Новини
България »
Новите пенсионери няма да получават COVID добавка

Новите пенсионери няма да получават COVID добавка

2 Юни, 2026 21:50 989 43

  • пенсионери-
  • covid добавка

Според опозицията промените не са добра идея

Новите пенсионери няма да получават COVID добавка - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Хората, които предстои да се пенсионират, остават без COVID добавка. А тези с пенсия сега – без актуализация на добавката по швейцарското правило от юли. Това одобриха депутатите на извънредно заседание на бюджетната комисия, съобщи бТВ и допълва:

Росица Йоргова от Велико Търново се е пенсионирала и получава минимална пенсия. Изкарала е тежък КОВИД, като близо две седмици била в кома. Не харесва идеята ковид добавката да не се актуализира с пенсията ѝ, защото всеки цент ѝ е нужен.

„Абсолютно не е справедливо. Много, много ни бяха полезни“, казва пенсионерката Росица Йоргова.

Според управляващите орязването на ковид добавката за бъдещите пенсионери и замразяване на актуализацията ѝ за настоящите дава повече справедливост и ще спести по около 5 млн. евро на месец.

„Така наречените ковид добавки бяха въведени като временна кризисна пандемична мярка, като социална помощ, и превръщането им в траен елемент наруши принципа на солидарност, изкривявайки пенсионния модел“, посочват от управляващите.

Според опозицията промените за ковид добавката не са добра идея.

„Това, което вие предлагате от 1 юли – да бръкнем с 2,39 евро в джоба на всеки пенсионер, който и без това не може да си върже сметката в края на месеца, за мен е абсолютен цинизъм и безчувственост, и политически глупаво“, коментира представител на опозицията.

„Едва ли първата мярка, при това извънредно приета, трябва да е насочена към най-уязвимата част от българското население – именно нашите родители, българските пенсионери“, посочва друг представител на опозицията.

„Тези средства наистина са много в момента за хората, когато цените са галопиращи. Когато се отиде на пазара, те не могат да си позволят много неща“, коментира представител на опозицията. „Да орежем пенсиите – прекрасно звучи, реформаторски, кардинално“, коментира още представител на опозицията.

Управляващите обясниха, че всички пенсии ще бъдат увеличени от юли, така че хората няма да загубят покупателна способност, а тези, които имат много ниски доходи, ще бъдат подпомагани целево.

Въпреки острите спорове депутатите успяха и да се пошегуват. „Но съм озадачен, че господин Василев не произнесе крилатата фраза: „Кой разпореди това безобразие?“, каза Горанов. „Кой разпореди това безобразие?“, отговори Василев.

Депутатите намалиха и партийната субсидия на 3 евро на глас и временно оттеглиха текста за нов дълг от 3,8 млрд. евро, като обясниха, че той ще мине през Министерския съвет.

Мерките като орязване на партийната субсидия и на COVID добавките, които депутатите одобриха днес, не са достатъчни, за да се свие дупката в бюджета, посочва Румяна Стоилкова.

„Категорично – не. По време на дебата днес опозицията критикува, че предложените мерки са крайно недостатъчни за справяне с дефицита, а управляващите обясниха, че предлагането на по-пълен пакет от мерки тепърва предстои“.

Данните с днешна дата сочат, че бюджетният дефицит продължава да расте. Към май той вече е 2,5 млрд. евро, или 2% от БВП.

За сравнение, към май миналата година е отчетен дефицит в размер на 1,3 млрд. евро, или 1,1% от БВП, по данни на Министерството на финансите.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пенсионерка

    16 4 Отговор
    хаха, 2 Евро, аре стига сте се подигравали !!!

    21:55 02.06.2026

  • 2 то беше ясно..

    15 11 Отговор
    копейки вие си ги избрахте тия

    Коментиран от #30, #31

    21:57 02.06.2026

  • 3 За сметка на това

    7 10 Отговор
    Болшинството от старите пенсионери дадоха фира от ковид-ваксите. Така се прави реформа.

