че всички пенсии ще бъдат увеличени от юли, така че хората няма да загубят покупателна способност, а тези, които имат много ниски доходи, ще бъдат подпомагани целево.
Въпреки острите спорове депутатите успяха и да се пошегуват. „Но съм озадачен, че господин Василев не произнесе крилатата фраза: „Кой разпореди това безобразие?“, каза Горанов. „Кой разпореди това безобразие?“, отговори Василев.
Депутатите намалиха и партийната субсидия на 3 евро на глас и временно оттеглиха текста за нов дълг от 3,8 млрд. евро, като обясниха, че той ще мине през Министерския съвет.
Мерките като орязване на партийната субсидия и на COVID добавките, които депутатите одобриха днес, не са достатъчни, за да се свие дупката в бюджета, посочва Румяна Стоилкова.
„Категорично – не. По време на дебата днес опозицията критикува, че предложените мерки са крайно недостатъчни за справяне с дефицита, а управляващите обясниха, че предлагането на по-пълен пакет от мерки тепърва предстои“.
Данните с днешна дата сочат, че бюджетният дефицит продължава да расте. Към май той вече е 2,5 млрд. евро, или 2% от БВП.
За сравнение, към май миналата година е отчетен дефицит в размер на 1,3 млрд. евро, или 1,1% от БВП, по данни на Министерството на финансите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пенсионерка
21:55 02.06.2026
2 то беше ясно..
Коментиран от #30, #31
21:57 02.06.2026
3 За сметка на това
21:58 02.06.2026
4 ще спести по около 5 млн. евро на месец
Коментиран от #17, #22
21:59 02.06.2026
5 Тома
22:00 02.06.2026
6 Хей
22:00 02.06.2026
7 Дали пък тези
В чекмеджетата на Бойо ще намерите повече €.
Що не бръкните там?
22:03 02.06.2026
8 Благодарение на Радев
Забравихте ли?
Това е престъпление срещу свободата на избора
Бяха изключени всички студенти, в медицинския университет , които не го получиха!!!
Знаете ли, че ще има официално разследване в САЩ за тази измислена пандемия?
22:04 02.06.2026
9 Ако новите управляващи унищожат
Коментиран от #12
22:05 02.06.2026
10 240 са много
22:06 02.06.2026
11 Бог гледа, Радев!
22:06 02.06.2026
12 Не ви ли стана ясно
До коментар #9 от "Ако новите управляващи унищожат":че точно това няма да направят. Излъгани за пореден път....
22:07 02.06.2026
13 Имаме чувство,че не сме равни...
Коментиран от #24
22:08 02.06.2026
14 хаха
Правилно. Отдавна е трябвало да я махнат!
Коментиран от #18, #20
22:10 02.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Системата ни убива
До коментар #4 от "ще спести по около 5 млн. евро на месец":Управляващите палми лъжат! 7.8 процента дигат пенсиите, но с 3 процента дигат тока и 5 процента дигат парното, после ке дигнат водата, данъците и т.н. Пенсионерите остават пак прецакани и излъгани. Е ИСКАХТЕ ДА СМЕ ПРИ БОГАТИТЕ??? ПЕНСИЯТА Е ВДИГАТ ПО МАЛКО ОТ ИНФЛАЦИЯТА. ЩО ТАКА БРЕ РАДЕВ?
22:16 02.06.2026
18 Никой не казва
До коментар #14 от "хаха":Тя и досега (Отдавна) не фигурира в изчислението на пенсиите.....
22:17 02.06.2026
19 Боташ копае дупка в бюджета
22:17 02.06.2026
20 Да....
До коментар #14 от "хаха":А пенсиите? Ще ги увеличили поне двойно,жкакто се увеличиха цените!
Това е истината! Пенсиите станаха наполовина уж по курса на еврото. Цените 1€ =1 лев.
Вие се гаврите с хората!!!
Геноцидът е ясен!
