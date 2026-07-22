Какво представляват симулираните предавки в новите електромобили

Електрическите автомобили отдавна доказаха превъзходството си по отношение на мигновения въртящ момент и бруталното линейно ускорение. За много ентусиасти и пистови пилоти обаче безшумната и непрекъсната мощност остави сериозна празнина – липсата на тактилна обратна връзка и акустични ориентири за скоростта и натоварването на мотора. В отговор на този казус автомобилните инженери започнаха да внедряват неочаквана технология: виртуални предавателни кутии и симулирани смени на предавките.

Пионер в реализирането на тази концепция на високо ниво е спортният Hyundai IONIQ 5 N, чиято система N e-Shift пресъздава усещането за работа с 8-степенна трансмисия с двоен съединител, без в превозното средство да има физическа предавателна кутия. Чрез прецизен електронен контрол на въртящия момент на двата електродвигателя, софтуерът изкуствено прекъсва тягата за милисекунди при всяка смяна през перата на волана, имитирайки характерното механично тласкане при превключване на предавките.

За да бъде илюзията пълна, дигиталната система работи в пълна синхронизация с озвучителния комплекс N Active Sound+. Дигиталният контролен панел показва виртуални обороти на двигателя, а озвучаването възпроизвежда прекъсвача при достигнат лимит, както и характерните гърмежи от изпускателната система при преминаване на по-ниска предавка. Това позволява на пилота да преценява кога да влезе в даден завой по слух и ритъм, вместо постоянно да следи скоростомера на таблото.

Макар че активирането на симулираните предавки прави автомобила с няколко десети от секундата по-бавен в сравнение с директното електрическо разгръщане на пълната мощност от 650 конски сили, субективното усещане за контрол и воланна динамика се увеличава значително. Инженерите установяват, че при шофиране на писта мозъкът на водача реагира много по-естествено, когато разполага с познатите акустични и физически маркери за предавките.

Тенденцията бързо привлича вниманието и на други водещи производители в спортния сегмент, които разработват свои аналогични решения за бъдещите си електрически модификации. Въвеждането на виртуални предавки показва ясно, че в ерата на пълна дигитализация и електрификация суровите технически характеристики вече не са единственият приоритет – емоционалната връзка между човека и машината остава ключов фактор за успеха на всеки спортен модел.