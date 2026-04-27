Seat пенсионира първия си SUV след десетилетие на пазара. След като моделът утвърди SEAT като сериозен конкурент в сегмента на SUV-тата, производството на Ateca в завода в Квасини, Чехия, ще бъде прекратено на 30 април 2026 година. Това оттегляне бележи повратна точка за испанската марка, чието портфолио от SUV-ове се сви от три модела до само един за по-малко от две години. След прекратяването на производството на Tarraco през 2024-та, излизането на Ateca оставя по-малкия Arona като единствения оцелял кросоувър в каталога, който сега се доминира от Ibiza и León.

Решението за изтеглянето на Ateca произтича от комбинация от спадащи продажби и стратегическа промяна на Volkswagen Group. Въпреки слуховете през 2024 година за втори фейслифт, за да се запази конкурентоспособността на модела срещу агресивни китайски конкуренти, SEAT вместо това избра да изтегли автомобила от производство в полза на „консолидация на портфолиото“. Освободеният производствен капацитет в завода в Квасини – който Ateca споделяше със своя братовчед Skoda Karoq – ще бъде пренасочен за увеличаване на производството на Octavia и подготовка на линиите за следващото поколение Karoq, което ще пристигне през 2027 година.

Докато SEAT Ateca изчезва от производствената линия, духът му продължава под знамето на CUPRA, макар и в значително различна форма. CUPRA Terramar, която бе пусната на пазара миналата година, действа като духовен (макар и малко по-голям) наследник за тези, които търсят спортната динамика на Ateca. За лоялните към SEAT бъдещето на марката сега зависи от „Core Trio“ – Ibiza, Arona и León – като всички те са планирани да получат значителни технически и естетически обновления, за да поддържат актуалността на марката до обещания преход към електрификация за „достъпна мобилност“ през 2028 година.