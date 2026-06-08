Близо 900 случая на незаконни гонки са установени от началото на миналата година у нас

Контролът ни лежи на база анализи. Нито случаят в Дупница, нито случаят в София са на места с характерна висока пътнотранспортна аварийност. Това заяви пред БНТ главен инспектор Лъчезар Близнаков от "Пътна полиция".

За катастрофата в София той разясни: „И двамата водачи са проверявани доста пъти. Не са се движили незабелязвано – и в района, и на други места са проверявани. Имат дребни нарушения – превишена скорост в неголеми стойности, неизрядни документи, неизрядни МПС.“

По думите му тези свидетелства са валидни, но не бива да се съмняваме обаче, че това ще бъде обект на по-дълбоко разследване.

Разкри, 'че преди години масово се използваха неистински книжки от чужбина, но сега може на място да се проверят тяхната истинност и валидност."

„По пътя трябва да спазваме определени правила. Движението с несъобразена скорост винаги е била проблем, виждате до какво води това. Затова контролът е толкова силно насочен към скоростта“, подчерта Близнаков.

Установени са около 900 случая на незаконни гонки, състезания и дрифтове на територията на страната от началото на миналата година: „Всички места, на които се събират такива лица, са ни известни, те са обект на наши проверки.”