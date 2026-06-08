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Близо 900 случая на незаконни гонки са установени от началото на миналата година у нас

Близо 900 случая на незаконни гонки са установени от началото на миналата година у нас

8 Юни, 2026 08:36 1 015 34

  • гонки-
  • скорост

Преди години масово се използвали неистински книжки от чужбина, но сега може на място да се проверят тяхната истинност и валидност

Близо 900 случая на незаконни гонки са установени от началото на миналата година у нас - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Контролът ни лежи на база анализи. Нито случаят в Дупница, нито случаят в София са на места с характерна висока пътнотранспортна аварийност. Това заяви пред БНТ главен инспектор Лъчезар Близнаков от "Пътна полиция".

За катастрофата в София той разясни: „И двамата водачи са проверявани доста пъти. Не са се движили незабелязвано – и в района, и на други места са проверявани. Имат дребни нарушения – превишена скорост в неголеми стойности, неизрядни документи, неизрядни МПС.“

По думите му тези свидетелства са валидни, но не бива да се съмняваме обаче, че това ще бъде обект на по-дълбоко разследване.

Разкри, 'че преди години масово се използваха неистински книжки от чужбина, но сега може на място да се проверят тяхната истинност и валидност."

„По пътя трябва да спазваме определени правила. Движението с несъобразена скорост винаги е била проблем, виждате до какво води това. Затова контролът е толкова силно насочен към скоростта“, подчерта Близнаков.

Установени са около 900 случая на незаконни гонки, състезания и дрифтове на територията на страната от началото на миналата година: „Всички места, на които се събират такива лица, са ни известни, те са обект на наши проверки.”


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    33 1 Отговор
    Не ме интересува дебелите мързеливци какво са установили !!! Интересува ме, какво са направили !!!

    Коментиран от #3, #5

    08:38 08.06.2026

  • 2 честен ционист

    3 0 Отговор
    Румен да праща пацаните да се състезават с теснолинейката към Кардам

    08:40 08.06.2026

  • 3 честен ционист

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Еми скоро ще те накарат да си куиш и инсталираш алкозамок в таратайката, за собствена сметка.

    08:42 08.06.2026

  • 4 Перо

    17 0 Отговор
    Сложиха камери на полицаите и въведоха някакви административни промени и КАТаджийте изчезнаха от пътищата, станаха на повикване!

    Коментиран от #6

    08:45 08.06.2026

  • 5 Гост

    18 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Нищо, само констатират ... искат още пари... за да взимат подкупи и пак да не правят нищо... те затова са дебели...

    Коментиран от #11

    08:45 08.06.2026

  • 6 Гост

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "Перо":

    Ко прайм ся?? я дай 20 евро

    08:46 08.06.2026

  • 7 Набедиха циганите

    1 18 Отговор
    Шофьора на автобуса е виновен!
    Прави обратен завой без да даде предимство!
    Няма как по това разбито шосе да се кара с 150 км/ч

    Коментиран от #9, #16, #34

    08:46 08.06.2026

  • 8 Хм...

    12 0 Отговор
    И колко се конфискуваните автомобили и отнетите книжки?
    За актове няма да питам тъмнозелените не се впечатляват от такива неща.

    08:47 08.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Абе

    0 1 Отговор
    мое ли да за.рад.вам мак.я ти.....

    08:50 08.06.2026

  • 11 Пич

    12 1 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Знаеш ли какво?! Вече започвам да си мисля, че МВР и другите държавни институции не са толкова виновни! Мафията е толкова всеобхватна, и толкова във всички сфери, че някой им заповядва да не работят!!! Защото това би нарушило пътя на страховити парични потоци!!! Или - прилича на българският футбол. Дават се едни големи заплати, само за да паднат и да загубят, когато трябва!!!

