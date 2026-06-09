Китай подготвя сериозни ограничения за електрическите превозни средства

Властите в Китай, които доскоро наливаха милиарди в бурното развитие на plug-in хибридите и чистите електромобили, сега бият тревога заради две изключително притеснителни тенденции. Става дума за главоломното нарастване на теглото на модерните возила и за навлизането на интериорни дизайнерски капризи, които буквално компрометират пасивната безопасност при тежки катастрофи.

Статистиката на Министерството на промишлеността и информационните технологии на Китайската народна република е меко казано стряскаща. Ако през недалечната 2012 година средната маса на едно ново китайско возило е била съвсем разумните 1312 килограма, то в края на 2024 година тази цифра е набъбнала до 1704 килограма. О, да, правилно прочетохте – колите са натежали средно с близо 400 кила за малко над десетилетие, като лъвският пай от това „затлъстяване“ се е случил през последните четири години.

Причините за този феномен не са никаква тайна. Потребителският глад за огромни SUV модели и луксозни миниванове, натъпкани с хладилници, киносалони и разтегателни фотьойли, се засича с чисто техническите изисквания на електрическата ера. Една сериозна тягова батерия с капацитет от 100 кВтч тежи между половин тон и 600 килограма, а при моделите, гонещи рекорден пробег, теглото на енергийния пакет може да закове абсурдните 800 кила. Това обаче води след себе си жестоки икономически и физични последствия – тежката кола изисква повече суровини, износва гумите и асфалта за нула време и повишава спирачния път с 5% при едва десет на сто увеличение на теглото. Обратното също е вярно: ако инженерите успеят да свалят 100 кг от конструкцията, разходът на енергия пада с цели 7,5 на сто.

За да сложи край на тази порочна практика, Пекин вече задейства тежката регулаторна артилерия чрез въвеждането на безмилостни стандарти за енергийна ефективност. Така например, машините с тегло над 2,7 тона са длъжни да харчат под 19,1 кВтч на 100 км по местния цикъл CLTC, за да могат изобщо да се класират за апетитните държавни данъчни облекчения. Това е ясен сигнал към производителите, че ерата на безцелното уедряване на батериите е приключила. Бъдещето принадлежи на свръхолекотените композитни материали, по-ефективната архитектура и батерийните клетки с висока енергийна плътност.

Под лупата на инспекторите попада и един много модерен, но изключително коварен елемент от обзавеждането – така наречените кресла с „нулева гравитация“. Въпросните седалки позволяват на пътниците да се разположат в полулегнало положение, превръщайки купето в салон за релакс. Проблемът е, че конвенционалните предпазни колани и въздушни възглавници са проектирани и тествани единствено за стандартна, изправена позиция на тялото. Когато човек е легнал, при челен сблъсък той просто се изплъзва под колана, което води до фатални вътрешни разкъсвания и счупвания. Поради тази причина властите стартираха обществено обсъждане за спешна промяна на изискванията за пасивна безопасност в интериора.

Тези драстични стъпки са част от една много по-мащабна кампания на Китай срещу недомислените технологични увлечения. Под ножа на регулаторите вече паднаха скритите дръжки на вратите, които засядат при инцидент, както и гигантските тъчскрийн екрани, отвличащи вниманието от пътя. Успоредно с това се затяга докрай и контролът над жизнения цикъл на батериите, включително тяхното безопасно разглобяване и рециклиране след края на експлоатацията им. Явно е, че златната треска на пазара за електромобили приключи, а на нейно място идва ерата на строгия разум, където сигурността и ефективността стоят по-високо от евтините пазарни трикове.