Дебют за новия хотхеч на Cupra

9 Април, 2026 13:23 1 088 9

Raval ще се продава като електрическа алтернатива на Leon

Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Осем години след отделянето си като самостоятелна марка, CUPRA най-накрая навлиза в сегмента на компактните автомобили с официалния дебют на Raval. Докато първоначално марката се концентрираше върху по-големи модели от D-сегмента като Formentor и Tavascan, Raval представлява стратегически завой към популяризирането на високите динамични характеристики при електромобилите. По-рано днес бяха представени първите серийни екземпляри, показващи автомобил с дължина едва 4046 мм, който обаче успява да предложи по-голяма гъвкавост на интериора в сравнение с бензиновия SEAT Ibiza. Новият Raval предлага 430 литра багажно пространство – цифра, която всъщност надвишава обема на значително по-големия CUPRA Leоn.

Дизайнерският език на Raval е типично агресивен, с предна част тип „нос на акула“ и напълно активна система за затваряне на решетката. Предната част представя още и познат светлинен подпис и по-специално опционалните Matrix LED фарове и задна 3D светлинна лента, в която е интегрирано светещо лого на марката. За да оптимизира още повече пробега, автомобилът използва вградени осветени дръжки на вратите и разделен заден дифузьор, което му помага да постигне най-ниския коефициент на съпротивление от всички модели в настоящата гама на CUPRA. Под капака Raval е първият модел, който използва платформата MEB Plus на Volkswagen Group, специално настроена за маневреност при предно задвижване.

Вътре в кокпита. таблото е доминирано от 12,9-инчов инфоразвлекателен екран на базата на Android и 10,25-инчов цифров кокпит, но CUPRA е взела предвид обратната връзка, като е запазила физически бутони на мултифункционалния волан за режимите на шофиране. Стандартните спортни седалки или опционалните 3D-плетени седалки CUPBucket осигуряват страничната опора, необходима за автомобил с шаси, което е с 15 мм по-ниско от това на конкурентите. За тези, на които липсва инстинктивният звук на вътрешното горене, режимите на шофиране Performance и CUPRA използват специализирана аудио система, за да симулират механичния звук на двигателя в кабината.

Гамата от задвижващи агрегати е разделена на две различни нива на батерии и мощност, за да отговори на различни градски нужди. Моделите от входния клас Raval и Raval Plus използват 37 kWh литиево-ферофосфатна батерия, съчетана с двигатели с мощност 116 к.с. (85 kW) или 135 к.с. (100 kW), и осигуряват пробег от приблизително 300 км. За шофьорите, търсещи по-голяма издръжливост и производителност, версиите Dynamic и Endurance разполагат с 52 kWh батерия и 211 к.с. (155 kW) мотор, което увеличава пробега до 450 км. В горния край на гамата вариантите VZ и VZ Extreme развиват 226 к.с. (166 кВт) и 290 Нм въртящ момент, което позволява ускорение от 0 до 100 км/ч за 6,9 секунди. Тези модели от по-висок клас се възползват и от възможности за бързо зареждане с мощност 130 кВт, което позволява зареждане от 10 до 80% за около 24 минути.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Спри марихуаната

    2 0 Отговор
    Тази грозна табуретка ли е хот хеч? Хот хеч на пазара са само Corolla GR, Golf GTI, Golf R, Honda Type R

    Коментиран от #3, #4, #5

    14:15 09.04.2026

  • 3 демократ

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Спри марихуаната":

    Забравяш Меган и Фокус РС

    Коментиран от #8

    14:26 09.04.2026

  • 4 Варна 3

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Спри марихуаната":

    Забравяте Фабия RS, Фиеста RS

    Коментиран от #7

    15:40 09.04.2026

  • 5 Диктор

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Спри марихуаната":

    Но и Клио V6 не сте споменали.

    Коментиран от #9

    15:41 09.04.2026

  • 6 Амиии

    1 1 Отговор
    Електрокар не е интересно😕

    15:48 09.04.2026

  • 7 демократ

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Варна 3":

    Фабя не дтава умрел кон е.

    16:03 09.04.2026

  • 8 Лектор

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "демократ":

    Тях ги спряха от производство.

    16:55 09.04.2026

  • 9 Шпикер

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Диктор":

    Това не се произвежда

    16:56 09.04.2026