    Коментиран от #14

    08:51 08.06.2026

  • 12 ами щом няма катаджиици

    0 9 Отговор
    хората карат . ако се влачат ще ги ударят . рейса и той е нарушил скоростта . щом не е отбил в дясно за да минат . можеше да са полицаи или от охраната . пътя е на всички . има много шофьори на тирове и рейсове дето всеки ден нарушават . но кат стане птп тогава се анализира . помним гунди . с 90 и в камьона . с котков . същото е .

    08:51 08.06.2026

  • 13 Иван

    6 0 Отговор
    Проблема е в държавният колониалният тероризъм предизвикан от ЗДП с цел печалба и намаляване на населението

    08:52 08.06.2026

  • 14 Гост

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Пич":

    Те трябва да спазват закона, без значение кой им заповядва, това не е оправдание...

    Коментиран от #19

    08:57 08.06.2026

  • 15 Истината

    8 0 Отговор
    За убийство доживотен или смъртна и няма значение дали е Кирчо от Канада асан от Полша бойко от Чехия или караивана от карасинана

    09:00 08.06.2026

  • 16 🇧🇬 Можете да бъдете блокиран‼️

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "Набедиха циганите":

    Ти освен тротинетка друго карАл ли си🤔❓
    При скорост над 120-150 км/ч , двете камикадзета са били на над 200 метра и
    ВЪОБЩЕ НЕ СА БИЛИ В ОБЗОРА на шофьора на автобуса, нито те са виждали рейса от автомобилите си❗

    09:02 08.06.2026

  • 17 Любител КАТаджия

    8 0 Отговор
    Всяка нощ регистрирам по 50 гонки пред нас. РПУто е на 1 км, КАТ на 2 км.

    09:03 08.06.2026

  • 18 12345

    11 0 Отговор
    Установени са около 900 случая на незаконни гонки, състезания и дрифтове на територията на страната от началото на миналата година: „Всички места, на които се събират такива лица, са ни известни, те са обект на наши проверки.”

    Това изказване на хора от пътна полиция ли е или от Статистическия институт. Щом са проверявани и нищо не е направено, а масетата са извастни - деббелаците са съотговорни за престъпленията.

    09:05 08.06.2026

  • 19 Пич

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Гост":

    Прав си, но.......глей ся.....!!! Те си спазват закона, но например, за да започна разследване срещу тебе, някой трябва да издаде заповед, но не устна, това да бъде направено! Другият вариант е, на късмет да хванат някой около тебе, и да започнат разследване за да те хванат. Ама тогава някой издава заповед за закриване на делото, щото доказателствата не били достатъчни!!! И това спазването на закона е, МВР да изпълнява такива заповеи!!! Схващаш ли как са си създали и написали законите...?!

    09:06 08.06.2026

  • 20 Реалист

    10 0 Отговор
    Тоя палячо е чак нагъл да ни обяснява тези общи приказки! Камерети гонки НЕ ЛОВЯТ и всички го знаят! От такъв контрол пари почти не се изкарват и на КАТ не им пука, щом няма да се пълни черната каса! Що да не опъне триногага на булеварда и да стриже и без това обеднелите граждани, къде ще се занимава с гонки...елементарна логика, а ние ги търпим!

    09:07 08.06.2026

  • 21 ОБЕКТИВНИЯ

    6 0 Отговор
    А колко автомобила са КОНФИСКУВАНИ при участие в гонка???

    09:13 08.06.2026

  • 22 Иван

    3 1 Отговор
    Знаете ли от последните промени кой пътен знак отменя ограничението на скоростта ? Какви гнусни капани залагат еничарите . Да караш в постоянен стрес

    Коментиран от #25

    09:14 08.06.2026

  • 23 Пасков

    5 0 Отговор
    Просто и ясно!! В България български гражданин с чешка книжка да се проверява за образование!! Има начин!! Чехия може да си подскача колкото иска!