    21:58 02.06.2026

  • 4 ще спести по около 5 млн. евро на месец

    28 5 Отговор
    Само вие - 240 хрантутника ни струвате толкова на месец. Сега вземете и хляба на най-бедните. Това вече е геноцид. Срам и позор. Докъде стигнахме Българио...

    Коментиран от #17, #22

    21:59 02.06.2026

  • 5 Тома

    21 5 Отговор
    И сега когато вземат парите на пенсионерите и майките така ще тръгне икономиката че ще надминем богатите европейски държави

    22:00 02.06.2026

  • 6 Хей

    17 3 Отговор
    Ако намалат дебелодирниците с униформи и не плащахме на господаря зад гьола пенсиите щяха да са тройно поне....

    22:00 02.06.2026

  • 7 Дали пък тези

    11 6 Отговор
    2-3 € не ви трябват да си купите свещи???
    В чекмеджетата на Бойо ще намерите повече €.
    Що не бръкните там?

    22:03 02.06.2026

  • 8 Благодарение на Радев

    12 7 Отговор
    Се въведе зеления сертификат .
    Забравихте ли?

    Това е престъпление срещу свободата на избора
    Бяха изключени всички студенти, в медицинския университет , които не го получиха!!!

    Знаете ли, че ще има официално разследване в САЩ за тази измислена пандемия?

    22:04 02.06.2026

  • 9 Ако новите управляващи унищожат

    8 4 Отговор
    Държавната и политическа мафия и спрат обира и кражбите от държавата и въведат ред и справедливост , то пенсионерите няма да имат нужда от никакви добавки защото пенсиите им ще се увеличат драстично

    Коментиран от #12

    22:05 02.06.2026

  • 10 240 са много

    11 4 Отговор
    Да си намалят бройката ,заплатите и субсидиите.

    22:06 02.06.2026

  • 11 Бог гледа, Радев!

    13 7 Отговор
    режи от хляба на възрастните. Те гласуваха за теб

    22:06 02.06.2026

  • 12 Не ви ли стана ясно

    9 3 Отговор

    До коментар #9 от "Ако новите управляващи унищожат":

    че точно това няма да направят. Излъгани за пореден път....

    22:07 02.06.2026

  • 13 Имаме чувство,че не сме равни...

    8 3 Отговор
    ...както е по Конституция. Винаги има и некъкви си друге ора, които ще бъдат третирани различно. АКО ВАЖИ за тези, защо не важи за други? На държавните паразити кой им плаща осигуровките? Ние, които си плащаме и нашите, и техните.

    Коментиран от #24

    22:08 02.06.2026

  • 14 хаха

    7 11 Отговор
    "остават без COVID добавка"

    Правилно. Отдавна е трябвало да я махнат!

    Коментиран от #18, #20

    22:10 02.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Системата ни убива

    9 2 Отговор

    До коментар #4 от "ще спести по около 5 млн. евро на месец":

    Управляващите палми лъжат! 7.8 процента дигат пенсиите, но с 3 процента дигат тока и 5 процента дигат парното, после ке дигнат водата, данъците и т.н. Пенсионерите остават пак прецакани и излъгани. Е ИСКАХТЕ ДА СМЕ ПРИ БОГАТИТЕ??? ПЕНСИЯТА Е ВДИГАТ ПО МАЛКО ОТ ИНФЛАЦИЯТА. ЩО ТАКА БРЕ РАДЕВ?

    22:16 02.06.2026

  • 18 Никой не казва

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "хаха":

    Тя и досега (Отдавна) не фигурира в изчислението на пенсиите.....

    22:17 02.06.2026

  • 19 Боташ копае дупка в бюджета

    6 2 Отговор
    Не се ли сещат господа управляващите?

    22:17 02.06.2026

  • 20 Да....

    8 3 Отговор

    До коментар #14 от "хаха":

    А пенсиите? Ще ги увеличили поне двойно,жкакто се увеличиха цените!
    Това е истината! Пенсиите станаха наполовина уж по курса на еврото. Цените 1€ =1 лев.
    Вие се гаврите с хората!!!
    Геноцидът е ясен!
    Какво направи рецитаторът Радев?!
    Нищо!!!!!!!!!

