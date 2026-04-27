Новини
Авто »
Seat пенсионира първия си SUV

27 Април, 2026 15:46 535 1

Ateca напуска поточната линия в края на този месец

Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Seat пенсионира първия си SUV след десетилетие на пазара. След като моделът утвърди SEAT като сериозен конкурент в сегмента на SUV-тата, производството на Ateca в завода в Квасини, Чехия, ще бъде прекратено на 30 април 2026 година. Това оттегляне бележи повратна точка за испанската марка, чието портфолио от SUV-ове се сви от три модела до само един за по-малко от две години. След прекратяването на производството на Tarraco през 2024-та, излизането на Ateca оставя по-малкия Arona като единствения оцелял кросоувър в каталога, който сега се доминира от Ibiza и León.

Решението за изтеглянето на Ateca произтича от комбинация от спадащи продажби и стратегическа промяна на Volkswagen Group. Въпреки слуховете през 2024 година за втори фейслифт, за да се запази конкурентоспособността на модела срещу агресивни китайски конкуренти, SEAT вместо това избра да изтегли автомобила от производство в полза на „консолидация на портфолиото“. Освободеният производствен капацитет в завода в Квасини – който Ateca споделяше със своя братовчед Skoda Karoq – ще бъде пренасочен за увеличаване на производството на Octavia и подготовка на линиите за следващото поколение Karoq, което ще пристигне през 2027 година.

Докато SEAT Ateca изчезва от производствената линия, духът му продължава под знамето на CUPRA, макар и в значително различна форма. CUPRA Terramar, която бе пусната на пазара миналата година, действа като духовен (макар и малко по-голям) наследник за тези, които търсят спортната динамика на Ateca. За лоялните към SEAT бъдещето на марката сега зависи от „Core Trio“ – Ibiza, Arona и León – като всички те са планирани да получат значителни технически и естетически обновления, за да поддържат актуалността на марката до обещания преход към електрификация за „достъпна мобилност“ през 2028 година.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мустафа

    0 0 Отговор
    С 999 кубикови тревокосачки какво искате ?

    16:20 27.04.2026