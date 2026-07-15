Свещената емблема остава непокътната. Електрическото BMW M3 няма да бъде осквернено с буквата „i“

В ерата на масовата електрификация традиционните автомобилни производители често изпадат в криза на идентичността, опитвайки се да балансират между богатото си минало и неизбежното дигитално бъдеще. Една от най-обсъжданите теми в спортните среди през последните месеци бе как точно ще се казва първият изцяло електрически баварски спортист от Мюнхен. Слуховете за означението iM3 буквално заляха интернет пространството, предизвиквайки вълна от недоволство сред пуристите. Баварският гигант обаче реши да пресече тези спекулации по най-категоричния начин.

По време на престижния Фестивал на скоростта в Гудууд, шефът на спортното подразделение BMW M Франк ван Меел сложи точка на споровете, потвърждавайки, че бъдещата електрическа ракета ще запази класическото си име M3. Според него легендарният бадж никога не е бил роб на конкретна технология. През своята почти 40-годишна история – от легендарното E30 до днешните технологични чудовища – моделът е разчитал на четири-, шест- и осемцилиндрови двигатели, както и на интелигентно задвижване на четирите колела M xDrive. Преходът към батерии е просто поредната стъпка в еволюцията, която няма да промени ДНК-то на автомобила.

За тези, за които миризмата на бензин и ревът на шестцилиндровия мотор са жизненоважни, баварците поднасят отлична новина. Традиционният двигател с вътрешно горене остава в играта. Германският производител паралелно разработва изцяло ново бензиново поколение на M3. Това означава, че в бъдеще клиентите ще имат уникалната привилегия да избират между традиционния редови шестак на бензин и високотехнологичната електрическа версия, като и двата автомобила ще споделят една и съща култова емблема.

Зад кулисите се подготвя и сериозно разширяване на цялата спортна палитра. Наред с екстремните „чистокръвни“ М машини, германците ще продължат активно да развиват и по-достъпната серия M Performance. Тези модели ще продължат да играят ролята на перфектния мост между стандартните версии на Серия 3 и безкомпромисните пистови оръжия на дивизията.

Първото изцяло електрическо M3 ще бъде сред пионерите, изградени върху иновативната технологична архитектура Neue Klasse. Голямото предизвикателство пред инженерите в Мюнхен не е просто да създадат бърз в права линия електромобил – пазарът вече е пренаситен от подобни предложения. Истинската цел е да се запази онова неповторимо, аналогово усещане за контрол, лекота и обратна връзка в завоите, което дефинира характера на M3 през последните четири десетилетия.