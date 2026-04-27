Mansory посегна и на „китайския Rolls-Royce”

По време на Автомобилното изложение в Пекин станахме свидетели на раждането на нов титан в сегмента на ултралуксозните автомобили, след като тунинг компанията Mansory представи най-новия си проект: Zeekr 9X by Mansory. Наречен от посетителите на изложението „China-Cullinan“, този радикален тунинг превръща 5,24-метровия флагман на премиум електрическата марка на Geely и му придава екстравертната промяна, типична за елитните гаражи в Гудууд и Щутгарт. Проектът бележи стратегически поврат за Mansory, тъй като компанията се ориентира към бързо разрастващия се китайски пазар на луксозни електромобили и хибриди.

Най-важната модификация е структурен шедьовър, който Mansory нарича „Новият достъп до лукса“. Тунинг ателието напълно е преработило шасито на автомобила, за да побере вратите с панти отзад, характерна черта на Rolls-Royce Cullinan. Този процес изисква преместване на пантите на вратите от B-колоната към C-колоната и изцяло препозициониране на дръжките на вратите и електронните механизми за затваряне. Въпреки тези дълбоки структурни промени, Mansory е успяла да запази пълните фабрични оценки за безопасност и структурната цялост на Zeekr 9X, гарантирайки, че визуалната промяна не компрометира защитата на пътниците.

Новата силуетна линия се допълва от цялостен аеродинамичен пакет, изработен изцяло от карбон. В предната част 9X получава нов спойлер с интегрирани дневни светлини и изпъкнала емблема на Mansory. Профилът е разширен от нови арки с интегрирани отвори, които приютяват масивни 24-цолови FT.19 ковани леки джанти. Задната част е също толкова агресивна, с увеличен спойлер на покрива и карбонова престилка, която приютява централна спирачна светлина в стил F1 и специално изработена изпускателна система с четири интегрирани ауспуси.

Под капака Mansory е избрал да остави мощната хибридна задвижваща система на Zeekr в нейното фабрично състояние, имайки предвид зашеметяващата ѝ производителност. 9X развива системна мощност от 1 381 к.с. и 1 410 Нм въртящ момент, което позволява на този SUV да ускори от 0 до 100 км/ч за 3,1 секунди – време, което би засрамило дори някои суперколи. Докато максималната скорост остава електронно ограничена до 240 км/ч, добавянето на изпускателната система на Mansory придава по-добро измерение към хибридното преживяване, което липсва на стандартния модел.

Вътре, „First Edition“, представен в Пекин, се отличава с изработено по поръчка двуцветен кожен салон. Интериорът се отличава с осветени панели на вратите, които показват стилизирани контури на глобалните центрове за дизайн и инженеринг на Zeekr. За пътниците на задните седалки Mansory е заменил стандартната седалка с вентилирани индивидуални седалки и вграден хладилник.