    22:18 02.06.2026

  • 21 Системата ни убива

    5 3 Отговор
    Управляващите пак ни лъжат! 7.8 процента дигат пенсиите, но с 3 процента дигат тока и 5 процента дигат парното, после ке дигнат водата, данъците и т.н. Пенсионерите остават пак прецакани и излъгани. Е ИСКАХТЕ ДА СМЕ ПРИ БОГАТИТЕ??? ПЕНСИЯТА Е ВДИГАТ ПО МАЛКО ОТ ИНФЛАЦИЯТА. ЩО ТАКА БРЕ РАДЕВ?

    Коментиран от #27, #29

    22:19 02.06.2026

  • 22 Нормално!

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "ще спести по около 5 млн. евро на месец":

    Уж избраха Боташ Несенакрадев???? П.ми.арО взема 3 пенсий по 5000евро +5 заплати по около 15000 евро!!!! А да ви е честит на 3те% гласували за него и на АЛА БАЛА С МАШИНКИТЕ.....................

    22:19 02.06.2026

  • 23 Гледам цялото президентско войнство

    3 5 Отговор
    Цъка , ако някой напише нещо против фатмака

    Жалкари

    Коментиран от #28

    22:20 02.06.2026

  • 24 ЛОШО е

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Имаме чувство,че не сме равни...":

    Те са готови да си плащат осигуровките (13%). С голямо удоволствие....защото ще им върнат КЛАС прослужено време (30-40)%. Ще могат да работят допълнително..частно...

    22:21 02.06.2026

  • 25 Убийци на възрастни

    6 3 Отговор
    Ще има такъв филм
    Документален..
    Обещано!

    22:22 02.06.2026

  • 26 Милен

    0 5 Отговор
    Е па да дават ковид добавки само на тези дето ходят с ,,намордник" (иначе казано ,,маска" 24/7) така съм сигурен, че ще спестим повече левро на бюджета щото най-вероятно повечето ще гушнат букета до края на годината. Ей туй ми се вижда добра пенсионна реформа.

    22:23 02.06.2026

  • 27 Никой не казва

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Системата ни убива":

    Тези 7,8% са заради миналата година. Не бъркайте доматите с ябълките...

    22:24 02.06.2026

  • 28 Хммм

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Гледам цялото президентско войнство":

    Нема що! Кай лаф..

    22:26 02.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Мнение

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "то беше ясно..":

    Шороши, а кой ни докара до тая просешка тояга?!

    БГ ЕВРОАТЛАНТИЦИТЕ!
    ЕДИН ДЕН ТАЯ ДУМА ЩЕ СТАНЕ НАРИЦАТЕЛНО КАТО ХИТЛЕРИЗМА!!!

    22:29 02.06.2026

  • 31 Пенсионер

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "то беше ясно..":

    За да върже бюджетът пРезидентът Радев, да не съкращава милиционерите и администрацията, а да намали бременността
    От 9 на 6 месеца. На жените, кравите и овцете!

    22:29 02.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Какво стана с администрацията

    5 1 Отговор
    Не уволниха никой в администрацията. Норвегия, Прибалтийските държави , с население колкото България, имат няколко стотин човека администрация. Всичко става електронно. Имаме най-много полицаи по глава на населението, а престъпността висока. Същото и с политиците. В съдебната система се раздават бонуси за нищо, държавата с най-протакваните дела , тоест не работят, а бонуси получават. Съдиите бонуси получават, а взимат и подкупи.

    22:30 02.06.2026

  • 34 хаха

    1 0 Отговор
    Я квикайте още бе вГЗраждани корумпиран добитък!

    Всичките социални плащания да се махат! Детски също!
    В края на финансовата година да се връщат пари от част от данъците!

    Вдигай и осигуровките! Закривай Топлофикация София!

    22:33 02.06.2026

  • 35 до 24 ...Те са готови да си плащат?

