Новото M5 вече се предлага с мощност от 1000 конски сили

4 Май, 2026 15:22 486 2

G-Power показа модифицирана версия на емблематичния седан

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Докато BMW M5 е способен автомобил още от завода, както знаем, конските сили никога не са достатъчни, особено когато става въпрос за седан от ранга на M5. Именно в такива случаи, когато стандартната му мощност от 725 конски сили и 1000 Нм въртящ момент се окажат малко, германската тунинг компания G-Power предлага най-новото си творение – G5M Bi-Turbo, което извежда четиривратия представителен седан в територия, която преди това беше запазена изключително за хиперколите.

За да постигне огромния скок в производителността, инженерният екип на G-Power отива далеч отвъд простото препрограмиране на софтуера. Цялостният пакет за хардуерно подобрение включва нова генерация, която запазва катализаторите, новоразработена високопроизводителна изпускателна система Deeptone, подобрени интеркулери и система за всмукване от въглеродни влакна на Eventuri. Тези модификации позволяват на V8 двигателя да диша по-свободно при тежки натоварвания, като намаляват обратното налягане на изпускателната система и подобряват общата термична ефективност, което е от съществено значение за поддържане на стабилността и производителността, когато мощността е изтласкана до предела.

Резултатната синергия между обновения софтуер и хардуер произвежда удивителните 1000 конски сили и 1200 Nm въртящ момент, което доближава показателите на автомобила до само една конска сила по-малко от оригиналния Bugatti Veyron. За собственици, които може би не желаят да стигнат веднага до максималната спецификация, G-Power е проектирала силно модулна схема за ъпгрейд. Купувачите могат да изберат софтуерна настройка от ниско ниво, генерираща 838 конски сили, да преминат към 888 конски сили с добавянето на спортен ауспух или да достигнат 937 конски сили чрез монтиране на цялостна генерация.

Въпреки че тунерът все още не е публикувал официални данни за телеметрията на производителността, стандартният M5 вече ускорява от 0 до 100 км/ч за 3,5 секунди, което предполага, че версията с пълната мощност от 1000 конски сили ще осигурява още по-зашеметяващо ускорение при превключване на предавките. Пълният тунинг пакет струва 31 297 евро, без да се включват допълнителните екстри като карбоновия интейк на Eventuri, и е наличен както за традиционния седан, така и за нововъведените каросерии Touring.


  • 1 Езък

    1 1 Отговор
    Карам БМВтройка на 21 години и много се троши.Не са хубави коли тия.

    Коментиран от #2

    15:27 04.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.