    09:14 08.06.2026

  • 24 Моряка

    5 0 Отговор
    Установили били.Знаели къде са.Проверили били.Само за такива оправдания тези дембели трябва да бъдат жестоко уволнени.Заедно със следствените и съдебни труженици,които опрощават потенциалните убийци.Народа иска строги наказания,а не констатации.Не е трудно да се проверят,кой и как им е издал свидетелства за правоспособност без минимален образователен ценз,а документите да се унищожат.Далите фалшиви шоф. книжки- на съд,като съучастници в престъпление.По принцип всички лилави шофьори от маалите трябва да се проверят.Това не е расизъм,а грижа за живота.

    09:17 08.06.2026

  • 25 Ми ти като знаеш

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Иван":

    Кажи кой е знака.

    09:30 08.06.2026

  • 26 Гонките са много повече

    2 0 Отговор
    Но се толерират от властниците по принцип и затова загиват хора има и тежко ранени.

    09:34 08.06.2026

  • 27 Има ли прерогатив

    2 0 Отговор
    За борба с гонките или само ги регистрират за статистиката.

    Коментиран от #29

    09:37 08.06.2026

  • 28 оня с коня

    0 1 Отговор
    Толкова ли са безмозъчни Сегашните Управници да осъзнаят че Няма да има има незаконни Гонки ако ги озаконят?Е затва гласувам плътно за бат Бойко и ще продължа да го правя,щото само той има Капацитета да оправи нещата!

    Коментиран от #32

    09:42 08.06.2026

  • 29 Още се

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Има ли прерогатив":

    Анализират

    09:45 08.06.2026

  • 30 Артилерист

    3 0 Отговор
    Пътната полиция определено не си върши работата. Сигурен съм, че там има много уредени некомпетентни свои хора, други склонни на корумпиране/подкупване, трети мързеливи, работещи на принципа "ден да мине, заплата да има" и тн. Но главният проблем е в обществото, което се заблуждава от пропагандата, че демокрацията е слободия, а спазване на правилата е комунистически остатък и диктат. Не малък дял има и опростачването. Хора с ограничен културен и възпитателен кръгозор, качили се на мощни коли, откровено демонстрират превъзходство, бабаитлък и всепозволеност. Такива индивиди не се поправят с наказания. Те трябва да се подлагат на продължително убеждение и трудово-изправителна терапия. Но изкореняването на простащината трябва да започне от политиците, властниците, медиите, училището, представителите на органите на реда...

    09:47 08.06.2026

  • 31 "държавата" не може да надделее дрифта

    2 0 Отговор
    Установени са около 900 случая на незаконни гонки, състезания и дрифтове на територията на страната от началото на миналата година: „Всички места, на които се събират такива лица, са ни известни, те са обект на наши проверки.”

    09:57 08.06.2026

  • 32 Бат Бойко ще ни направи и дрифтпистите

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "оня с коня":

    оня с коня
    00ОТГОВОР
    Толкова ли са безмозъчни Сегашните Управници да осъзнаят че Няма да има има незаконни Гонки ако ги озаконят?Е затва гласувам плътно за бат Бойко

    09:59 08.06.2026

  • 33 обясниха . 10 процента шофери са

    0 0 Отговор
    рецидивисти . 3 милиона коли, 200 000 тира, 70 000 рейса . глобите са от 10 км нарушение нагоре . след като са глобили нарушилите значи е добре . браво . та ако има 200 дето са за гонки и дрифтене . те за 2 г са нарушили 4-5 пъти и общо 900 гонки . забраниха колите които не са държавни да са в кордон . няма група за пътуване, няма охрана с 5 автомобила, няма гонкаджисти . значи 2 автомобила се следват . ето ти нарушение . а защо не са се забили и двата в рейса а само 1 . странно . има нещо невярно .

    10:00 08.06.2026

  • 34 ти циганин ли си

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Набедиха циганите":

    Набедиха циганите
    111ОТГОВОР
    Шофьора на автобуса е виновен!

    10:00 08.06.2026

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