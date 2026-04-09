Дебют за новия хотхеч на Cupra

Осем години след отделянето си като самостоятелна марка, CUPRA най-накрая навлиза в сегмента на компактните автомобили с официалния дебют на Raval. Докато първоначално марката се концентрираше върху по-големи модели от D-сегмента като Formentor и Tavascan, Raval представлява стратегически завой към популяризирането на високите динамични характеристики при електромобилите. По-рано днес бяха представени първите серийни екземпляри, показващи автомобил с дължина едва 4046 мм, който обаче успява да предложи по-голяма гъвкавост на интериора в сравнение с бензиновия SEAT Ibiza. Новият Raval предлага 430 литра багажно пространство – цифра, която всъщност надвишава обема на значително по-големия CUPRA Leоn.

Дизайнерският език на Raval е типично агресивен, с предна част тип „нос на акула“ и напълно активна система за затваряне на решетката. Предната част представя още и познат светлинен подпис и по-специално опционалните Matrix LED фарове и задна 3D светлинна лента, в която е интегрирано светещо лого на марката. За да оптимизира още повече пробега, автомобилът използва вградени осветени дръжки на вратите и разделен заден дифузьор, което му помага да постигне най-ниския коефициент на съпротивление от всички модели в настоящата гама на CUPRA. Под капака Raval е първият модел, който използва платформата MEB Plus на Volkswagen Group, специално настроена за маневреност при предно задвижване.

Вътре в кокпита. таблото е доминирано от 12,9-инчов инфоразвлекателен екран на базата на Android и 10,25-инчов цифров кокпит, но CUPRA е взела предвид обратната връзка, като е запазила физически бутони на мултифункционалния волан за режимите на шофиране. Стандартните спортни седалки или опционалните 3D-плетени седалки CUPBucket осигуряват страничната опора, необходима за автомобил с шаси, което е с 15 мм по-ниско от това на конкурентите. За тези, на които липсва инстинктивният звук на вътрешното горене, режимите на шофиране Performance и CUPRA използват специализирана аудио система, за да симулират механичния звук на двигателя в кабината.

Гамата от задвижващи агрегати е разделена на две различни нива на батерии и мощност, за да отговори на различни градски нужди. Моделите от входния клас Raval и Raval Plus използват 37 kWh литиево-ферофосфатна батерия, съчетана с двигатели с мощност 116 к.с. (85 kW) или 135 к.с. (100 kW), и осигуряват пробег от приблизително 300 км. За шофьорите, търсещи по-голяма издръжливост и производителност, версиите Dynamic и Endurance разполагат с 52 kWh батерия и 211 к.с. (155 kW) мотор, което увеличава пробега до 450 км. В горния край на гамата вариантите VZ и VZ Extreme развиват 226 к.с. (166 кВт) и 290 Нм въртящ момент, което позволява ускорение от 0 до 100 км/ч за 6,9 секунди. Тези модели от по-висок клас се възползват и от възможности за бързо зареждане с мощност 130 кВт, което позволява зареждане от 10 до 80% за около 24 минути.