Lexus представи най-луксозния си кросоувър с фалшив V10 звук

7 Май, 2026 13:07 966 1

TZ разполага с три реда седалки

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Lexus ускорява програмата си за електрификация с официалното представяне на TZ – луксозен SUV с три реда седалки, проектиран специално за превоз на голям брой пътници без вредни емисии. Макар моделът да споделя основната си TNGA платформа с електрическата Toyota Highlander, по-луксозната спецификация подчертава ролята му на премиум флагман, като използва уникални каросерийни панели и удължено междуосие от 3050 мм, за да създаде просторен интериор от типа „Driving Lounge“. С обща дължина от 5100 мм и ширина от 1990 мм, TZ съответства на размерите на традиционния LX, но е значително по-нисък – 1705 мм, за да се оптимизира аеродинамичната ефективност.

Европейският силов агрегат е фокусиран върху най-високата конфигурация на задвижването DIRECT4 с четири колела, която използва два електрически мотора – по един на всяка ос – осигуряващи комбинирана мощност на системата от 300 kW (408 к.с.). Това позволява на SUV-то с тегло 2 630 кг да ускори от 0 до 100 км/ч за 5,4 секунди. Новият TZ ще се предлага предимно с възможност за избор между 76.96 кВтч или 95,82 кВтч батерия, като целта е WLTP-сертифициран пробег до 530 километра, когато автомобилът е оборудван със стандартните 20-цолови аеродинамични джанти. За да се подобри маневреността, опционалната система Dynamic Rear Steering може да завърта задните колела до 4 градуса, което ефективно намалява радиуса на завиване до 5,2 метра.

В интериора TZ дава приоритет на изцяло персонализирано луксозно преживяване, което се различава значително от това на неговия събрат от Toyota. Салонът е с повърхности от кован бамбук и облицовки от рециклиран алуминий, което отразява преориентирането на марката към устойчиво производство. Сред високотехнологичните акценти са 14-инчов сензорен екран и аудио система Mark Levinson с 21 високоговорителя. За тези, които изпитват носталгия по механичната душа на традиционния двигател, TZ предлага „по заявка“ цифров звуков фон, който имитира легендарния рев на V10 двигателя на Lexus LFA. Комфортът е допълнително повишен от електрически регулируеми седалки и вентилация за първите два реда, докато най-дългият в света плъзгащ се панорамен покрив осигурява просторна атмосфера за всички пътници.

Зарядната инфраструктура се управлява чрез разположени един до друг AC и DC портове, което позволява презареждане от 10% до 80% за приблизително 35 минути при свързване към 150 kW DC станция за бързо зареждане. Пускането на пазара за е насрочено за началото на 2027 година, като пълните цени и окончателните списъци с оборудване за местния пазар се очаква да бъдат потвърдени по-близо до официалните дати за доставка.


  • 1 Антон

    3 0 Отговор
    Поредния провал на лвксус - рециклиран алуминии и фалшив звук. Очевидно хората искат ве 10 за да правят тези фалшифилации.
    Фалшив звук, измислен пробег, рециклирани материали, подобие на кола. Продължавайте да правите подобни недоразуменяи и ше виете защо няма продажби.
    Вече спряхте от производство ЛС , скоро ще спрете и да съществувате ако продължавате така.

    13:56 07.05.2026