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Какво представляват симулираните предавки в новите електромобили

Какво представляват симулираните предавки в новите електромобили

22 Юли, 2026 12:45 769 5

  • симулирани предавки-
  • електромобили

Иновативните софтуерни системи пресъздават смукателния ритъм и сменянето на предавките при бензиновите двигатели, за да върнат емоцията зад волана

Какво представляват симулираните предавки в новите електромобили - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Електрическите автомобили отдавна доказаха превъзходството си по отношение на мигновения въртящ момент и бруталното линейно ускорение. За много ентусиасти и пистови пилоти обаче безшумната и непрекъсната мощност остави сериозна празнина – липсата на тактилна обратна връзка и акустични ориентири за скоростта и натоварването на мотора. В отговор на този казус автомобилните инженери започнаха да внедряват неочаквана технология: виртуални предавателни кутии и симулирани смени на предавките.

Пионер в реализирането на тази концепция на високо ниво е спортният Hyundai IONIQ 5 N, чиято система N e-Shift пресъздава усещането за работа с 8-степенна трансмисия с двоен съединител, без в превозното средство да има физическа предавателна кутия. Чрез прецизен електронен контрол на въртящия момент на двата електродвигателя, софтуерът изкуствено прекъсва тягата за милисекунди при всяка смяна през перата на волана, имитирайки характерното механично тласкане при превключване на предавките.

За да бъде илюзията пълна, дигиталната система работи в пълна синхронизация с озвучителния комплекс N Active Sound+. Дигиталният контролен панел показва виртуални обороти на двигателя, а озвучаването възпроизвежда прекъсвача при достигнат лимит, както и характерните гърмежи от изпускателната система при преминаване на по-ниска предавка. Това позволява на пилота да преценява кога да влезе в даден завой по слух и ритъм, вместо постоянно да следи скоростомера на таблото.

Макар че активирането на симулираните предавки прави автомобила с няколко десети от секундата по-бавен в сравнение с директното електрическо разгръщане на пълната мощност от 650 конски сили, субективното усещане за контрол и воланна динамика се увеличава значително. Инженерите установяват, че при шофиране на писта мозъкът на водача реагира много по-естествено, когато разполага с познатите акустични и физически маркери за предавките.

Тенденцията бързо привлича вниманието и на други водещи производители в спортния сегмент, които разработват свои аналогични решения за бъдещите си електрически модификации. Въвеждането на виртуални предавки показва ясно, че в ерата на пълна дигитализация и електрификация суровите технически характеристики вече не са единственият приоритет – емоционалната връзка между човека и машината остава ключов фактор за успеха на всеки спортен модел.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    6 2 Отговор
    Като заклет фен на ръчните скорости мога да кажа само - какво е това безумие? Че и шум решили да добавят.

    12:51 22.07.2026

  • 2 То туй хубаво

    3 0 Отговор
    Ама да им сложат и генератор на шум, понеже не знаеш кога идва да те прасне. Този звук би трябвало да се чува и отвън.

    Коментиран от #3

    12:52 22.07.2026

  • 3 6135

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "То туй хубаво":

    На ниска скорост характерното жужене на електромобила се чува достатъчно добре.
    На висока скорост шумът от гумите вече е достатъчно предупреждение.

    13:09 22.07.2026

  • 4 Хйхййх

    1 1 Отговор
    Като чуя или видя нещо, което е "имитация на ..." и ми остава ясно, че въпросното нещо е за бедни хора с болна амбиция да изглеждат нещо повече, от това, което са.

    Плочки, които са имитация на камък или тухла, паркет, който имитира дърво, пластмасови лайстни в купето, които имитират дърво, алуминий или карбон, и т.н., и т.н. Интересно кого точно се опитваш да заблудиш, че нямаш пари за "автентично" нещо си. Вероятно другите кухари като теб самия, с които си се обградил.

    Чай, че се отплеснах в старчески философствания. Както и да е, дай сега да видим коя Златка с кой футболист спи тия дни.

    13:19 22.07.2026

  • 5 И къде е проблемът?

    0 0 Отговор
    Качваш се в колата, от скука заспиваш и автопилотът поема управлението, като остава само да монтират в колата една топлийка, като стигне до крайната дестинация да те убоде по задника за да те събуди и а те уведоми, че си пристигнал.

    13:23 22.07.2026