    1 1 Отговор
    ???“...Те са готови да си плащат осигуровките (13%). С голямо удоволствие...“ АЙДЕ БЕ! А с още по-голямо удоволствие не ги плащат. Чакат от вноските на другите да получават пенсии. Абе смешник, мр. Бийн е пенсионер вече, върви да го заместваш в комедиите и там разказвай как искате да си плащате осигуровките, ама не ви дават. Голем смех ше е наФсекъде. Милиционери-Паразити!

    22:33 02.06.2026

  • 36 хаха

    0 1 Отговор
    Байганьовски необразовани ориенталци 15 години избираха Сглобени Тикви Новоначалски и вГЗраждани, а сега са се разквичали.

    22:33 02.06.2026

  • 37 Добре дошли в еврозоната глупаци!

    2 1 Отговор
    В България, новите "спасители" начело с натовски генерал, са на път да ни оправят за отрицателно време
    Искат да теглят нов заем от 3,8 милиарда евро, България влиза в процедура по свръх дефицит, орязват пенсиите, вдигат цените тока, купуват се скъпи оръжия, помощи за украйна ...

    Нямаше ли да се разправят с олигарсите и да спират кражбите, откъдето годишно изтичали 5 млрд. евро?
    Вместо това: по-високи осигуровки за работещите, по-малко майчинство, по-малко бъкгарска култура и по-ниски пенсии!?!

    И междувременно вдигнаха заплатите на депутатите, защото те винаги са крайно нуждаещи се!
    И това е самото началото!

    22:37 02.06.2026

  • 38 Калитко

    3 1 Отговор
    И Радев започна с лъжите!
    Спечели изборите с популизъм.
    Народът отново е излъган.

    Коментиран от #41

    22:37 02.06.2026

  • 39 ООрана държава

    1 2 Отговор
    И тия измекяри гледат да пестят от най скъсаните хора

    22:37 02.06.2026

  • 40 Милен

    0 1 Отговор
    Ами логично погледнато всеки който иска ,,ковид добавка" би трябвало да следва ковид правилата, а именно да носи маска навсякъде и да си изкарва зеления фалшификат всеки ден, да не забравяме и пропуск за КППто когато излиза от населеното място, също така и ползването на пейки в парковете е доста опасно начинание.

    22:37 02.06.2026

  • 41 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Калитко":

    Лай още максудско псе вГЗраждано!

    ХАХАХА!

    22:37 02.06.2026

  • 42 Направете на "умен Мунчо" пенсията

    0 0 Отговор
    от 15000 на 300евро като на човек работил 30-40 години на минимална за да храни бкп отпадъците! Само модела Чаушеску ще ви оправи!!!!! Не ви се е разминало...гответе се!

    22:37 02.06.2026

  • 43 Еми да има за

    0 0 Отговор
    Паразитите на власт. За да има за едни, трябва при други да няма. Нямам думи. Върнете ме с машина на времето при бай Тошо. 1 Квт/час ток - 2 ст., един хляб Добруджа -26 ст., един черен хляб - 15 ст. , чисто бял хляб - 34 ст., кг шпеков салам - 4 лв., сладоледът, шоколадов - 18 ст. , 1 л. прясно, краве мляко- 30 ст и то в стъклена бутилка. 1 л. слънчогледово олио - 1,20 лв., 1 метална кутия тахан халва , "Долна Митрополия " - 60 ст., едно кебапче - 20 ст., мешана скара, порция в механа - 3, 60 лв. Квартирата за ученик - 20 лева месечно, стипендия за добър ученик - 35 лв месечно, една баничка със сирене - 10 ст., геврек също 10 ст., една топла мекица - 4 ст. Тогава си купувах 8 и ги изяждах бързо. Почивка на море за ученик, лагер на море с други деца - 3,20 лв, 20 дена на Обзор, Албена, Крапец, ...
    1983 г заплатата ми беше 380 лв/месец, като ел- техник, млад специалист...
    Висшето образование беше безплатно и имаше много евтино, държавно общежитие в ст. град в Сф. Някаква фиктивна цена, даже не си спомням, колко беше... Е, това беше соца...

    22:38 02.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове