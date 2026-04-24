Mercedes представи удължения GLC, за да се бори с iX3 L

Mercedes-Benz следва утвърдената стратегия за премиум сегмента в Китай, като разширява познатата си гама, за да отговори на много специфично пазарно търсене. На Автомобилното изложение в Пекин марката представи GLC L EV – електрически SUV с дълго междуосие, проектиран да се конкурира директно с новоизлезлия BMW iX3 LWB. Като дава приоритет на лукса на задните седалки и уникалната конфигурация с шест места, Mercedes позиционира този модел, предназначен изключително за китайския пазар, като по-гъвкава алтернатива на стандартния си глобален електрически кросоувър.

Физическият размер на GLC L EV е с обща дължина от 4950 мм и междуосие, удължено до 3027 мм. Това представлява увеличение със 105 мм на общата дължина в сравнение с международния модел, като 55 мм от това удължение са специално предназначени за пространство за краката между осите. Визуално увеличената дължина е най-осезаема в удължените задни врати. Въпреки увеличените размери, SUV-ът запазва най-новия електрически дизайн на марката, включващ осветена решетка „Star Pattern“ и огромен 39,1-инчов MBUX Hyperscreen, който доминира в таблото.

Истинската отличителна черта за китайския пазар се крие в архитектурата на салона. За разлика от петместната глобална версия, GLC L EV предлага шестместна конфигурация 2+2+2, което го прави единствения вариант от настоящото поколение GLC, предлагащ три реда седалки. Вторият ред е оборудван с индивидуални капитански седалки с функции за отопление, вентилация и масаж, които ефективно имитират усещането за луксозен салон, типично за SUV-ове от по-висок сегмент като EQS.

За да се осигури този допълнителен ред, като същевременно се запази височината на пода, Mercedes използва по-малък акумулаторен пакет от 85,5 kWh в сравнение с 94 kWh, който се използва в Европа, въпреки че все пак постига пробег по CLTC от 703 км.

Под удължената каросерия GLC L EV заимства много от флагманските компоненти на Mercedes-Benz. Той се движи върху удължена версия на платформата MB.EA и може да бъде оборудван с пакета „Agility & Comfort“, който въвежда хардуера на S-Class в сегмента на средноразмерните автомобили. Това включва въздушното окачване Airmatic и задното управление, осигуряващи маневреността на много по-малък автомобил в тесни градски условия. Задвижването се осигурява от система с два мотора, развиваща 416 к.с. (310 кВт) и 800 Нм въртящ момент, леко понижена спрямо глобалната версия „400“, за да се оптимизира ефективността за специфичния китайски химичен състав на батерията.

Макар GLC L EV да се предлага само на китайския пазар, неговата 800-волтова архитектура и възможността за ултрабързо зареждане – добавяне на 260 км пробег само за 10 минути – поставят високи технически стандарти за сегмента. Mercedes потвърди, че производството ще се осъществява на местно ниво чрез съвместното предприятие Beijing Benz, като доставките се очаква да започнат през четвъртото тримесечие на 2026 година.