Какво направи рецитаторът Радев?!
Нищо!!!!!!!!!
22:18 02.06.2026
21 Системата ни убива
Коментиран от #27, #29
22:19 02.06.2026
22 Нормално!
До коментар #4 от "ще спести по около 5 млн. евро на месец":Уж избраха Боташ Несенакрадев???? П.ми.арО взема 3 пенсий по 5000евро +5 заплати по около 15000 евро!!!! А да ви е честит на 3те% гласували за него и на АЛА БАЛА С МАШИНКИТЕ.....................
22:19 02.06.2026
23 Гледам цялото президентско войнство
Жалкари
Коментиран от #28
22:20 02.06.2026
24 ЛОШО е
До коментар #13 от "Имаме чувство,че не сме равни...":Те са готови да си плащат осигуровките (13%). С голямо удоволствие....защото ще им върнат КЛАС прослужено време (30-40)%. Ще могат да работят допълнително..частно...
22:21 02.06.2026
25 Убийци на възрастни
Документален..
Обещано!
22:22 02.06.2026
26 Милен
22:23 02.06.2026
27 Никой не казва
До коментар #21 от "Системата ни убива":Тези 7,8% са заради миналата година. Не бъркайте доматите с ябълките...
22:24 02.06.2026
28 Хммм
До коментар #23 от "Гледам цялото президентско войнство":Нема що! Кай лаф..
22:26 02.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Мнение
До коментар #2 от "то беше ясно..":Шороши, а кой ни докара до тая просешка тояга?!
БГ ЕВРОАТЛАНТИЦИТЕ!
ЕДИН ДЕН ТАЯ ДУМА ЩЕ СТАНЕ НАРИЦАТЕЛНО КАТО ХИТЛЕРИЗМА!!!
22:29 02.06.2026
31 Пенсионер
До коментар #2 от "то беше ясно..":За да върже бюджетът пРезидентът Радев, да не съкращава милиционерите и администрацията, а да намали бременността
От 9 на 6 месеца. На жените, кравите и овцете!
22:29 02.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Какво стана с администрацията
22:30 02.06.2026
34 хаха
Всичките социални плащания да се махат! Детски също!
В края на финансовата година да се връщат пари от част от данъците!
Вдигай и осигуровките! Закривай Топлофикация София!
22:33 02.06.2026
35 до 24 ...Те са готови да си плащат?
22:33 02.06.2026
36 хаха
22:33 02.06.2026
37 Добре дошли в еврозоната глупаци!
Искат да теглят нов заем от 3,8 милиарда евро, България влиза в процедура по свръх дефицит, орязват пенсиите, вдигат цените тока, купуват се скъпи оръжия, помощи за украйна ...
Нямаше ли да се разправят с олигарсите и да спират кражбите, откъдето годишно изтичали 5 млрд. евро?
Вместо това: по-високи осигуровки за работещите, по-малко майчинство, по-малко бъкгарска култура и по-ниски пенсии!?!
И междувременно вдигнаха заплатите на депутатите, защото те винаги са крайно нуждаещи се!
И това е самото началото!
22:37 02.06.2026
38 Калитко
Спечели изборите с популизъм.
Народът отново е излъган.
Коментиран от #41
22:37 02.06.2026
39 ООрана държава
22:37 02.06.2026
40 Милен
22:37 02.06.2026
41 хаха
До коментар #38 от "Калитко":Лай още максудско псе вГЗраждано!
ХАХАХА!
22:37 02.06.2026
42 Направете на "умен Мунчо" пенсията
22:37 02.06.2026
43 Еми да има за
1983 г заплатата ми беше 380 лв/месец, като ел- техник, млад специалист...
Висшето образование беше безплатно и имаше много евтино, държавно общежитие в ст. град в Сф. Някаква фиктивна цена, даже не си спомням, колко беше... Е, това беше соца...
22:38 02.06.2026