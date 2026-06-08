Близо 900 случая на незаконни гонки са установени от началото на миналата година у нас

Контролът ни лежи на база анализи. Нито случаят в Дупница, нито случаят в София са на места с характерна висока пътнотранспортна аварийност. Това заяви пред БНТ главен инспектор Лъчезар Близнаков от "Пътна полиция".
За катастрофата в София той разясни: „И двамата водачи са проверявани доста пъти. Не са се движили незабелязвано – и в района, и на други места са проверявани. Имат дребни нарушения – превишена скорост в неголеми стойности, неизрядни документи, неизрядни МПС.“
По думите му тези свидетелства са валидни, но не бива да се съмняваме обаче, че това ще бъде обект на по-дълбоко разследване.
Разкри, 'че преди години масово се използваха неистински книжки от чужбина, но сега може на място да се проверят тяхната истинност и валидност."
„По пътя трябва да спазваме определени правила. Движението с несъобразена скорост винаги е била проблем, виждате до какво води това. Затова контролът е толкова силно насочен към скоростта“, подчерта Близнаков.
Установени са около 900 случая на незаконни гонки, състезания и дрифтове на територията на страната от началото на миналата година: „Всички места, на които се събират такива лица, са ни известни, те са обект на наши проверки.”
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #3, #5
08:38 08.06.2026
2 честен ционист
08:40 08.06.2026
3 честен ционист
До коментар #1 от "Пич":Еми скоро ще те накарат да си куиш и инсталираш алкозамок в таратайката, за собствена сметка.
08:42 08.06.2026
4 Перо
Коментиран от #6
08:45 08.06.2026
5 Гост
До коментар #1 от "Пич":Нищо, само констатират ... искат още пари... за да взимат подкупи и пак да не правят нищо... те затова са дебели...
Коментиран от #11
08:45 08.06.2026
6 Гост
До коментар #4 от "Перо":Ко прайм ся?? я дай 20 евро
08:46 08.06.2026
7 Набедиха циганите
Прави обратен завой без да даде предимство!
Няма как по това разбито шосе да се кара с 150 км/ч
Коментиран от #9, #16, #34
08:46 08.06.2026
8 Хм...
За актове няма да питам тъмнозелените не се впечатляват от такива неща.
08:47 08.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Абе
08:50 08.06.2026
11 Пич
До коментар #5 от "Гост":Знаеш ли какво?! Вече започвам да си мисля, че МВР и другите държавни институции не са толкова виновни! Мафията е толкова всеобхватна, и толкова във всички сфери, че някой им заповядва да не работят!!! Защото това би нарушило пътя на страховити парични потоци!!! Или - прилича на българският футбол. Дават се едни големи заплати, само за да паднат и да загубят, когато трябва!!!
Коментиран от #14
08:51 08.06.2026
12 ами щом няма катаджиици
08:51 08.06.2026
13 Иван
08:52 08.06.2026
14 Гост
До коментар #11 от "Пич":Те трябва да спазват закона, без значение кой им заповядва, това не е оправдание...
Коментиран от #19
08:57 08.06.2026
15 Истината
09:00 08.06.2026
16 🇧🇬 Можете да бъдете блокиран‼️
До коментар #7 от "Набедиха циганите":Ти освен тротинетка друго карАл ли си🤔❓
При скорост над 120-150 км/ч , двете камикадзета са били на над 200 метра и
ВЪОБЩЕ НЕ СА БИЛИ В ОБЗОРА на шофьора на автобуса, нито те са виждали рейса от автомобилите си❗
09:02 08.06.2026
17 Любител КАТаджия
09:03 08.06.2026
18 12345
Това изказване на хора от пътна полиция ли е или от Статистическия институт. Щом са проверявани и нищо не е направено, а масетата са извастни - деббелаците са съотговорни за престъпленията.
09:05 08.06.2026
19 Пич
До коментар #14 от "Гост":Прав си, но.......глей ся.....!!! Те си спазват закона, но например, за да започна разследване срещу тебе, някой трябва да издаде заповед, но не устна, това да бъде направено! Другият вариант е, на късмет да хванат някой около тебе, и да започнат разследване за да те хванат. Ама тогава някой издава заповед за закриване на делото, щото доказателствата не били достатъчни!!! И това спазването на закона е, МВР да изпълнява такива заповеи!!! Схващаш ли как са си създали и написали законите...?!
09:06 08.06.2026
20 Реалист
09:07 08.06.2026
21 ОБЕКТИВНИЯ
09:13 08.06.2026
22 Иван
Коментиран от #25
09:14 08.06.2026
23 Пасков
09:14 08.06.2026
24 Моряка
09:17 08.06.2026
25 Ми ти като знаеш
До коментар #22 от "Иван":Кажи кой е знака.
09:30 08.06.2026
26 Гонките са много повече
09:34 08.06.2026
27 Има ли прерогатив
Коментиран от #29
09:37 08.06.2026
28 оня с коня
Коментиран от #32
09:42 08.06.2026
29 Още се
До коментар #27 от "Има ли прерогатив":Анализират
09:45 08.06.2026
30 Артилерист
09:47 08.06.2026
31 "държавата" не може да надделее дрифта
09:57 08.06.2026
32 Бат Бойко ще ни направи и дрифтпистите
До коментар #28 от "оня с коня":оня с коня
00ОТГОВОР
Толкова ли са безмозъчни Сегашните Управници да осъзнаят че Няма да има има незаконни Гонки ако ги озаконят?Е затва гласувам плътно за бат Бойко
09:59 08.06.2026
33 обясниха . 10 процента шофери са
10:00 08.06.2026
34 ти циганин ли си
До коментар #7 от "Набедиха циганите":Набедиха циганите
111ОТГОВОР
Шофьора на автобуса е виновен!
10:00 08.06.2026